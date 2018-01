Klientów nie zabraknie. Nowa Dacia Duster jest tańsza i z lepszym wyposażeniem

Znamy już oficjalne ceny nowej generacji Dacii Duster - najpopularniejszego SUV-a w Polsce. W pewnym sensie auto jest tańsze od poprzednika.

Polski importer ustanowił cenę startową nowej Dacii Duster na poziomie 39 900 zł za wersję 1.6 (SCe 115) z napędem na przednie koła, w najprostszej specyfikacji Access. To jedyna wersja wyposażenia, która nazwą odpowiada poprzednikowi , ale i tak bogatsza o poduszki kurtynowe z przodu, ogranicznik prędkości, komputer pokładowy, centralny zamek, zdalne otwieranie drzwi, automatycznie włączane światła, śwaitła diodowe do jazdy dziennej i elektrycznie sterowane szyby przednie.

To właśnie nowe specyfikacje sprawiają, że trudno jednoznacznie porównać nową i starą generację , ale jedno jest pewne. Teraz klienci mają szerszy wybór i mogą kupić taniej porządaną wersję samochodu.

Dobrym przykładem jest odmiana benzynowa 1.6 z napędem 4x4. Wcześniej samochód taki był dostępny od trzeciej wersji Laureate za 58 600 zł. Obecnie można zamówić drugą wersję Essential z napędem na cztery koła za 52 900 zł. To samo można powiedzieć o najtańszym dieslu z 4x4 - wcześniej kosztował 69 900 zł, obecnie 65 200 zł, ale z niższym standardem wyposażenia. Jednak w zeszłorocznym modelu diesel sam w sobie był tańszy o 2000 zł - drugie wyposażenie i napęd na jedną oś.

Nowa Dacia Duster jest sprzedawana w czterech standardach wyposażenia, czterech wersjach silnikowych, a każda z nich może współpracować z napędem na cztery koła. Automat jest oferowany tylko do 110-konnego diesla, jak wcześniej. Najtańszy, nowy Duster z automatem to wydatek rzędu 70 900 zł. Wczesniejszy model kosztował w takiej konfiguracji 3000 zł więcej, ale był oferowany tylko do najbogatszej odmiany Outdoor.