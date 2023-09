Koniec sezonu motocyklowego. Jak dobrze wykorzystać ten czas?

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu motocyklowego. Najczęściej jest to przełom września i października, kiedy to za oknem robi się zdecydowanie chłodniej. Ostatnie lata pokazują jednak, że pogoda potrafi zaskakiwać, a sezon trwał nieco dłużej. Niezależnie od tego, kiedy zakończy się on w 2023 roku, dobrze jest wiedzieć, jak odpowiednio wykorzystać te ostatnie dni możliwości jazdy na swoim motocyklu.