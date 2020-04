WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 kiatest samochodukia stonic 6 godzin temu Kia Stonic 1.4 DOHC 100 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #376 Test Kii Stonic z silnikiem 1.4 DOHC o mocy 100 KM Witam serdecznie konkurencje to na … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie konkurencje to najlepsza rzecz jaka nam kierowcą mogło się jej brak najlepiej ilustruje rozwój dynamiczny rozwój Łady 21 07 przez ponad 30 lat jej obecność powoduje że nawet projektując samochód który i tak pewnie będzie się po bułeczki czy samochód z modnego dzisiaj segmentu miejski crossover SUV koncerny i tak muszą kombinować aby wyróżnić się z tłumu dowód stoi obok mnie zapraszam stanik nie tak dawno siedząc w bagażniku Skoda karok rozmawiałem na przykładzie Seata teki jak to koncert Volkswagena sprzedając technicznie zbliżone do siebie auta wyglądu wyposażeniem każdemu z nich indywidualny charakter Koreańczycy poszli o krok dalej mimo że siostrzanych Hyundai makon stonic nie jest jej kopią Ba nawet nie jest do niej zbliżony technicznie kona ma inną podłogową inny rozstaw osi inne wymiary inną ceny i inne opcje wyposażenia z których warto wymienić napęd na cztery koła automat i mocny silnik 100 niech ma napęd na przód tylko skrzynie manualne które nie można nazwać sportowym Zwróć uwagę że Clinic nie zabronił wsadzić czy do stanika choćby silnika za Stinger GT albo innych gadżetów ale jednak tego nie zrobili to jest właśnie efekt konkurencji i poszukiwanie niszy w niszy Czy w odróżnieniu od choćby tej ikony nie stanik nie celuje po prostu w segment miejski kontrolerów tonik celuje segment miejskich prostych tanich nieskomplikowanych lekkich crossoverów i chodź na niektórych bogatej zachodnich rynkach koncert na samochód może być surowe oceniony to wydaje się że w Polsce może być strzałem w dziesiątkę jak powinien wyglądać crossover które odniesie sukces modnie a co to tak naprawdę oznacza personalizacja To w tym przypadku słowo klucz wiele żywych kolorów nadwozia do wyboru z kontrastowym kolorem dachu i lusterek spore felgi aluminiowe do mi z tym wzorze karoseria które z jednej strony jest muskularny ale powinno charakterystyczne dla tego modelu kształty i przetłoczenie tak żeby do parkingu nie mieć wątpliwości która Auto jest nasze w przypadku stanika można uznać że udało się spełnić wszystkie wyżej wymienione założenie może się podobać zadziornie wyglądający przód samochodu z charakterystycznym grillem i mocno zarysowane linią reflektorów nadają całości sportowego sznytu i zapomniałem o plastikowych osłonach dolnych krawędzi karoserii kontrastowy dach rozpoczyna się od słupków a także obudowy lusterek polakierowane w kolorze dachu linie boczne samochodu została przecięta przez mocno zarysowane słupek C który przyciągnie to w poprzek linii dachu i bardzo dobrze wyglądające rozwiązanie z tyłu stonik podobny jest do znacznie większego modelu Sportage najmniejszy crossover kije wygląda modnie zadziornie ale zarazem nie przesadnie kierowcy w Kia stonic jest oczywiście rozpoznawalna jeśli chodzi o markę prawdę widzimy to znajomą kierownicy znajomych przyciski znajomy styl pokręteł czy nawet na przyciskach wiem że siedzimy w kij i cóż bardzo mi się podoba na przykład Tab odcięto u dołu kierownica to razem jak się to ma do mocy silnika ale wygląda to całkiem dobrze możemy to też parę rzeczy spersonalizować Dlaczego taki panel on może być podobno na pomarańczowy Tak przeczytałem dokumentację i nie wyobrażam sobie jak to może wyglądać ale no już teraz to na przykład jest to kolor jakiegoś takiego nie wiem grafitowym A to prawdopodobnie korespondować u mnie z tym szarym na drzwiach A to z kolei z tym szarym w takim fragmentem na nienajgorzej wyglądających innej gorzej też sprawdzających się w dłuższej trasie fotelach jeśli chodzi o materiały wykończeniowe to chyba spać dziwi wszędzie jest twardy plastik również na drzwiach również na boczkach A nawet co mnie zdziwiło to po lewej stronie jest zupełnie twardo po prawej No może 2 mm pianki obrazuje tworzywa tam pod spodem No a poza tym wszędzie jest oczywiście zupełnie twardo i mamy to takie wstawki dekoracyjne które nawet nie miałem po prostu jest to takie a nie inne plastyk to trochę Piano Black to też trochę Piano Black w całość to się jak najbardziej składa i to całość zdecydowanie nie mają dużo co jeśli chodzi o możemy to zrobić takie testowe szarpnięcie uwaga cały panel delikatnie się odkształca ale nic nie hałasuje po lewej stronie dokładnie ten sam efekt możemy to jeszcze próbować też się odkształca ale też nie hałasuje może być trudne a jednej zaliczony dobrze to covid dostosowanie Jak słychać Wszystko jest dobrze przykręcone jeśli chodzi o wymiary praktyczny No to mamy schowek raz schowek to na telefon 2 12 V schowki ma kubeczki schowki uchwyty na konecki schowek pod podłokietnikiem zresztą nawet może będzie widać ładnie wykończony tam na całkiem sensowne a kieszeń w drzwiach to miejsce na niej taką butelkę trochę jeszcze miejsce na inne drobiazgi No i miejsce przed pasażerem Proszę otworzyć nie chce ten schowek A to dlatego że i to nie wiem kto to wymyślił ale to jest akurat cennik naszego samochodu jak widać co wyżej bo to jest najwyżej od żona wersja XL jak zawsze dostaliśmy demo Version najdroższą albo patrzcie to jest instrukcja obsługi naprawdę jednego z najmniej skomplikowane jakimi ostatnio jeździłem po co tyle a w szczególności dlaczego to musi zajmować z całych praktycznie schowek to się nawet nie chce wysunąć się zaklinowało Poza tym mamy też nie zapomniałem o to o miejscu na okulary widzimy taki schowek jak jeździmy tutaj osobno włączone Zaprawdę światełka ale są No także od strony praktycznej Myślę że tutaj wszystko jest na swoim miejscu dla strony wykonanie też nie możemy narzekać A jeśli chodzi o sam dobór materiałów wykończeniowych No to w tej lidze synowej to chyba nikogo nie dziwi zegary są nadal wyświetlacz pomiędzy nimi jest tylko czarno-biały nawet najwyższej wersji wyposażenia nie mamy szans na kolor wskazania na desce rozdzielczej do czego Zresztą Kia zdążyły nas przyzwyczai idź są bardzo czytelne A obsługa komputera pokładowego i c medialnego bardzo intuicyjne ten system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym obsługą MP3 Bluetooth Apple carplay Android auto otrzymujemy zresztą w standardzie na najtańsze podobnie elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka elektryczne szyby 6 poduszek powietrznych i manualną klimatyzacje do dyspozycji kierowcy Pozostaje jeszcze w droższych wersjach na darmową aktualizację na 7 lat Jaki dać Kia stonic w najtańszej wersji nie jest takim typowym go lasem do zwabienia klientów do salonu a następnie sprzedaniem droższej wersji w tym przypadku tańsza wersja jest Jak to się mówi przy okazji aut używanych bez wkładu finansowego możemy wziąć tego podstawowego stanika i wyjechać Od razu z salonu całkiem fajnie Kia stonic dzieli rozwiązania technologiczne i płytę podłogową z modelem Rio ale nad głową na przykład mamy znacznie więcej miejsce również siedzimy znacznie wyżej niż Co sprawia że wsiadanie i wysiadanie z tego samochodu jest o wiele prostsze szczególnie dla dorosłych kierowców natomiast czy pochodzenie stanika poniekąd segmentów przekłada się na odpowiednią dla segmentu b ilość przestrzeni w środku czy może jest tej przestrzeni trochę więcej Zróbmy test dwumetrowca zobaczcie jak jest zakres regulacji kierownicy regulujemy w dwóch osiach jej maksymalne wyciągnięcie do przodu i podniesienie to nawet chyba dla mnie odrobinę za wysoko o tak jest optymalnie teraz jak jedziecie siedzę zgodnie ze sztuką na kolano miejsce mi Wciąż jeszcze nie brakuje Choć jeśli Przesuniemy się odrobinę za blisko to prawe kolano Może tutaj przypadkiem włączyć włączyć tryb auto w klimatyzacji co mi się teraz podczas podróży z Warszawy do Krakowa zdarzyło Oczywiście możemy łatwo temu zapobiec jeśli się odrobinę odsuniemy odrobinę to nawet chyba za mało powiedziane tyle się odsunąłem aż ledwo się gra w kierownicy Czy liście to jest rozwiązanie dla kogoś kto ma 2,50 i on tylko 2 m więc mogę podróżować w takiej pozycji zgodnie ze sztuką nad głową tak jak powiedziałem wcześniej jeszcze mamy no z trzy palce wolnej przestrzeni więc problemu nie ma jeszcze może patrzcie na pasach Gdzie jest regulowane Możemy też jak widać jak bardzo szerokim zakresie wyregulować zagłówek więc naprawdę Mów teraz to chyba nawet za blisko podjechałem teraz zajmuje miejsce i jeszcze troszkę tak żeby Wygodnie się dało by się udało i siedzę już prawie optymalny ja nie chcę za gdyby nie te dwa ząbki co przed chwilą przestawiłem ten fotel kierowcy odrobinę do tyłu to bym mógł uznać że test dwumetrowca w stanik jest to było nie lada niespodzianką No ale patrzcie sami kolana wylądowały w fotelu sprawy Mogę tak podróżować to jest miękko i komfortowo ale powiedzmy że troszkę przez materiał z drugiej strony miejsca na stopy nie brakuje tutaj nawet duże zimowe buty jak najbardziej się mieszczą ale największą niespodzianką dla mnie jest tak naprawdę to że ja nie muszę się z tobą ci gadać ja tu siedzę zupełnie normalnie wyprostowany to prawda moja głowa dotyka podsufitki ale ta podsufitka nie każe mi się garbić a więc naprawdę niewiele zabrakło aby ten samochód test dwumetrowca teraz siadamy się na prawą stronę I co my tu mamy tunel środkowy jest zaznaczony ledwo widoczny sposób więc dla tej osoby pewnie nie będzie to duża przeszklone chociaż co piąta osoba logować się zajmie to jest umownie można tą 5:00 osoby to przewieźć natomiast na szerokość No nie będzie miało na za wiele miejsc więc komfortowo i jeżdżąc No jak tam jest ten samochód raczej jako 4-osobowy miejsce tutaj siedzonko nad głową mamy nie mamy za to podłokietnika mamy mocowanie ISOFIX bardzo łatwe już widać te punkty mocowań więc trafimy to z łatwością regulacja zagłówków podobnie jak z przodu również i z tyłu różnica tutaj jest pora to jest najniższa policja to jest pozycja najwyższa no i w zasadzie jak na miejski w samochodzie tutaj z tyłu nie ma co szukać jakiś trudów a jednak znajdujemy jest jak widać port USB jedna to ciekawe Nie wiem dlaczego tylko Jedna kieszeń bo za fotel kierowcy jej zabrakło i nie za duża ale jednak kieszeń w drzwiach w bagażniku znajdziemy 332 l co najmniej albo też 352 zależy w jaki sposób będziemy mierzyć jakim standardem podłogę bagażnika solidną ustawić się w dwóch pozycjach to jest taka zdolna pozycja z takim lekkim garbem Górna pozycja sprawia że nasza podłoga jest już zupełnie płaska i pod spodem mam sporo miejsca na drobiazgi Możemy też sięgnąć jeszcze głębiej to mamy koło dojazdowe i kilka jeszcze drobiazgów też udało się upchnąć wszystko to wygląda się schudnie solidnie Popatrzcie ustawny bagażnik regularne kształty w tej miejsca do rozciągnięcia siateczki tutaj miejsca do powieszenia powieszenie lamówki to możemy powiesić na haczyku jak widać w podłogę i operować na tym dolnym poziomie bardzo łatwy sposób Więc wszystko jest przemyślane jeszcze taka nie to po lewej stronie No i możemy oczywiście powiększyć ten nasz bagażnik wkładając oparcie widać praktycznie płaską powierzchnię i pojemność 1150 dwóch litrów jak widać samochód miejski ale proszę wielkiej szafy nie przywieziemy ale komodę Miłosz o silnikach będzie szybko bo w sumie nie ma o czym mówić 12 84 koni wolnossąca jednostka z pięciobiegowa manualną skrzynią biegów następnie silniki już mają 6 obiegową skrzynie tak jak ten testowany przez nas Czyli 14 100 koni neon test oko nie rozwija przy 6 tysiącach obrotów na minutę ma też 130 niutonometry momentu obrotowego dostępne przy czterech tysiącach obrotów na minutę z takimi parametrami rozpędzamy się do setki w 12 i 60 sekundy i pojedziemy z niewiarygodną prędkością 174 km na godzinę i tak to testuję samochód jest głównie w miastach mocniejszy silników mamy jeszcze 2 w zapasie już turbodoładowane 10 t-gdi czy cylindrowa jednostka 120 koni i silnik o najwyższej pojemności czyli 1.6 Diesel który charakteryzuje się mocą 110 koni mechanicznych i siedział spalanie to nasza średnio żyje w okolicach 5,5 l to przy baku o pojemności 45 L dokładnie oznacza że w gdzie zużyjemy 4 i 6 na 100 takie producent przyjedziemy No prawie 1000 kilometrów oczywiście To wszystko dla was sprawdziliśmy w osobnych filmach więc zapraszamy linki w opisie rano pojedziecie zarówno na przyspieszenie jak i spalania Od czego zależy nasze wrażenia z jazdy testowej od samochodu owszem ale też od naszego własnego nastawienia do tego samochodu bardzo prosty Chodź ekstremalne Porsche 911 Porsche ikona samochodów sportowych 912 tym bardziej a więc siadam my wiemy że będzie cudownie sportowo dynamicznie wyjątkowo robimy wysiadamy z tego samochodu i było sportowo dynamicznie wyjątkowo i cudownie więc jesteśmy zachwyceni tak jesteśmy zaskoczeni na swój sposób niedokładnie się spodziewaliśmy wilgoć chcemy natychmiast wziąć z powrotem zrobić drugą rundę i 5:00 i 10:00 to jednak ten samochód już swoją i z tobą deklaruje to co się za chwilę wydarzy go wyjątkiem może być Porsche GT3 którymi akurat zaskoczyło 19 ale to jest osobny filmik na kanale za chleb inny przykład Kia jak już jadę jak jadę z tonikiem Kia Stinger w tym Gel GT dokładnie który to wstałem tak przed nim i myślałem mocny Silnik napęd na tył piękne linie ale Paloma samochodami już jeździłem którym miały te wszystkie atrybuty A więc to jest Kia poczekajmy z dochodem a więc siadam i gadam po jeździe testowej Porąbce i banan na twarzy mówię WOW jest to jeden z najfajniejszych samochodów jakimi ostatnio jeździłem a więc pozytywne zaskoczenie bo moje oczekiwanie były niż i teraz odwracamy sytuację Stoję przed Houston napędu na przód napęd na cztery koła nie ma automatu nie ma mocny turbodoładowanych silników nie ma w sumie to niewiele brakowało a nawet słabych turbodoładowanych silników by nie było ale tam jakieś 3-cylindrowy się zawsze zaplątał wymyślone pewnie będzie poprawny samochód ale raczej no takie nudy Nie teraz pewnie Oczekuję cię zwrotu akcji bo ja powiem ale wsiadłem i nagle okazało się że jest super właśnie nie bo to stolik miał na początek pecha bo ja go odebrałem w Warszawie i musiałem przyjechać do Krakowa wolnossący silnik maksymalny moment obrotowy przy czterech maksymalna moc przy sześciu jak się jedzie 80 na godzinę wciskamy gaz na szóstym biegu no nic się nie dzieje ale to absolutnie nic się nie dzieje że 2000 najśmieszniejsze że pan gdzieś jeszcze głębia jak się naciśnie to jeszcze taki przycisk kick down i można było ich jeszcze docisnąć stopa wpada głębiej i czuję że jeszcze bardziej nic się nie dzieje nie do tego Jeśli będziemy się nieco szybciej to 120 mamy 3000 obrotów na minutę a więc relatywnie głośno skrzynie biegów krótka no bo musi odpowiadać w charakterystyce praca silnika który przyjechałem do Krakowa i myślę no ciekawe ciekawe o czym to ja będę opowiadał podczas wrażeń zjazdem tylko o tym Zgodnie z moimi przewidywaniami jest nuda No ale następnych dniach zaczęłam jeździć tym samochodem po mieście i okazało się że wszystko się zmieniło i to jest właśnie ten z latawcem samochód jest dlatego było dosyć dużo kompromisów w trasie bo ten samochód jest bezkompromisowo skrojony na miasto siedzimy wyżej widzimy wszystko pięknie widoczność bardzo dobra prześwit dodatkowy sprawia że nie boimy się krawężników układ kierowniczy precyzyjny ale nie obciążający na jakimiś informacjami Do tego skrzynie biegów nie przeszkadzając a podczas jazdy układ kierowniczy taki nie powiedziałbym że bardzo komfortowe ale bardzo Pewnie się na drodze Naprawdę miło się tym samochodem i jeździ silnik na czwartym nawet biegu i w tym bardziej na trzecim naprawdę o2o teraz na przykład o 2000 już się fajnie zbiera no więc wystarczy że posadzimy ten samochód tam gdzie jego Zaprojektuj Potockiego zaprojektowała Czyli to co powiedziałem na początku filmu to nie jest modny miejski crossover to nie to to nie jest pełna definicję tego samochodu to jest tym modny miejski niedrogi prosty nieskomplikowany prosty łatwy w prowadzeniu crossover jeśli to jest kluczem do zrozumienia tego samochodu to naprawdę wszystko staje na swoje miejsce bo ten samochód naprawdę nie przeciążona spocząć prowadzenie jest totalnie relaksujący jedziemy nic nie wymaga niczym nie przeładowuje po prostu przemieszczamy się z punktu a do punktu b mnie nie daje jakieś wielkie emocje podczas prowadzenia aczkolwiek wygląd możliwości personalizacyjny i tak dalej to już jakby nadrabia tymi cechami możemy powiedzieć że to na tyle bezstresowe relaksujące jazda że tak jak na sówce czasem chciałoby się otworzyć książkę i poczytać bo no bo właśnie jest to samochód który nie przeciąża na 6 zł podczas jazdy po mieście bo nie sprawia żadnych kłopotów Jest po prostu Natomiast o skrojony i tak właśnie nastąpił ten zwrot akcji i Jeśli jesteście zainteresowani samochodem bardzo mocno uniwersalnym to może doładowany silnik lepiej się sprawdzi ale jeśli szukacie samochodu do miasta modnego jeszcze raz lekkiego niedrogiego nieskomplikowanego łatwego w prowadzeniu przyjemnego w prowadzeniu na miasto to szybko się okaże że jest tonik w tym właśnie w tej swojej niszy jest naprawdę dobra czuję się jak Rafał 2 też o nasze finanse bo nie dość że nie kosztuje Zbyt wiele to jeszcze Pamiętajcie to jest wolnossący silnik a więc po pierwsze wielu kierowców pada za turbodoładowaniem bo uważa to za źródło kosztów w przyszłości A do tego jest w stanie uniknąć kosztów już dzisiaj zakładając dot bez problemu oczywiście można założyć instalację gazową a więc można jeździć wydając mniej na paliwo tak że jeśli ktoś do tego braku skomplikowanie i do tej prostoty chcę dołożyć jeszcze brak obciążenia finansowego No to zakładają instalację gazową może mieć w tym samochodzie przez podstawowa wersja jakiej stronie kosztuje 54990 zł oczywiście będzie to wersję w 84 podstawowej wersji wyposażenia m jeśli chcemy mieć mocniejszy silnik czy 100 koni 14 testowany przez nas to będzie to kosztowało 6000 zł więcej ale jeśli chce mieć pod maską Turbo do silnika benzynowy to musimy dopłacić też do wyższej wersji wyposażenia i wtedy w stosunku do ceny bazowej musimy dopłacić już około 14000 zł a jeśli interesuje nas silnik wysokoprężny włożyć kolejnych 5000 w tej części Europy Statystyczny klient na crossovera na miasto potrzebuję auta o niezbyt mocne w silniku z napędem na przód z manualną skrzynią biegów i z wyglądem zadziornym choć Nie przesadzałbym Tak się składa że właśnie padła definicję Kia stonik miłośnicy sportowych wrażeń czy też miłośnicy zjeżdżanie z asfaltu będą definicją delikatnie rozczarowani to jednak są w tym fragmencie przynajmniej podkreślam w tej części Europy i Jeśli dodamy do tej definicji jeszcze rosną ceny bogate jak na cenę niestandardowe i 7 lat gwarancji to chodź się za kierownicą bezwzględnie promujemy trzeźwość Tym razem jednak to powiem Ten samochód jest dobry jak dżojstikiem oczywiście Warto dodać że pomysł na prosty samochód nie jest w tym przypadku unikalny Bo znamy na rynku też inne samochody które też mają podobną koncepcję na przykład kaktus Czy miałaś postacie C4 aircross a dajcie znać proszę w komentarzach czy takie podejście do tworzenia samochodów prostych nieskomplikowanych się podoba dziękuję za obejrzenie filmu Pamiętajcie subskrypcje zobaczenia