Kosztuje niewiele, może uratować życie. Przyda się w aucie

Na drodze nietrudno o kolizję, dlatego zawsze warto mieć oczy dookoła głowy i zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia. Kierowcom przyda się dodatkowy gadżet, który może zaoszczędzić im sporo problemów i pomóc w trudnej sytuacji.

Brelok potrafi zmierzyć ciśnienie w oponach i wiele więcej (Youtube.com)

Multitool samochodowy to sprzęt, który warto mieć przy sobie w aucie. Zawiera wszystkie niezbędne podczas stłuczki narzędzia. Z jego pomocą zbijesz samochodową szybę, przetniesz pasy, a nawet sprawdzisz stan opon. Mając go przy sobie, szybko docenisz jego przydatność.

Przygotowanie do podróży

W przypadku dłuższych tras, na przykład wakacyjnych wyjazdów, warto profilaktycznie zrobić przegląd samochodu. Pozwoli to uniknąć wielu problemów i nieprzyjemności, a także sprawi, że zaoszczędzisz sporo pieniędzy na ewentualnych naprawach czy mandatach. Dlatego poza rutynowym przeglądem warto regularnie sprawdzać stan zużycia bieżnika i ciśnienie w oponach. W tym celu nie musisz udawać się do specjalisty, zrobisz to samodzielnie.

Niewielki multitool w formie breloka przyczepianego do kluczy wyposażono w mierniki, które pozwalają określić, w jakim stanie są opony. Wyciągając kolorową część z kółkiem do kluczy, otrzymasz niewielki miernik, który należy przytknąć do wgłębienia w bieżniku. Jeśli na podziałce widoczna będzie żółta część – powoli czas myśleć o wymianie opon, jeśli czerwona – będzie to konieczne. Bardziej zaawansowane modele pozwolą na zmierzenie ciśnienia opon. Obejdzie się bez wizyty na stacji benzynowej lub wulkanizatora.

Przydatne w razie awarii

Po wyciągnięciu kolorowej części z miernikiem w powstałym zagłębieniu znajdziesz nóż do cięcia pasów. Takie umiejscowienie jest celowe, gdyż dzięki temu nie ma możliwości, że się nim pokaleczysz. Szczelina jest na tyle cienka, że nie włożysz tam omyłkowo palca, nie ma możliwości, by brelok zarysował jakieś delikatne przedmioty w plecaku lub torebce. Nożyk jest przy tym na tyle ostry, że bez problemu poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa.

Z drugiej strony znajduje się skuteczny i prosty w obsłudze zbijak do szyb. Okaże się szczególnie pomocny, gdy będziesz udzielać pierwszej pomocy podczas wypadku i nie będzie innej możliwości, by dostać się do auta. Specjalna sprężyna zamontowana w urządzeniu wykorzystuje siłę nacisku. Wystarczy więc docisnąć szpikulec do szyby, a po odciągnięciu bolca szpikulec w kilka chwil zmieni wzmocnioną samochodową szybę w kupkę pokruszonego szkła. Wtedy otwarcie drzwi będzie już tylko formalnością.