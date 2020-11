Kosynier to polska marka z ambicjami. Produkuje elektryczne rowery

Kosynier jest marką powołaną do życia przez braci - Michała i Marcina Bielawskich, Dorastali wśród metalu, zdobywając pierwsze szlify w rodzinnej, ponad 100-letniej kuźni, w której wcześniej działali ich przodkowie - ojciec i dziadek.

Electric Retro Bike - KOSYNIER

Młodzi przedsiębiorcy przez kilka lat doskonalili konstrukcję pierwszego pojazdu, by w końcu oficjalnie wystartować z jego dystrybucją. To elektryczny rower Delux napędzany silnikiem o mocy 250W zasilanym z akumulatora o pojemności 24 Ah. Taka bateria pozwala pokonać nawet 120 km na jednym ładowaniu.

Na szczególną uwagę zasługuje niepowtarzalny wygląd jednośladu inspirowany maszynami z początków XX wieku. Do wyboru jest kilka opcji kolorystycznych - co jedna, to lepsza. Ciekawym detalem jest też obudowa silnika imitująca konstrukcję spalinową.