Najnowsze Popularne Wideo + 3 testmotokia 5 godzin temu Pierwsza jazda Kią XCeed: 7 przygód w Chorwacji Najnowszy członek rodziny kompaktów Kii - model XCeed - jest bardzo lifestyle'ową propozycją w ofercie koreańskiego producenta. Właśnie dlatego... Rozwiń Cześć witam was serdecznie jest w … Rozwiń Transkrypcja: Cześć witam was serdecznie jest w Chorwacji gdzie przylecieliśmy dwie godziny temu do Zagrzeb Rozpoczynamy naszą prezentacja nowego modelu Ty czyli Kia x jest to Nowy członek rodziny Sajdak którego znamy już jako hatchback Kombi jako proceed Czas na Przedstawiciela popularnego segmentu czyli właśnie Crossover w pierwszym dniu jedziemy w kierunku jezior plitwickich czyli miejsce które kiedyś Na fototapetę w twoim domu szukam jakiegoś ładnego obrazka i patrzę piękny jeziorko piękne ścieżki Bio No i okazuje się że parę lat później po tej decyzji i jadę w to samo miejsce Samochód który ma do dyspozycji to YouTube Silnikiem który prawdopodobnie będzie jednym z najpopularniejszych Specyfikacja czyli 14 TGD 6-cio biegowa manualna skrzynia biegów Podróż do Afryki chorwaccy Nati Daj mi około dwóch godzin Zbliża się już godzina 17:00 Szybko lecieć Zwiedzanie Restauracja wszystko w skrócie I je w kolejności Skorzysta czemu do ekranu to wracamy do Na jego for Format bardzo Jeszcze fajnie że jest to że musimy go za często dotyka Bo mamy to na pokrętle Anuluj Skala Też Tej są również analogowe a więc regulujemy Jak widać Na temperaturę po prawej po lewej stronie również mocno Wszystko też jest analogowa drogowe też są Zegarek jest Klasyczne Wszystkim sam Całkiem Skrzynie biegów bardzo w porządku chodzi bardzo Pewnie precyzyjnie dobrze że stopniowane i ja nie jestem sam Manualne skrzynie biegów Wola Ale w tym samochodzie to nie męczysz uwagę na to że silnik 140 koni to chyba mu Polo 250 cm Do 1500 a właściwie to nawet niż Próbowałam jechać nawet 70 na szóstym biegu lekko pod Nie Ale też się da więc na dobrą sprawę ten odcinek od autostrady do Da się na piątym biegu na leniucha przejechać w ogóle nie zmień Biegów protestował tuż przed wjazdem na autostradę średnie spalanie przy tempie 130 wyniosła około 6 Natomiast nie zadawał później Powolutku powolutku jadąc co chwilę Ograniczenie prędkości Niemcy Zeszło do 61 a właściwie przez chwilę widziałem nawet 59 więc myślę że Też na tym odcinku było poniżej Sześciu niestety nie miałem okazji znać Dużo pojeździć się Łukasz No to szybciej bo tak jak mówię cały czas ograniczę Muchówka radarów na drodze Więc na razie mogę tylko pochwalić się że to ty Rzecz biorąc jest tutaj niezależne Zawieszenie z tyłu niezależnie od wybranego silnika od naprawdę najsłabszego Zaczynamy Przede mną jakieś się półtorej godziny trasy na nogach po czym po drugiej stronie jest To do 18:30 odjeżdża ostatni autobus dokładnie półtorej godziny do pokonania trasy którą się podobno pokonuje Powinienem się wyrobić ten Tylko że czuję się jakbym jechał autostradą pod prąd bo od 10 Przed chwilą dokładnie w przeciwną stronę tylko ja idę tą trasą na zwiedzanie o tej Ale kto wie może akurat w okolicach 17:18 będzie najlepsze światło na zdjęciach Fotka Złote godziny to złote godzinę Przewodnik po jeziorach plitwickich mojego autorstwa składa się z jednego Punktu Cześć jak najpóźniej Złap ostatni autobus i wtedy będziesz mógł zobaczyć to wszystko Lepszym świetle zarówno w przenośni jak słownie ale też będziesz miała ma Kufle ścieżkach i będziesz mógł zrobić zdjęcia tylko przyrody ktoś miał was serdecznie w W dniu moich siedmiu przy Xcc dzisiaj Rozpoczynamy od jak Vienna Zwiedzanie jedziemy na wodospady w Krk Witam będę się przesiada o do samochodu który Zaplanował sobie jako drugi Topowa wersja silnikowa Z automatem do parku narodowego Kakadu Przybyłem W takiej niefortunnej może godzinie Dopiero za niecałą godzinę odpływa kolejna Łódź A która mnie przywiezie na drugą stronę Ale z drugiej strony Jest to o tyle Fortuna godziny że mam czas żeby On Chodzi o Silniki do Kia to powie Bardzo dynamiczny I jeszcze że Wybór To Podstawowa wersja 10 120 koni wczoraj jeździłem Koniektura Z manualem przynajmniej w zupełnie Wystarczająca Wystarczający do dynamicznej jazdy Nie Wyżej choćby też ze względu Nysa Spalanie NATO Jeśli Szmatą żyłka sportowca No to właśnie to jest najmocniejsza 204 koni z 7 Sekundę Auto Bardzo Już wstał To jest do Oscypek Aplikacja Samochodu Dostaję Natomiast Wyposażenie opcja Rozkłada się ty Z dwóch po Jedna z nich to Opcjonalne Szklany dach A druga to żółte Wykończenie To na fotele To na dywanikach czy Na Drzwi cała reszta Włącznie W pełni Cyfrowy Wskaźnik Automatem Jest Stand Jeszcze zanim pójdę spać Pomysł Sportage W pewnych wymiarach Około 9 cm dłuższy I o mniej więcej tyle samo Jesteś Wysokość Mniejsza i prawie cała jest tak naprawdę podst Bo tutaj mamy cztery 44 16 Nie kto właściwie osiągamy tak mieszając tymi rozmiar Siedzimy Widzimy Więcej mamy bardzo Sportowy Śniadanie W samochodzie Wysiada Oprócz Przez to że z są Trzeba przyznać że Rozstaw Dłuższe To z tyłu sprawia Samochody Okienka Litrowe większy od tego W Hatchback Pokażę Nie tutaj mamy nie Bardzo dużo miejsca Powyżej Jeden Spodem i o to w tym wszystkim chodziło aby zrobić mały kroczek do przodu do tyłu i do góry w Pokaż beka ale też nie Tak bardzo Żeby Parę Znacznie większy opór żeby jego Za bardzo wzrosła i Ten sposób samochód ten na Silnik Bardzo dynamiczny Bardzo Czuć zakręt Jest Początkowa masa tego Silnikiem zaczął Tysiąc Zgłoszenie naprawy Samochody Niewiele Przewyższa Deklarowana Od kiedy nagrałem film o luksusowym jachcie to jakoś inaczej podgląda na te wszystkie Pływające chętniej to Wsiadam właśnie do glommen cie bo od Miałem całą godzinę na to żeby to dosyć I dotarło do treść ostatniej chwili Wczoraj nad jeziora Plitwickie dotarłem w okolicach 17:00 Na dobrą sprawę dla siebie na wyłączność Natomiast dzisiaj jestem przed 1:00 Parku Narodowym kaifa a jak jest smutno to jest dzisiaj aż taki komfortowy Gdzie jestem sam na każdej ścieżce nie zrobisz Za mną półtorej godziny jazdy wersja o mocy 204 koni Właśnie minąłem Split Za 15 minut będę na miejscu Myślę że to jest właściwy moment żeby OK Mnożenie zjazdem Zacznę od rzeczy prozaiczne i prostej mierzalny czy zużycie paliwa jechałem Autostradą ponownie podobnie wczoraj tą wersją 140 konną z manualem wyszło mi 8. I to jest półtora litra więcej niż ten słabszy silnik więc różnica nie jest jakaś Wielka ale czy chciałbym tyle dopłacać i w wydatkach no co Samos mniejszy silnik to jest właśnie pytanie na które Spróbuję teraz odpowiedzieć silnik Jest mocniejszy i tych koni tam jest cały pubu I one uczciwie pracują i naprawdę przyspieszenie tego samochodu Jest bardzo Ale jeszcze to zrobiłem kiedy zajął miejsce w tym samochodzie to zacząłem Rozpocznij wyszukać jakie Sport na szczęście taki się znalazł i i dopiero w trybie sport Wiem że jadę to moje mocniejszą wersję bo w trybie normalnym producencie w dzisiejszych czasach żeby się dostosować Ograniczenie właściwie norma wltp zaczynają tak oprogramowanie Silniki i skrzynie biegów aby w tym cyklu pomiaru Lotto wyniki Jak najlepsze a więc jeździ się bardzo Eko oszczędnie i ten samochód wydaje się być Ospały i zapewne też taki gdybym zaczął to mierzyć też jest więc dopiero tak naprawdę Wyzwala w nim jego całą moc i energię więc poczułem to dodając pierwszy Gazon żeby momentalnie Patria 44 konie włączyłem transport Okej to tutaj są Bo rzeczywiście i brzmienie i przyspieszenie wszystko to jest dostępne Trzeba nacisnąć magiczny przycisk zmieniło się przyspieszenie natomiast Moim zdaniem zupełnie Zmieniło zachowanie tego samochodu na drodze bo wersja 14 Moim zdaniem jechał bardzo podobnie Zawieszenie tego auto jest takie trudne do opisania No jak samochód ma twarde zawieszenie to mówimy chyba Zawieszenie super świetnie skręca Szkoda że na dziurach tak trzęsie Jak ma komfortowe dotrzymuje super jest Dziury przylatuje nic nie czuję elegancko Szkoda że podczas Tak to wypada średnio dobrze bo strasznie nim miota Natomiast tutaj zawieszenie Wiesz że nie mam na co narzekać kiedy jedziemy po nierównej drodze do żadnej drodze nie mam na to na Jest dobrze natomiast nie mogę też powiedzieć że ten samochód jakoś bardzo się Zakrętach on rzeczywiście jest dosyć komfortowy ale nie chybotliwy jest miękki Ale nie jest niepewny zakrętach to jest po prostu taki zwykły nudny Złoty środek i choć jest nudny Bo nie jest jakiś wyrazisty to jednak Dokładnie to co na codzień wszystkim nam najbardziej się przyda a więc zawieszenie jest pogoda Jak ws14 pod kierownicę również moim zdaniem pracuje bardzo podobnie także Obecnie od 16 to mocniejszą na dobrą sprawę to kupujemy masaż w fotelach Bo charakter tego samochodu się nie zmieni Jeśli miałbym wybierać wybrałabym właśnie wersję 14 bo ja wczoraj też Zrywam już Ale na koniec dnia straciłem ja naprawdę nie wiem po co komu mieć więcej mocy Niż daje właśnie silnik 14 od samego dołu jedzie nieźle brzmi Zbieraj się bardzo dobrze Dzisiaj jechałem 204 konną wersją po autostradzie i nie pali Żebym się czuł jakoś bardziej szczęśliwy niż jak jechałem po autostradzie wersją która ma 140 koni bo ona Też sobie radzi a to wszystko Ja też świetne wiadomość bo na dobrą sprawę to oznacza że bierzemy jeden Wyłączenie najdroższą wersję jazdy ze skrzynią bez dopłaty i pozostały Buczek wydajemy na przy Tutaj tych dodatków naprawdę pod ostatnio jak na ten segment naprawdę nie z tymi brakuje ich to Ładował pieniądze Jeśli miałbym większy budżet a nie w mocniejszy silnik z całym szacunkiem do tego że naprawdę fajnie Powieść o wnętrzu Zacznę od pokazania na jednej z największych Innych modeli Kia Wirtualny Konspekt Jak Zegarów Wykończenie Drugie Nieźle zgrywa dobrze spasowane Dobrze spasowane Zwróć uwagę że mamy dwa uchwyty Na jedną sytuację Tutaj stąd Drzwiach Chojny Tutaj też mamy Zresztą Tworzywo Też Wracają Ekran Rzadkie Mamba Standardowy Portowy IV W sadzie Się wchodzi Skonfigurowałem Albo Dane Plastyczne Albo Asystencie Możemy też Przewija Brama Główny Idź zasadzie ty Powiedzmy że Konkurent Oprogramowanie Wirtualny zegar Do przodu Chyba Kia Tytułem Ład Publikowane niezbyt złożę Stodołka Mówię W tym jest Golf Ja szczerze mówiąc Widzę Zegar analogowy I tak Szybki test dwumetrowca Regulacja Obsada Tomo Z tyłu są ze sobą też Bez problem Dotykaj LED To bardzo Wykończenie Problem Nad głową Mam wciąż jeszcze jeden palec wolna przestrzeń Czy jest dobrze Z tyłu Już prawie Na środę Na kanapie Na nogi rozpocząć trzeci dzień mojej podróży przez Chorwację swoich cyfr i Wylosowałem taką ładną niebieską sztukę po silnik 1.140 koni i automatyczne Biegów na ten moment zapominamy o samochodach bo przed nami że my jesteśmy przed Który był budowany od 295 roku do tego 305 Czyli przez 10 lat i okres Jan i jego wojsko jego druga jego niewolnicy Oni zbudowali Na powierzchnię Gromnik Metrów kwadratowych Jedyne to wejście do pałacu od tej strony morskiej było Tuchomie Różowym Adrianny budynkiem Podobno jaką najwęższa Uliczka w zeszycie porównaj nazwa to Przejść chyba dawno tutaj podrywacze czekają a przez naprzeciwka wyjdzie jakaś ładna dziewczyna żeby konie Się przecisnąć jak komuś tylko telefon Zjedzenie trzeciego dnia trochę się przeciągnęło więc podsumowanie nagrywa Mirosława ostatnich promieniach Słońce Mam nadzieję że coś jeszcze będzie widać jak podsumować akcyjne Wydaje mi się że idzie podobną ścieżką to proceed Połączył praktyczność kombi i ciekawy wygląd Coupe Koleje łączy praktyczne cechy słowa społecznością hatchbacka poręczność one miasto ale Niską jego masą i ceną Myślę że te cechy udało się połączyć Zgrabna do tego opakować To podobnie jak wprost ile stopni ciekawe nadwozie na koniec nagranie bonusa Odpowiedzi na wasze pytanie które zada liście na instastory Co chcecie wiedzieć na temat tego samochodu Odpowiedzi na Część pytań a potem było sporo ponad 100 Już na dobrą sprawę padły w ramach nagrania które obejrzeli Natomiast te kilka tych pytań wymaga dodatkowego pociągnięcia kamer Co za chwilę Jaka jest widoczność z kokpitu w porównaniu do prostej k prostą dla mamy na parkingu ale nie mam do niego kluczyków więc jak To zaraz pokażę również profile a jak nie Teraz liczy chwilę Widać że słupek c jest bardzo rozbudowany jedna Piękny wygląd zewnątrz Kosztuje trochę widoczności natomiast na boki i do przodu myślę że to jest porównywanie Co możemy znaleźć w każdym innym crossowe rzeczy kompakcie kolejne pytanie było Podchwytliwe z kim zadałem że pierwszy samochód którym jeździłem 3 dni temu był na sosnowieckiej w Od kiepskie welon Kolejne pytanie ile kosztuje w najtańszej a ile w Najdroższej wersji najtańsze to oczywiście podstawowy silnik po 100 wyposażenie ma Skrzynia biegów wtedy płacimy 79 09 Złotych natomiast najdroższa kosztuje ponad 126000 zł Co ciekawe Nie jest to ten najmocniejsza Benzyna tylko 130 Diesel samochód na benzynę jest od diesla od 2000 zł Tańsze więc chyba Nie mam wątpliwości co należy Wybrać i ważny dodatek przy tych droższych wersjach silnikowych tych wyższych odmy Również Autom Stan Tak przy okazji tego pytania nie było ale ja go sam zadałem wczoraj organizatorowi Dlaczego nawet ta najdroższa wersja nie ma AGD Tempomatu Okazuje się że w pierwszych tygodniach produkcji ta opcja nie była dostępna Jeśli będziesz zamawiać Sida i już teraz na kolejne tygodnie produkty to myślę Pojawić się tutaj przycisku utrzymywanie odległości do auta przed nami i Przyznać się do tego przycisku mi Tutaj podczas jazdy autostrada Niemcy ostatnio znaczenie trochę brakowało więc Czy jeśli masz taką opcję warto do Bo jeszcze pytanie czy jest zielony No wtedy powiedziałaś jest żółty i moim zdaniem to jest najbardziej spektakularny kolor Do samochodu Tymbark Że pakiet Yellow Splash jest dostępny tylko w kolorze Yellow jest bez dopłaty Ale pasuje w domu styl Do takiego właśnie Quantum Yellow Dlatego moim zdaniem to jest najciekawszy kolor dla tego samochodu A jeśli chodzi o zielony kot Nie nie widziałam takiego słodkiego Czy jest wart swojej ceny podchwytliwe pytanie bo każdy ma swoje kryteria i nie ma jednoznacznej odpowiedzi Moim zdaniem biorąc pod uwagę jego To jak przyciąga przykuwa uwagę na drodze Poziom wyposażenia i Cenniki ale też silniki które do tych wyników są przepisane że to nie są słabe silniki w Jeździ To moje zdanie Oferta jest ciekawa Jaka jest pierwsza odczuwalna różnice pomiędzy stylem a zwykłym CD Jak dla mnie pozycja za kierownicą siedzimy i nieco wyżej widzimy nieco więcej mam poczucie że jednak jesteśmy Leżenie Kolejne podchwytliwe pytanie czy lata bokiem przyznam się że nie sprawdzałem bo w różnych walutach płaciłem mandat Ale w kulach jeszcze nie i nie Czy ma napęd tylko na to tak ma napęd tylko na przód i na ten moment nie mówi się o żadnej innej odmianie Oczywiście zawsze może Ja sobie pomarzyć o tym że na przykład pojawi się wersję która będzie miała silnik elektryczny przy tylnej osi w Na pewno Ale to jest na razie w sferze marzeń czy ma bagażnik większy od tego chs oczywiście że tak 50 litrów różnicy czyli 426 l kontra 377 w Toyocie Więc to przewaga jest oczywista pamiętam że ktoś prosił i koniecznie nawet w ramach pytań Instastory O pokazanie jak to wygląda po złożeniu oparć tylnej kanapy Tak to Możemy to oczywiście zmień W ten sposób Tego progu nie A pod podłogą mamy znacznie Wyższy schowek Jak wyglądają ledy z przodu i z tyłu proszę bardzo A tak to wygląda z tym A na to pytanie czekałem czy wydechy są prawdziwe nie nie są tutaj mamy jak widać Widać pisać 2:00 również zaślepiona to jednak Pod spodem mamy Dwie uczciwe rury wydechu Nie wiem co sprawiło że Było tak blisko Ale się nie udało ale być Kwestia tego że to mamy plastik i prowadzenie akurat gorących gazów Ten plastik mogło być kłopotliwe i stąd takie a nie inne rozwiązanie a to pytanie mnie trochę zdziwiło Czy to jest konkurent do Focusa Active Nie to nie jest konkurs dla Focusa aktywo Focus Active jest Focus Nie zmianami to jest natomiast kompletnie inny model z kompletnie innym prześwitem niby na co Blacharstwo które pasuje do Sida w tym przypadku to są przednie 2 cała cała reszta Zmienione więc to jest raczej konkurent dla kierowcy Chr-a jest na pewno nie dla Focus Czy jest wersja elektryczna nie nie ma wersji elektryczne Nieplanowane jest też wersja elektryczne z kolei planowana jest wersja plugin która będzie miała na pokładzie baterie Pozwolą tom-auto zajechać na prądzie jakiejś sześćdziesiątki Kolejny bardzo ważne pytanie czy ekran na środku się chowa Przez chwilę się zastanawiam jak to rozwiązać i mam zaraz Odpowiedź tak Homar Ostatnie pytanie czy to jest na szczudłach to jest bardzo ciekawe pytanie bo na dobrą sprawę odpowiedź na niego wyczerpuje Takiego samochodu ktoś postanowił zrobić crossovera z kontaktu A więc jest to w pełnym Podniesiony ale na tym się nie skończyło bo właśnie wracam teraz Focusa active to nie był koniec prac bo plus podniesienie mamy to też kompletnie zmieniony na dworze Ja bym Że jest to taki prostyt na szczudłach Teraz za podniesienie i nadanie temu troszkę cech crossovera a właściwie porzucenie tych cechę z segmentów Ale z drugiej strony zaakcentowanie bardzo mocne zaakcentowanie Tego co było w pracy co najważniejsze Ciekawego wyglądu dziękuję za obejrzenie filmu Dzięki za wszystkie zadane przez was pytanie i do zobaczenia następnym