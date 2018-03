Kosmiczna Tesla jednak się rozbije. Naukowcy wyliczyli gdzie i kiedy

Od 6 lutego 2018 r. Tesla Roadster przemierza przestrzeń kosmiczną wraz ze Starmanem za jej sterami. Naukowcy jednak są pełni niepokoju co do tej sytuacji. Pojawiały się już teorie o zagrożeniu, jakie mogłoby powstać, gdyby uderzyła w Marsa.

Autor badania, które wykazało te trzy możliwości, przez trzy tygodnie przeprowadzał zaawansowane komputerowe symulacje orbitalno-mechaniczne. Dzięki nim, udało mu się ustalić, że Ziemia jest najbardziej prawdopodobnym miejscem rozbicia się Tesli. Na drugim miejscu jest Wenus, a potem Słońce. I najpewniej stanie się to w ciągu 10 milionów lat. Nie setek milionów czy miliardów lat, jak zasugerował Elon Musk.

Astrofizyk Hanno Rein doszedł do takiego wniosku, po tym jak wspólnie z kolegami rozpoczął analizę danych ze śledzenia orbitalnego Tesli, opublikowanego przez NASA JPL. Korzystając z programu komputerowego Rebound, wyliczyli najpewniejsze możliwe orbity samochodu na następne kilka milionów lat.

Wyliczenia naukowców mówią, że samochód Elona Muska mógłby zaledwie otrzeć się o orbitę Marsa, wcale w nią nie wpadając. Natomiast co około 30 lat będzie zbliżać się do Ziemi i nabierać trochę prędkości, dzięki efektowi przyśpieszania grawitacyjnego. To spowoduje zmianę w niektórych parametrach, np. odległość od Słońca ulegnie zmianie.