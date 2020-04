Kia Stonic 1.4 DOHC 100 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem Testujemy spalanie tonik z benzynowym silnikiem o pojemności 1,4 i mocy 100 koni mechanicznych do tego manualna skrzynia biegów i napęd na przednie tym razem tempomat ustawiłem na 95 km No prawie równą 90 i na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 4 i na koniec powiedział średnie spalanie przy 95 tym razem tempomat ustawiony mamy na 146 km na godzinę do 140 km na obrotomierzu widzimy 3 750 obrotów na minutę i na początku pomiarów średnie spalanie w tej prędkości wynosi 8 i pół i na koniec pomiarów średnie spalanie przy 140 80 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 11 i 5 km 9,5 i po 3 km 8 i 6 pokoje 6 i pół dynamiczna jazda po mieście 10 i 6