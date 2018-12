Kierowcy zapłacą więcej za brak OC. Stawki wzrosną już od 1 stycznia 2019

Spóźnienie z wykupieniem polisy OC już jest kosztowne, a od 1 stycznia 2019 roku będzie jeszcze bardziej dotkliwe dla portfela. Kary rosną z roku na rok, a wszystko przez jeden istotny czynnik.

Jeszcze 6 lat temu za brak obowiązkowej polisy OC trzeba było zapłacić 3 tys. zł kary. W 2017 roku było to już 4 tys. zł. Od 1 stycznia 2019 roku znów zapłacimy więcej za nieuwagę. Kary za brak OC będą jeszcze rosnąć. Są one bezpośrednio uzależnione od płacy minimalnej. Dotychczas wynosiła ona 2100 zł, od 2019 roku wzrośnie ona do 2250 zł. To pociąga za sobą podwyżki dla kierowców.