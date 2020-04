Kia Sportage 2.0 CRDi 184 KM 2013 - test AutoCentrum.pl #031

Podaj sporty czy jest dla Kia taką niezłą ilustracją tego jak bardzo dobrze firmę jest w stanie przewidzieć nastroje koło pierwsza generacja które się pojawiło w latach 90 już pokazała że jest w stanie zauważyć że będzie popyt na mniejsze terenówki prawdziwe terenówki ponieważ te pierwsze była na ramię druga generacja pokazała że Kia zauważyła w Trend w kierunku takich crossoverów również mniejszych na miasto na a trzecia ta testowana dzisiaj pojawiło w tysięcznym 10 roku pokazała że Kia odnalazła odpowiednich ludzi do tego aby ten samochód zaprojektować tak aby on naprawdę dobrze pasował do naszych europejskich oczekiwań i cóż efekt jest naprawdę imponujący ponieważ od 2010 roku samochód nie na razie żadnych nawet kosmetycznych zmian i szczerze powiedziawszy nie było takiej potrzeby warto oczywiście powiedzieć kilka zdań na temat wyglądu sporty że dlatego że to wygląd prawie już ten samochód od razu wyznaczył jakby kierunek rozwoju stylistycznego pozostałych kolejnych modeli tej marki Widzimy tutaj atrapy chłodnicy w postać jak to Koreańczycy mówią takiego nosa tygrysa to jest bardzo charakterystyczny kształt który się powtarza w późniejszych modelach mamy do światła ledowe które w 2010 roku kiedy debiutował absolutnie nie były jeszcze standardem i to był jeden z pierwszych samochodów tej klasy Gdzie można było tego typu światła otrzymać a następnie mamy jeszcze takie na bardzo charakterystyczny wypukły kształt reflektorów też miałem i nie sprawiają że przód samochodu wygląda naprawdę bardzo dobrze świeżo nawet po tych czterech latach bez żadnych zmian linie boczną to najbardziej zwraca uwagę na siebie Moim zdaniem proporcje pomiędzy blachą za szybą Proszę spojrzeć że ten samochód w ten sposób że dlatego że te linie Dolna krawędź szyb jest poprowadzono dosyć wysoko dzięki temu wygląda tak bardziej zadziornie i energicznie ja jeszcze wróci Może na chwilę dosłownie do przodu to jest jeszcze charakterystyczne takie wycięcie przedniej szyby też element fryzurze niecodzienny i z tyłu Jeśli przyjrzymy się tylne światła również są bardzo ładnie a jeśli chodzi o ich kształt również są wypukłe i powtarzają jakby inne reflektorów z przodu Podsumowując Samochód już 2010 roku zrobił furorę wygląd i 2014 Wciąż może się podobać Jak się za chwilę przekonamy bo przedstawia za chwilę porównanie wyceny tego samochodu na tle konkurencji Ten samochód jest dosyć niewycenione i pochwalić należy pracę projektantów którzy mają taki a nie inny budżet takie a nie inne wytyczne od księgowych Poradzili sobie całkiem nieźle z tym żeby żeby to wnętrze wyglądało naprawdę atrakcyjnie i tak długo wygląda jak na niego patrzymy rozczarowanie przychodzi dopiero w momencie kiedy niekiedy się zaczynamy stykać z tym wnętrzem Bo wtedy wychodzi że że te oszczędności musiało być poczynione właśnie na materiałach Ale z drugiej strony Sport nic nie udaje nic to nie udaje karbonu nic to nie udaje aluminium wszystko wygląda Dokładnie tak Jakie jest to uważam że Sportage powinien dostać plusa żeby prostu szczerze odpowiada na pytanie dlaczego on jest lepiej atrakcyjnie wyceniony Zapraszam do środka Jaki dać deska rozdzielcza jak na pamiętam to pamiętajmy że to jest 2010 rok deska rozdzielcza wygląda naprawdę bardzo czytelnie atrakcyjnie mamy to jakby takie 25 na dolnym znajduje się panel do sterowania nawiewami klimatyzacją to mamy dwustrefowa klimatyzację wyżej znajduje się radio które w to jest natomiast to opcjonalnie można dokupić jeszcze dodatkowe radio z nawigacją w tej naszej testowanej wersji nawigację zabrakło ta ta nawigacja jest dosyć kosztuje powyżej 4000 zł więc więc oczywiście decyzję należy do klientów ale nawet z tym wyposażeniem Kia sobie poradziłem żeby wciąż zamontować kamerę cofania jutro po uruchomieniu silnika i włączeniu biegu wstecznego Proszę spojrzeć to w kamerce otrzymujemy otrzymujemy obraz do tyłu dostać piosenki rozdzielczości więc naprawdę jest dobrze ale zbieraliśmy żeby nikt nie nie hałasował i idziemy dalej Jeśli chodzi o jakość wykończenia to widziałem i wygląda to świetnie Natomiast ja kiedy zaczniemy tego dotykać To widzimy że że jeśli chodzi o nim przykład miękkie plastiki to to jest taki wkład tworzywa który nie jest do końca miękkie to bym go nie może nie nazwał ale jak bardzo się postaram to delikatnie się pod palcem uwinę cała reszta wnętrza jest wykończona zupełnie twardym plastikiem to jest na przykład taki uchwyt jakieś powiedz mi pokonywanie jakieś ochroną odcinków tak żeby pasażer miała się czego trzymać on jest to zrobione z takiego Powiedz wyraźnie wyraźnie może mocnego Ale panie w plastiku takich elementów to jest więcej A najgorzej prezentują się niestety Drzwi I tu mamy konflikt z kamerą najgorzej prezentują się drzwi taką sytuację że jak na przykład zaczniemy szarpać to te drzwi są nie źle spasowane natomiast natomiast Widać jak bardzo się uginają A to na przykład widać że to są poszczególne elementy Jak się nie mylę to wypada jakiś element tutaj się wciska do środka i tak dalej Widzę że nie jednak wykończenie wykończenie musiało być wykonywane przemocy takich elementów Jakie były udostępnione przez księgowe z drugiej strony warto pochwalić projektantów Zatorze Zaszaleli z kolorami nie ten kolor pomarańczowy który widzimy na lakierze na nadwoziu to się powtarza wewnątrz to mamy liczne przeszycia które są zarówno na fotelach jak tutaj na podłokietniku widzimy również takim bardzo ciekawy wzorek na oparciach foteli przednich Zresztą z tyłu i również ten ten wzór powtarza się również tutaj na przy szyciu pod przy podłokietniku po po lewej stronie jak również na takich oto elementach do regulacji kratek nawiewu jak już jesteśmy przy tych nawiewach to To są jedyne miejsce gdzie producent pokazał że że gdzieś tam dołączyć jakąś dekorację Proszę bardzo to mamy takie elementy które są powiedzmy chromowane cała reszta jest dokładnie ta jaka jest czyli wygląda to plastikowe i jest plastikiem Ja bym na tym mimo wszystko tutaj wystawił Sportage całkiem dobry jakby dobrą opinię ponieważ ponieważ jak na ten budżet i jak na te pieniądze na samochód wygląda dobrze A te wszystkie elementy choć może nie zawsze są idę jak na tych drzwiach to jednak są za tym bardzo solidne i mimo wszystko Mimo wszystko całkiem miłe w dotyku może jeszcze parę słów na elektroniki to mamy podstawową wersję radia natomiast do niego można podłączyć w następujące urządzenia to mamy możemy na przykład breja to zmieniłem ostatnie Outlander że mi się nie chciało połączyć nie chciał połączyć komputer bo to było jak to było u s znaczy pendrive Audi tym razem Zmieniłem teraz mam USB z logiem z logiem Mazdy Zobaczymy co będzie Reading USB tutaj oczywiście na komputer już system zaczął już z wczytywać jego zawarte Zobaczymy co się uda w międzyczasie powiem że orijen karma mam trochę do USB w każdym razie Wyjście jest Myślę że komuś innemu to zadziałało jak chleb mam pecha można podłączyć również telefon przez bluetooth i tu uwaga rzeczywiście da się podłączyć rzeczywiście gra natomiast nie działa i to po raz pierwszy się tym spotkaniem i nie działa niestety przyłączanie kolejnych kolejnych utworów więc to niestety musimy musimy sięgnąć do telefonu i na telefonie na na Playerze na telefonie nacisnąć prev Next dlatego że tego przycisku czytasz tego z wielofunkcyjnej kierownicy nie będzie działał oczywiście głośności działa na tym jest przyłączenie utworów i już niestety nie jeśli w różnych rodzajów schowki to to mamy to w podłokietniku Puść Puść puszkę Ktoś zapomniał Dobrze będziemy pokazywać każdym razie podłokietnik jest całkiem pojemny przed pasażerem mamy też całkiem całkiem pojemny schowek w drzwiach może przy tamtych drzwiach Pokaż mamy miejsce na dużą butelkę ten ten Sławek również wygląda na bardzo pojemny i odkryłem tutaj taką niespodziankę bo po otwarciu po otwarciu schowka na okulary znalazł okulary więc z kolegów dziennikarze teraz nie oglądały w Kia Sportage zapomniał swoje okulary to proszę bardzo takie oto są do wzięcia i jeszcze może ostatnia rzecz która to świadczy dbałości o szczegóły Czyli jak otworzymy jak otworzymy takie daszek przeciwsłoneczny to to To prawda trzeba ręcznie włączyć i on się sam wyłączył ciekawostką jest na przykład o możliwość takiego w rozsunięcie jeszcze dodatkowego zablokowania dodatkowego zasłonięcia się czy możemy o ten sposób bardziej się odizolować od słońca które by mogło nas więc moim zdaniem jeśli chodzi o szczegóły to przemyślane to jest całkiem nieźle jest całkiem praktyczne a że nie zawsze jest super przyjemne w dotyku zawsze wygląda jakoś powiedzmy na bogato no cóż Najważniejsze jest to że klient wyjeżdżają z salonu ma uśmiech na twarzy dlatego że zapłaciłeś za ten samochód zwyczajnie mniej niż u konkurencji skoki sportach możemy znaleźć całkiem w bogatą paletę silnikowo dostępnych jest pięć silników najsłabszy to jest 1.6 GDI który ma 136 koni mechanicznych to jest najmocniejszy mam szczęście i przyjemne z akurat dzisiaj testować to jest Dwulitrowy silnik Diesla pomocy 184 konie mechaniczne 392 niutonometry więc naprawdę wchodziły elastyczność nic mu nie brakuje w trasie również spisuje się doskonale i siedział już spalanie to w trasie jest to wartość pomiędzy 6 a przy bardzo energiczny jeździe 8 w mieście jest to wartość również w okolicach 8 może 9 l na to najwięcej Sportage pary kiedy rozpędzi my go autostradą i jadąc 140 na godzinę musimy się liczyć ze spalaniem około właściwie pomiędzy 10 a 11 l jest krótka uwaga co domykania drzwi czy tak naprawdę do jakości wykończenie tego samochodu bardzo często okazywało się że te przednie drzwi drzwi drzwi kierowcy się nie domykają Proszę spojrzeć domyka jak normalnie niestety nie uzyskał Ten efekt zamknięte drzwi mocniej proszę bardzo znowu się nie udało jeszcze raz bo teraz akurat było za słabo ale teraz spróbuję normalnie zamknąć Proszę bardzo nie zamknęły się naprawdę mocno udało się jak widać Trzeba naprawdę przyłożyć nieco większy wysiłek żeby te drzwi się zatrzasnęły niby drobiazg a jednak denerwuje kiedy się już odejdę od samochodu się odwraca naciska naciska się pilotem Zamknij A samochód mówi Przepraszam nie da się dlatego że właśnie te drzwi zostały niedomknięte można jeszcze dodać że BAC tym samochodzie nie jest to ja specjalnie duży ma tylko 5 litrów to to jest konfrontacja jest z ze spalaniem powiedzmy na poziomie 6,5 w trasie dają i tak zasięg na poziomie około na poziomie około powiedzmy 8 zł tutaj problem z niedomykający mi się 2 i powtarza Proszę bardzo dopiero teraz się zamknęło ja kiedyś problem dotyczy nie tylko drzwi kierowcy przejdźmy teraz do testu dwumetrowca ustawia ustawiony w zasadzie mam przedni fotel pod siebie to można pokazać że jeszcze dosyć daleko da się go odsunąć więc ktoś jeszcze wyższy na pewno by się w tym samochodzie również od nas jeśli chodzi o regulację kierownicy to również mamy ten zakres choć dosyć symboliczny ale jest natomiast natomiast jeśli chodzi o 2:00 2:00 2:00 płaszczyznę to jak te oczekiwałam bliższej pozycję i chociaż ostatecznie ustaliłem dobrze pod siebie nad głową ma miejsce Powiedzmy że na wcisk Tak dokładnie Że ja delikatnie czuję że się spotykam z podsufitka to ja to jak zwykle opcja okna dachowego zabiera nam parę centymetrów ale tragedii nie ma natomiast z tyłu będzie to istotne dlatego że Zresztą Pokaż proszę jak to wygląda wygląda nieźle bo tak przestrzeń pomiędzy oparciem a siedziskiem jest całkiem spore No to jest z jakiegoś nieznanego bliżej powodu nie przekłada mi się to jakiś Komfort siedzenie tutaj wchodzę do Powiedzmy że na wcisk ale takie niewygodny wcisk dlatego tak skorupa przede mną jest twarda to jest oczywiście bardzo praktyczne kiedy Wozimy to dzieci Nie możemy szybko brutto ale ale niestety ja tutaj bym mógł podróżować tylko wyłącznie w takiej opcji delikatnie delikatnie rozwarte i wtedy oczywiście również miałbym miejsce nad głową usiądę Tak powiedzmy zgodnie ze sztuką to niestety moja głowa bez dwóch zdań ląduje w tym drugim z tyłu w oknie dachowym może wysiądę z Anią jeszcze opowiem miejscu z tyłu Gdzie warto zauważyć że piąta osoba znajdzie całkiem sporo miejsca na nogi Dlatego że tunel centralny jest delikatnie tylko symbolicznie zaznacz praktycznie nie będzie przeszkadzał przejdźmy teraz jeszcze do bagażnika zobaczę że klapa bagażnika otwiera się dosyć nisko trzeba chwycić tuż nad tym plastikowym zderzakiem Więc powiedzmy Kiedy będzie mokra na drodze to to na pewno ręce zostanę ubrudzone po otwarciu mamy 465 l bagażnika bagażnik nie jest jakoś specjalnie bardzo wyposażony powiedzmy nie ma tu żadnych haczyków w zasadzie jedyny zaczep który nam się udało znaleźć takie powiedzmy 4 haczyki na powieszenie siatki jesteś wyjście tutaj jest 12 volt jest jedno źródło światła i mamy dwa schowki jedno słowo w jednym schowek to jest taki o takim bardzo ciekawe uciec a drugie schowek jest tutaj i po jego otwarciu znajdujemy takie oto wgłębienie też możemy sobie w nim schować włożenie troszkę wymaga przyzwyczajenia ale się da to podniesienie podłogi które zresztą bardzo twarda grube i solidne znajdziemy pełnowymiarowe koło piątek to gdyby go zamienić na dojazdówkę prawdopodobnie pozwoliłoby nam tutaj po pojemność tego bagażnika praktyczną bardzo dodatkowo zwiększa się jeszcze może spróbuję złożyć na oparcie kanapy to się Składa propozycję 40 60 i z tego co widzę jest możliwość czy nie możliwość chyba nie ma to możliwości złożenia oparcie siedziska do tej kanapy w związku z tym oparcie składa się w ten sposób że nie jemy idealnie płaski powierzchni miło że spotkasz się z typową bulwarów kąt o nie ma obawy można nim wyjechać w lekki teren tutaj mamy akurat taki odcinek drogi rozjeżdżone przez ciężki sprzęt budowlany jest pełno błota i wody automatycznie jest dołączana w odpowiednim momencie i czuć kiedy tył auto jest przestawiany Wtedy one się załącza generalnie nie mamy najmniejszego problemu z utrzymywaniem zarówno kierunku jak i tempa oczekiwanego przeze mnie Więc samochód radzi sobie zdecydowanie nie tylko na asfalt samochód posiada 17 cm prześwit może nie jest to jakieś bardzo pokaźny wynik ale na pokonanie o takich dziury jak teraz mam nadzieję że tam kolega prace powinno wystarczyć jeszcze nie wyjeżdżałem więc za chwilę się przekonamy czy wystarczy i gdzie wylądujemy na końcu Wygląda na to że daj A teraz pokażemy jak ten samochód po takim błocie poradzisz sobie z podjazdem po pod górę i tutaj spróbuj bardzo delikatnie jechać pod górę nie używając jeszcze trybu Lock Zobaczymy czy napęd sobie z tym poradzi daję radę daję radę A teraz robimy ten sam wyjazd mi pod górkę po błocie po włączeniu który był rok czyli jest blokowanie obu 8 Zobaczymy czy ten samochód poradzi sobie jeszcze lepiej bo za podejściem poradził sobie Przecież całkiem nieźle wygląda na to że wyjeżdża odrobinę pewniej i troszkę mniej czuć buksowanie w miejscu nawet okazało się że auto się przydało i my się sprzedaliśmy bo wzięliśmy dwóch którzy dostaną się przy okazji na drugą suchą w stronę tej polany a za chwilę pokażemy wam jak działa asystent zjazdu Proszę bardzo dziękuję bardzo mając przed sobą zjazd możemy skorzystać z asystenta zjazdu I tu mamy odpowiedni przycisk pod kierownicą z odpowiedni wolę więc po jego wyłączeniu pojawia nam się tutaj przy obrotomierzu odpowiedni symbol i przetestujemy go za chwilę zobaczymy jak to działa puszczam po prostu gaz hamulec to powoli toczy się w dół automatycznie hamowany dioda w tym momencie miga i auto rozpędza się w dół Dokładnie tak kontrolowany sposób że kierowca nie musi interview Popatrzcie To nie jest żadna bulwarówka To jest terenówka to nam się zrobi 20-calowe koło 12 Jakie jest prześwit pomiędzy nadkole makowem to naprawdę robią wrażenie nie masz 200 koni mechanicznych nie ma i 400 niutonometrów momentu obrotowego to wszystko konfrontacja jest półtora to nowym kodem crossover m daje oczywiście rewelacyjny wynik ci chodzi o jego elastyczność i zachowanie na drodze ponieważ samochód naprawdę może w każdej chwili przyjść w każdej chwili znajdować się w odpowiednim miejscu na odpowiednim czasie tutaj jazdę samochodem po mieście i naprawdę bardzo przyjemne auto jest dosyć głośne kiedy go zaczynamy wkręcać na postoju natomiast generuje delikatne drgania na kierownicy można być że pomijalna ale jednak wyczuwalne skrzynie biegów nawet nie stosuję żadnej redukcji tylko silnik od 1005 obrotów daję rady z rozpędzanie samochodu więc skrzynie tutaj zbyt wiele pracy nie ma gdyby nam się nie podobała jej praca zawsze możemy zmienić w tryb manualny wybierać jeden z sześciu biegów i tutaj chodzi o czas jej reakcji Szczerze powiedziawszy nie jest to jakieś mistrzostwa świata Jest to przeciętnie działająca skrzynię po prostu ma nieco większe opóźnienie w reakcji niż w skrzynie powiedzmy dwusprzęgłowe które zdążyliśmy już poznać i polubić ci chodzi o kierownicą to dwie uwagi Po pierwsze auto jest zestrojony dosyć komfortowo to jest oczywiście dobra wiadomość natomiast natomiast bardzo ostrych ruchach kierownicą niestety musimy dlatego że się wysoko umieszczone środek ciężkości powoduje że auto delikatnie na zakrętach na tych ostrzejszych zakrętach się przechyla to trzeba po prostu pilnować czuć ten samochód tak żeby żeby zaczęło mu uciekać A druga rzecz która która mnie najbardziej zaskoczyła w tym samochodzie Milczek i ja tym autem jeździłem podczas jego prezentacji kilka lat temu i wtedy układ kierowniczy zachowywał się Tak standardowo tak jak normalnie oczekujemy tego w tego typu aucie tutaj natomiast auto i przy jeździe na wprost jak teraz delikatnie ruszam kierownicą to w zasadzie nie przekazuje tego w ogóle do samochodu Natomiast minimalnie większe wychylenie powoduje że czuję bardzo mocny opór na kierownicy i Kierownica nie chce jakby z punktu zero gdziekolwiek jak przed jak skręcimy kierownicę troszkę dalej wtedy czujemy Tak jakby dopiero z opóźnieniem załączał o się wspomaganie i dajesz ruch kierownicę i już jest wyraźnie z pomaganiem W pierwszej chwili a nawet szukałem jakiegoś przycisku być może to jest jakiś tryb sportowy bo w nowych modelach Kia takie coś jest ale to w tym modelu tej opcji na kierownicy nie ma związku z tym zostaje mi nic innego jak założyć że coś jest nie tak z tym układem układem kierowniczym tej chwili jedziemy do jednego z dealerów w Krakowie dolarów Kia urodził się że Obejrzyj ten samochód i sprawdzi czy naprawdę siły które działają na ten układ kierowniczy są odpowiednie i takie rzeczywiście mają być podczas tych jak pierwszych jazd testowych o tym autem Nie przypominam sobie aby były takie dziwne efekty że auto szczególnie na przykład kiedy jedziemy prasą i Chcemy wprowadzać delikatne korekty do kursu jazdy samochodem to on bardzo mocno jakby utrudnia delikatne ruchy bo każdy odchylenie od 0 natychmiast czuć jak bardzo bardzo duże opory stara kierownicę ja bym to pisał w ten sposób dobra się sobie że do tej kierownicy są przypięte takie dwa łańcuchy które nie chcą się rozciągać więc jak długo tak ruszamy tak delikatnie to wtedy One jeszcze się nie rozciągają natomiast kiedy chcemy mocniej delikatnie odkręcić koło kierownicy okazuje się że ona naprawdę mocno trzymają i nie pozwalają nam kręcić bardzo dziwne uczucie na chwilę sprawdzimy czy to jest odpowiednie odpowiednie zestrojony układ kierowniczy bo i mam nadzieję że otrzymam odpowiedź po prostu coś jest nie w porządku z tym samochodem bo jeśli Ten typ tak ma to naprawdę bardzo dziwna sprawa i ja tego nie pamiętam żeby ten samochód przed kilkoma laty tak jeździł i mam nadzieję naprawdę tylko wyłącznie taka dziwna przypadłość tego egzemplarza spędziliśmy to jakieś pół godziny i nikt niestety nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą więc powtórzę mniej więcej to co usłyszałem Otóż mi strzeli serwisu przyjechał się tym samochodem i rzeczywiście że ten układ kierowniczy nie działa tak jak powinien natomiast Zabrali go jeszcze podłączyć do komputera sprawdzając czy przypadkiem nie wyszły jakaś aktualizacja oprogramowania które bym usunęła Niestety nic takiego się nie pojawiło więc uznano że problem jest jakiś głębszy i będziemy to zgłaszać już przy oddaniu tego auta testowego w międzyczasie możemy więc uznać że uwagę który mam wysłać podczas testu dotyczące układu kierowniczego nie powinny się rozprzestrzeniać na całą gamę Kia Sportage najtańsza wersja Kia Sportage kosztuje 69000 zł Jest to auto z podstawowym silnikiem 1,6 w benzynie i mocniej 136 koni i w wersji wyposażenia S czyli tej na trzeba powiedzieć że ta podstawowa wersja wyposażenia tego auta daje całkiem sporo ponieważ daje od razu manualną klimatyzację daleko daje komplet poduszek powietrznych przednie bo kurtyny z przodu kurtyny z tyłu daje ISOFIX przypomniałeś część chodzi o bezpieczeństwo to ten samochód w roku 2010 otrzymał komplet 5 gwiazdek gwiazdek w testach euroncap Natomiast co jeśli chodzi o wyposażenie standardowe to dostaję również również ESP ABS i tak dalej i tak dalej My natomiast mamy w teście wers XL czy najbogatszą i ta najbogatsza wersja kosztuje z tym najmocniejszym silnikiem diesla 102000 zł i do tego możemy jeszcze dokupić dodatkowe zdarzenie przede wszystkim oczywiście jak na rasowego klasy crossover a przestało napęd na wszystkie koła i to będzie kosztowało 8000 zł do tego automatyczne 6 skrzynia biegów która będzie kosztowała 5000 zł a za 4000 zł to naprawdę jest wart rozważenia do kupimy okno dachowe które nie będzie Nie bo tak się otwierało tylko naprawdę otwierało się całkiem całkiem to jest i to jest ciekawy dodatek do tego możemy jeszcze dokupić oczywiście duży ekran z nawigacją tapicerkę skórzaną w zasadzie można by powiedzieć że jak połączymy te wszystkie ceny to w pełni wyposażony w wyposażone auto z mocnym silnikiem napędem na wszystkie koła auto z automatyczną skrzynią biegów i wszelkimi wszystkimi dodatkami Nie powinno nam przekroczyć kwoty 140000 zł Nie znoszę nabycie Porównaj cenowych na początek roku dlatego że co chwilę udostępniają nowe cenniki na auta z zeszłego roku na auta z Nowego Roku żeby się straszny bałagan ale coś dla nas przygotowałem najbliższy konkurent jest oczywiście krewniak Hyundaia czyli ix35 i on kosztuje 72 zł więc około 3000 zł więcej niż Sportage ale trzeba zaznaczyć że ten samochód w odróżnieniu od Sportage że przez kurację odmładzająca jeśli chodzi o ceny to niemal identycznie kosztuje Mitsubishi ASX agencja Japończyk który ma w standardzie klima automatyczną ale znacznie słabszy silnik 117 117 konny i jeśli sięgniemy do Volkswagena to wygląda na to że rozmiarowo to pasuje najbardziej Volkswagen Tiguan Który z silnikiem turbodoładowanym TSI o mocy 122 koni kosztuje niestety już znacznie drożej bo w wyniku znaleźliśmy kwotę 98 zł wyglądem może choć powiedzmy sportycz nie jest jakimś zdecydowanym faworytem są auto o porównywalnej cenie to zdecydowanie jest jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycje a teraz to jest wyciszenie przy maksymalnym przyspieszeniu do 90 na godzinę 72,5 teraz mieliśmy wyciszenie przy 130 67 i 4 wyciszenie na postoju 46 decybeli