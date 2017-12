Kolejki przy bramkach na autostradach mają zniknąć. Orange zapowiada rewolucję

Jeden z głównych polskich operatorów telekomunikacyjnych chce zrewolucjonizować pobór opłat na autostradach. Zaawansowany system bierze udział w przetargu organizowanym przez GDDKiA. Orange skupiło się przede wszystkim na tym, by rozwiązanie było szybkie, sprawne i mobilne.

Z płaceniem za autostrady w Polsce są dwa problemy. Po pierwsze, jest za drogo. Po drugie, trwa to zbyt długo. Bramki poboru opłat skutecznie przeszkadzają w płynnym poruszaniu się po tych drogach. Zazwyczaj to przy nich tworzą się duże korki. Każdy musi podjechać do okienka, zatrzymać się, zapłacić i dopiero po chwili może kontynuować jazdę.