Kilka włoskich dróg z ograniczeniami prędkości dla motocykli. Czy to dobry pomysł?

Lokalni motocykliści skarżą się na to, że w miejscach, gdzie ograniczenie prędkości dla nich wynosi 60 km/, a samochody mogą jechać nawet 90 km/h, jednoślady po prostu spowalniają ruch. W efekcie auta wyprzedzają motocyklistów, a to na takich górskich drogach z ograniczoną widocznością prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego pojawia się wątpliwość. Skoro są to niebezpieczne odcinki, to czemu limit 60 km/h nie obowiązuje wszystkich kierowców – również tych w samochodach? Taki nietypowy podział na inne ograniczenia prędkości dla motocykli i samochodów budzi wśród wielu osób wątpliwości co do jego sensu.