Kierowca zepchnięty z drogi przez tira. Świadkowie zdarzenia poszukiwani

Pewien kierowca nagrał i opublikował mrożące krew w żyłach nagranie. W czasie jazdy trasą szybkiego ruchu został zepchnięty z drogi przez kierowcę ciężarówki. Szkody to wyrwany zderzak i liczne otarcia lakieru.

Podobne nagrania powinny być przestrogą dla wszystkich kierowców. Wystarczy chwila czyjejś nieuwagi, żeby spowodować ogromne zagrożenie. Wierzymy, że kierowca ciężarówki po prostu nie widział nadjeżdżającego z tyłu kierowcy, ale mimo wszystko powinien zauważyć, że ktoś zjeżdża do barierek do prawej. Z kolei inni kierowcy za pewne poinformowali go przez CB radio, że przypadkowo uszkodził inne auto.