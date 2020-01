WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 samochódmotoryzacjaopony 23-01-2020 (13:40) Kierowcy pilnują się przy oponach zimowych, ale o letnich już zapominają. To częsty i poważny błąd W świadomości przeciętnego kierowcy temat opon kończy się najczęściej na tych zimowych, ich odpowiednim wyborze i zmianie w odpowiednim momencie.... Rozwiń Biuro kierowcy Nie wraca Lina Twoi … Rozwiń Transkrypcja: Biuro kierowcy Nie wraca Lina Twoich lek W 200 jest się czym przejmować Dzisiaj robimy Używanych Nowy Opony używane Słuchaj 5 km Najpierw opony Zobacz Jedziemy mamy ustabilizowana 50 km na godzinę I wynik po Coli Miasto Zobaczmy Jak to Stała prędkość te same warunki Tylko nowe opony zobaczymy co to zmieni Wow Prawie cała Samochodu w realnych warunkach może to zdecydować o tym Czy to będzie wypad Czego unikniemy Przede mną znajduje się płyt Na której Cały czas po Stara Zobaczymy Przód zacznie wyjeżdżać ze swojego Torunia Jedziemy z prędkością 38 km i już tutaj czy jeżdżę opony Walczą o przyczepność nie pojawia się poszli i gdy mamy 45 km na godzinę Kierownicy wyje Prostopadła Okej zobaczymy Nowe opony 40 km na godzinę zero problemów czuć że to opony znacznie lepiej od Wodę Dzięki głębsze mu biernikowicz spróbujmy zatem szybciej idziemy 45 km na godzinę Prędkość która przy drugim samochodzie wyrzucała już nie poza tor jazdy tutaj przez cały czas jeszcze się go trzymam Gdy jeszcze przyspieszę pojawiają się pierwsze problemy ale są one sygnalizowane znasz Wcześniej E w taki sposób że łatwiej kontroluje mi się samochód przy nowych oponach letnich pod W takich sytuacjach jechać z większą prędkością A także wcześniej przewidzieć te awaryjne sytuację Jak się okazuje wiek opony letniej ma Nie wykona Ale także komfort Dlatego pamiętajmy o regularne Icon Wymianie także OK