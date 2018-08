Kontrole policji będą znacznie dłuższe i bardziej problematyczne. Kolejny etap strajku

Policjanci zaostrzają strajk. Oprócz wystawiania pouczeń zamiast mandatów przystępują do tzw. strajku włoskiego. Kontrole drogowe mają być wyjątkowo skrupulatne, a funkcjonariusze mogą nawet przejechać się naszym autem. Odpowiedzią kierowców mają być nagrania interwencji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest gotowe do poprawienia warunków pracy funkcjonariuszy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów zamierza z kolei zaostrzyć protest. Walka o podwyżki dla służb mundurowych (nie tylko policji, ale i Straży Granicznej, Pożarnej czy Służby Więziennej) wchodzi w kolejną fazę i choć ma jak najmniej dotykać cywili, to muszą oni liczyć się z bardzo wnikliwymi kontrolami.

Tam policja zajrzeć nie może

Zaskoczeniem dla kierowców mogą być uprawnienia funkcjonariuszy. W uzasadnionych przypadkach mogą oni nakazać opuszczenie pojazdu (czyli na czas badania zawartości alkoholu we krwi czy prezentacji nagrania z wideorejestratora). Funkcjonariusze mają nawet prawo do przejechania się naszym autem w celu sprawdzenia skuteczności hamulców czy sprawdzenia masy pojazdu. To nie żart – określa to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonariusz nie może jednak zaglądać do bagażnika każdego pojazdu. Tę czynność wykonuje się tylko w przypadku podejrzenia popełnienia karanego czynu i wiąże się to ze spisaniem protokołu.