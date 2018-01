Kolejne miasto, w którym za parkowanie można płacić bezgotówkowo. Zmiany w połowie roku

Coraz więcej miast oferuje kierowcom możliwość bezgotówkowego płacenia za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania. Do tej grupy wkrótce dołączy stolica Dolnego Śląska.

Samo płacenie za parking kartą nie jest, w skali ogólnopolskiej, jakąś nowością. Od dawna korzystają z tego kierowcy choćby w Warszawie, Opolu i Krakowie. Ciekawym rozwiązaniem będzie to, że w parkometrze będzie można opłacić karę za przekroczony czas postoju lub za nieuiszczenie opłaty parkingowej. Informację o karze kierowcy znajdują za wycieraczką samochodu, gdy sprawdzi go pod ich nieobecność kontroler. Obecnie mogą to zrobić tylko w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta lub przelewem.