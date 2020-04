Kia Sorento 2.0 CRDi 185 KM 4x4, 2015 - test AutoCentrum.pl #213

Witam serdecznie w Krakowie od kilku dni lało pierwszy dzień dopiero świeci Słońce Na szczęście mamy ciekawe samochód wam pokazać i przyjechaliśmy to do parku w Skawinie żeby trochę chodzić po wodzie i trochę chodzić po błocie ale i tak pokażemy wam ten samochód na początek za powiem to w Skawinie za nami nie trwa remont drogi być może remont mostu nie wiem czego ale jest bardzo głośno więc jeśli ktoś ma hałaśliwego sąsiada który lubi wiercić ścian poczuję się dzisiaj Oglądając ten test jak w domu Zapraszam na test nowej Kii Sorento i od razu powiem że pierwsza generacja jakiej frontonie była może objawieniem jeśli chodzi o miała ramę miała bekę z tyłu i było takie mu było takim autem które jest atrakcyjny cenowo propozycję jeśli chodzi o auto tej wielkości jeszcze nie miał wielu innych atutów natomiast druga generacja już zdecydowanie wyładniała zachowała taką swoją atrakcyjną cenę ale miałem okazję nie on się przyjechać i powiem wam że zbyt przyjemna przejażdżkę ja zresztą o tym powiedziałem swoim teście poprzedniego relacji Kia Sorento jest 2013 roku No i teraz trzecia generacja przyszło do mnie naprawdę Riviera komentarzach zapytali się mnie kiedy będzie test właśnie tej najnowszy trzeciej generacji Kia Sorento i zastanawiam się właściwie Dlaczego i teraz jestem po kilku dniach już jazdy tym samochodem i już ją i zaraz w tym teście Postaram się o tym opowiedzieć zapraszam Sorento trzeciej generacji jest znacznie urosło Ale nie wszystkich wymiarach zwiększyła się prawie 10 cm zwiększy się rozstaw osi o 8 cm i to przełożyły się na większą ilość miejsca w środku czego poprzedniej generacji trochę brakowało na zwiększyła się też szerokość to też czuć w X zmniejszyła się wysokość około 2 cm co udało W sumie takie bardziej dynamiczny bardziej muskularne bardziej dojrzały nadwozie a teraz szczegóły przód tutaj projektancie chyba starali się najbardziej mamy to pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście grill tutaj atrapa jest wykonana z takich drobnych elementów które chyba już Widzieliśmy ostatni zaprezentowany nieco wcześniej od Sorento Kia Carnival ja kiedy widziałem podobne gry A widziałem go w Mercedesie przykładowo CLS Zastanawiam się czy ten samochód da się jak przyjedziemy trasę jak tutaj się nazbiera tych owadów jak my to współczuję to dzisiaj rano ćwiczyłem to i powiem tak da się umyć bez problemu ale większy problem jest tak naprawdę z kolorem na alkoholu jest prawie nie do umycia nie Zresztą ile ja widziałem tych różnych Sorento trzeciej generacji na targach parę też już na ulicach wszystkie wyglądały obłędnie przyjechał pod redakcja to szczerze powiedziawszy byłem trochę rozczarowany Moim zdaniem biały kolor jeśli już to że mówimy do tego auta Nie pasuje aż tak bardzo Ale wróćmy jeszcze do przodu mamy to takie światła Trochę może przesadzam ale trochę przy wynajmie te z Jaguara I zwróci uwagę na światła przeciwmgłowe są opakowane zupełnie inaczej niż u poprzednika ale powierzchnia tych świateł jest zbyt dużo wydaje mi się że jeśli będziemy jechać kamieni z tą drogą to może się skończyć to niestety że któryś karmić wcześniej czy później trafi Niestety w tą szybę samochodu Może już nie rzuca się aż tak bardzo walczy z tej strony na pewno dużo lepiej widać to że auto urosło właśnie na długości zwiększył się rozstaw osi a ze szczegółów Warto zwrócić uwagę na pomalowane na słupki b i c Co sprawia że dach jakby lewitował w powietrzu jednocześnie zwrócił uwagę że słupek d jest dosyć gruby nawet z tej strony z zewnątrz w środku jest jeszcze gorzej ale część jest podczas projektowania tyłu designerzy już chyba trochę stracili zapał bo z tej strony auto już nie wygląda tak imponujące jak szczególnie z przodu albo przynajmniej zmoku ale jakby miało tył sprawdza się najlepiej w nocy dlatego że wtedy widać te charakterystyczne klamerki na tylnych lampach klamerki ledowe które mają taki efekt trochę 3D i wyglądają na paleta silnikowa w nowej Kii Sorento punkty w co jest bardzo ograniczona dlatego że mamy do wyboru tylko dwa silniki 2.0 diesel który ma 185 koni 402 niutonometry momentu obrotowego i 22 również diesel który ma 200 koni i 441 niutonometrów momentu obrotowego i uwaga różnica w mocy Równica mnie to no metrach aż tak duża jak mogłoby sugerować cena to od razu zdradza że ten mocniejszy silnik kosztuje aż 20 000 zł więcej to z kolei oznacza że Jedynym rozsądnym wyborem dla Key is ten moment jest silnik który jest u nas w aucie testowym pod maską czyli właśnie 20 185 koni w prędkość maksymalna z tym silnikiem to jest 200 km na godzinę dla porównania z tym W203 więc nie warto przez 3 km na godzinę więcej na autostradzie płacić 20 000 złotych nieco większa różnica jest przyspieszenie do setki 10 4 ten mocniejszy potrzebuję zaledwie 9 jest to różnicę wychodzą nieco większe ale i tak Moim zdaniem ten jest naprawdę optymalny Szczególnie jeśli chodzi o zużycie paliwa dlatego że producent deklaruje 6 litrów w trasie nieco powyżej 8 w mieście to wszystko zweryfikowałem znajdziecie to w odpowiednim firmie z testem spalanie i jeszcze kilka słów o zasięgu baku mieści się 71 l a więc ma dynamicznie w trasie przyjedziemy ponad 1000 km wujek i Sorento nie zabraknie miejsca nawet dla nowego kierowcy nad głową tutaj w metrowiec ma wciąż jeszcze cztery palce wolne przestrzenie kierownicy reguluje od siebie w dwóch płaszczyznach i szerokim zakresie szczególną pochwałę Zasługują bardzo wygodne obszerne fotele które możemy regulować również w wielu płaszczyznach to mamy odcinek lędźwiowy regulowany w dwóch płaszczyznach oczywiście regulacja elektryczna kąta pochylenia oparcia naprzód osobno tył i na wysokość Ale dodatkowo możemy to się dziecko wydłużyć jak widać to się skraca to się wydłuża to jeszcze nie koniec dlatego że możemy to wyregulować dwóch płaszczyznach zagłówek Popatrzcie przód-tył dół góra Warto dodać że w nowej Kii Sorento drzwi zostały przy projektowane tak że progi zawsze pozostają czyste to mam żony fragment to szczerze powiedziawszy spodziewałem się nieco więcej przestrzeni Szczególnie że auto urosło w tym również rozstaw osi 8 cm to nie są żarty ale być może trochę więcej gdzieś tam uzyskamy w trzecim rzędzie dlatego że tutaj jest tylko tak w sam raz ja nie dotykam kolanami to jej twardość skorupy hotele przed sobą więc nie jest źle jest naprawdę bardzo dobrze Jeśli chodzi o Przestań tutaj trzy palce wolne przestrzenie wciąż pozostało dla dwumetrowca więc jest naprawdę bardzo dobrze oprócz tego możemy wyregulować kanapy przesuwając ją do przodu i to naprawdę solidnie do przodu Niemcy już chyba już dojechałem więc możemy w razie czego uzyskać całkiem sporo przestrzeni tam jeszcze z tyłu gdyby ktoś potrzebował Albo trzeba było przewieźć większy bagaż oprócz tego to jest taka dźwignie i możemy przyjść oparcie albo tak pionowo zupełnie tak bardziej na siedząco jeszcze bardziej na leżąco i bardziej na leżąco i w końcu zrobisz już taką sobie leżankę na długą podróż więc są naprawdę różne różne możliwości zwróć uwagę też na zagłówek który nawet na tylnej kanapie jest przewidziany nawet dla dwumetrowca Patrzcie siedzę zupełnie bezpiecznie także to w najlepszym porządku chociaż jak mówię jak na to zwiększenie rozstawu osi ja myślałam że w piątek Przykładem niech będzie trochę więcej miejsca przesiadłem się na prawą stronę nie przeszkadza mi to my centralne bo go nie ma więc kolejny kolejny plus to nawiewy na tylną kanapę kolejny plus bardzo praktyczne rozwiązanie dwa rodzaje zasilanie waszych ulubionych telefonów i tabletów oprócz tego mamy kieszonki jest druga siateczka kieszonka w drzwiach taka ukształtowana na butelkę oprócz tego mamy podgrzewanie tylnej kanapy Jak widać nawet dwustopniowe i wracając jeszcze do kanapy mamy to mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach a w miejscu tutaj w środkowym możemy rozłożyć jak widać bardzo ale niezbyt może miękkie podłokietnik z bardzo głębokim i gwiazdami na napoje no i w na koniec Dodam tylko że że jeśli chcemy przewieźć narty to nie ale nie ma tutaj otwieranego specjalnego jakiegoś okienka na te narty trzeba po prostu złożyć ten fragment oparcia to jest podział akurat dosyć wygodny 24/42 więc bez problemu to złożymy tylko że bardziej Komfortowa jest obca jednak z otwieranymi osobnymi drzwiczkami i może jeszcze tak zupełnie na koniec światełko jest jedno ale jest dla pasażerów z tyłu tak jak powiedziałem samochód jest siedmioosobowy więc teraz próbuję się dostać się do trzeciego rzędu na początek trzeba te dwa fotele z tyłu na rozłożyć a w tym celu jak widać nie obejdzie się bez usunięcia rolety rolety możemy to zawiesić się zresztą w dwóch pozycjach Albo tak jak teraz albo trochę bardziej do przodu do wyboru ale do tego jeszcze przyjdziemy za chwilę dobra wiadomość jest też taka że kiedy wyciągniemy roletę to to pod podłogą znajduje się miejsce to trzeba mocniej szarpnąć Jakie są gniazda do tego aby tą roletę to teraz tego nie będziemy robić z uwagi na oszczędność czasu mówiliśmy że skoro są gniazdo to na pewno to wszystko zadziała o.o. teraz tak i wróćmy do naszego foteli jest to bajecznie proste dlatego że wystarczy pociągnąć podnieść zagłówek gotowe i drugie raz i dwa no i teraz wycieczkę do przodu dajemy do przodu do góry to się składa możemy to oczywiście przesunąć to jest odpowiedź poniekąd na pytanie dlaczego to się przesuwa tak bardzo No bo musi mieć dostęp tutaj na tym okej do trzeciego rzędu No tak ta droga na tylną kanapę jest No trochę bardziej komfortowe nie powiem żeby to było bardzo komfortowe wejście mój teraz najważniejsze czyli ile miejsca zostanie dla mnie kiedy ustawia z powrotem miejsca drugiego rzędu uwaga odsuwamy rozkładamy muszę powiedzieć załóżmy że tak No ale teraz muszę odsunąć do tyłu prawda I o to chyba Musi zadbać ktoś kto będzie siedział drugie za drugim rzędzie więc ja tutaj nie ma chyba na to wielkiego wpływu tak że szczerze powiedziawszy nawet nie umiem mam zademonstrować Ile miejsca z tyłu zostanie nie umiem albo umiem dlatego że mogę przecież przeciąć szynę prawą stronę i tutaj kanapa jest odsunięta maksymalnie do tyłu a ja jak widać umieszcza się to prawda w pozycji embrionalnej ale jestem kolana pod brodą głową wciąż mam jeszcze No co najmniej jeden palec wolnej przestrzeni jest naprawdę moim zdaniem nie źle do tego mamy jeszcze parę przyjemnej gadżetów takich jak klimatyzacja osobno nawiewy nie tylko tam pod fotelami bo tam też są ale też tutaj Mamy osobne nawiewy Dodatkowo mogę przynajmniej plus prawej strony też bardziej komfort jednym ruchem złożyć oparcie i spróbować się wydostać z samochodu Jest jeszcze innocenta mianowicie możemy skorzystać być może producent tego Tak zakończenie to też jest możliwość to jest uchwyt którym składane oparcie tylnej kanapy efekt ten sam Albo właściwie nie do końca ten sam dlatego że kiedy to się złoży to już do przodu nie chce odjechać więc trochę przy Korbielowa do oryginalnej wersji czyli podnosimy odsuwamy i próbujemy się wydostać w tym razem przez sprawę i myślę że w trzecim rzędzie zbyt często podróżą o nie będzie więc nie ma na co narzekać Szczególnie że nawet z tyłu nad głową miejsca było pod dostatkiem teraz tak składamy zagłówki składają się automatycznie wystarczy to pociągnąć raz dwa No i mamy no i możemy teraz stąd zademonstrować się z bagażnika i jak to wygląda więc spróbuję złożyć Oczywiście teraz to wszystko jest tak przesunięte że to się nie złoży ale jak ileś mechanizm jest Działa to mamy dosyć wysoko oczywiście podłogę co wynika z tego że to musiały się fotele aczkolwiek to mamy takie schowek Gdzie mieści się jak widać podnośnik parę innych gadżetów no i trochę miejsca pozostało dla nas tradycyjnie po rozłożeniu foteli z tyłu mamy to raczej niewiele miejsca to jest chyba 310 litrów pozostaje co i tak jest lepiej niż poprzednie generacje bo wtedy po rozłożeniu bo chyba dwie coś koło tego więc moim zdaniem jest dobrze no i na koniec Popatrzcie jak to wygląda kiedy ja stoję obok klapy w metrach jest tutaj podjął się raczej nie zmieści więc pilnować żeby się nią nie uderzyć No i zamykanie albo zamykamy normalnie jednym ruchem albo możemy pozostawić to miłą niespodzianką jest zamontowanie koła zapasowego pod podłogą Co sprawia że nawet wersję siedmioosobowe Kiedy pojedziemy gdzieś w trudniejszy teren zawsze mamy w razie czego ratunek i jeszcze coś niedawno testowałem Mazdy CX5 gdzie pokazywałem że kiedy składamy oparcie tylnej kanapy posiedzenie nurkują powoli na dół pozwalając w ten sposób oparcia ułożyć się tak że mamy prostą podłogę bagażniku po złożeniu oferty w Maździe o tobie opowiadała za to odpowiednia filozofia tutaj Koreańczycy nie dorabiaj aktywacji po prostu zrobili tak jak trzeba wnętrze nowego Sorento to duże po poprzedniej generacji aczkolwiek jeśli ktoś szuka to jakieś niesamowitych statków turystycznych to raczej w to nie zdaje że widać że ten samochód był projektowany pod bardzo szeroką grupę odbiorców musisz się spodobać A więc to zbyt wiele smaczków nie od Gardy nie znajdziemy chyba największą jest ta wyspa która została to uformowane na konsoli centralnej widzimy to jest emocjonalny czy też nawigacja tego typu wzór powtórzony jest też na tutaj nawiewach po prawej i po lewej stronie poza tym bardzo solidnie tak przewidywalnie zaprojektowane wnętrze nie Wiele elementów które są rozpoznawalne i widzieliśmy je też w innych modelach marki przykładowo grafika tutaj przed kierowcą czy to przyciski czy nawet czcionka na przyciskach to też wszystko jest rozpoznawalne Tak to jest to jest w porządku dlatego że to wszystko jest moim zdaniem estetyczne nowoczesne i po prostu ładne jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych to to jest duży a więc drogi samochód więc nikt tu nie ma to jest mięciutko to piętrowy że również jest mięciutko tutaj na daszku jest też miękko tam jakoś przychodzi również na drzwi to też wszystko się ugina pod palcem lakierowane plastik tutaj mamy twardszy już przed tworzywo to natomiast mamy kilka milimetrów pianki pod lewym okiem ale pod spodem już jest zupełnie twardy plastik zupełnie co innego widzimy po prawej stronie i gdzie mamy nieco bardziej sprężyste tworzywo Ale tam pod spodem Nie wyczuwam nic twardego nie spuchła łokieć będzie miał nieco bardziej komfortową podróż i schodziło wymiar praktyczny to mamy schowek w sumie nie wiadomo na co to mamy miejsce na kubeczki i możemy przesunąć ten elementy wtedy uzyskamy nieco większym schowek to jest też bardzo pojemny Naprawdę niektóre auto mają tego typu pojemność się pod w podłokietniku A to jest Jak jechać tyle wygospodarowany no to Mamy dwa wyjścia 12 woltów wejście USB A jeśli chodzi o podłokietnik No to mamy to taki schowek to mamy naprawdę potężny jeszcze jeden schowek tutaj nie widzę wyjście 12 woltów widoczne te dwa które są tam z przodu powinienem już wystarczyć zajrzyjmy jeszcze do schowka schowek jak widać jest pełny bo mamy różne książki i tak dalej nie jestem wykończony jakieś jakąś wykładziną ale szczerze myślę że powinien wystarczyć możemy zajrzeć jeszcze do drzwi to mamy jak widać miejsce na całkiem sporą butelkę No i miejsce na czegoś w rodzaju mapy Możemy też sprawdzić solidność montażu uwagę widać że się odkształca praktycznie nie wydaje zbędnych dźwięków A1 dźwięk który to wynika z tego że skóra na fotelu jest chyba odrobinę zbyt blisko do tego lakierowanego plastiku efekt jest taki że kiedy naciska no krawędź to wydaje takie dźwięki to dosyć często więc trudno uznać to za jakiś problem ale tak po prostu nie jest no i na koniec Pochwalę się jeszcze do tego samochodu jest naprawdę bogaty mamy tutaj jak widać wentylowane i podgrzewane fotele czy też podgrzewaną kierownicę mamie to też tempomat Niestety nie jest to tempomat aktywny No i poza tym myślę że to pod względem wyposażenia i dbałości o detale i dbałości o materiały wykończeniowe nikt na ten Narzekać nie będzie służyło zastosowany na drzwiach z przodu i z tyłu są identyczne czy lekko uginają się pod palcem i są przyjemne szyba schowała się w całości a na prośby niektórych pokazujemy Teraz dźwięk zamykanych drzwi uwagę opowieści o tym jakie jest Nowe Sorento w ruchu zacząłbym od poprzedniego Sorento które to podkreślamy miał bardzo niefortunnie zestrojone zawieszenie zawieszenie to było zbyt twarde kiedy jechaliśmy po nierównej drodze i zbyt miękkie kiedy chcieliśmy z dokładnie odwrotność tego czego się spodziewamy po samochodzie prawda bo chcemy żeby był twardy kiedy skręcamy i miękki i odpowiednio komfortowo zestrojony kiedy pokonuje nierówności a było zupełnie odwrotnie Mam pytanie kiedy wsiadłem do nowego serem to było przy to poprawili bo ja tak popsuć tego już się nie dało bo tam było naprawdę bardzo źle Więc gorzej nie jest ale lepiej o tak jest samochód jest fantastycznie zmieniony w stosunku do poprzednika zawieszenie jest w nie wiem tak z moich odczuć to tam nawet najmniejszej śrubki nie zostawię wszystko wyrzucił tam gdzie było jego miejsca na miejsce to wszystko na nowo i zrobili naprawdę dobrze Po pierwsze kiedy wykonujemy nierówności to wszystko jest w sposób wyjątkowo komfortowy amortyzowane z drugiej strony chcę najszybciej Skręcić to samochód po prostu skręca i nie robię żadnych zbędnych ruchów przykładowo teraz jest pusta droga mam 60 szybko naprawdę szybką zmianę pasa teraz o i dopiero teraz kiedy wyprostował MZ samochód i zacząłem odbijać w prawo z powrotem Tous że elektronika zaczęła zaczęła stabilizować nadwozie ale ten pierwszy zakręt w lewo samochód wykonał jak mnie nie chcę powiedzieć jak gokart ale tak bardzo płynnie posłusznie że naprawdę nie każdy mniejszy samochód jest lżejszy samochód i niżej zamieszczone samochód jest w stanie tak z taką gracją powiedzieć Aha to Chcesz proszę bardzo co prawda później fizyka zrobiła swoje i elektronika być może odrobinę za wcześnie bo ja niespecjalnie poczułem żeby coś się działo być może mogłaby dać to ten kierowca trochę więcej to wolność Tak czy inaczej zadziałała takim w takim momencie w którym Kierowca po prostu sobie objechał przeszkody wrócił na swój pasy pojechał dalej więc jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia jest oni lepiej od strony silnika również nic złego nie można powiedzieć jest dosyć oszczędny i jak na te gabaryty i ten ciężar jest przede wszystkim wreszcie pojemnością w naszych akcyza Comes to jest ma pojemność poniżej dwóch litrów No i 185 koni i ponad 400 niutonometrów myślę że to jest w zupełności wystarczający do tego nie szybka skrzynia biegów które bardzo szybko redukuje szczególnie o dwa biegi tym robią to jest problem zdziwiony że on redukuje szybciej niż niejedna skrzynia którą o której mówimy że są bardzo mówię dwusprzęgłowych więc tutaj też nie ma na co narzekać do tego poprawili też wyciszenie odpowiedzi wszystko ten samochód może nie sprawy wrażenie jakiegoś ekstremalnie szybkiego ekstremalnie komfortowego czy ekstremalnie sportowego ale to w tym aucie jest wszystkiego tak w sam raz że po prostu robię dobrze swoją robotę Ciesz się że robię to tak zgrabnie jak to może lepiej samochód o tych gabarytach po prostu jest dobrze a już na pewno o niebo lepiej niż poprzedniego każdym aspekcie drodze postanowiliśmy jeszcze Wam pokazać nowe Sorento takim lekkim terenie przyjechaliśmy to do takiego miejsca w Krakowie gdzie jest trochę piachu trochę zjazdów podjazdów trochę dziur i postanowiliśmy przetestować t108 5 mm prześwitów przypomnę poprzednie generacje było 183 więc mamy zaledwie plus 2 mm prześwitu Myślę że tego nie odczujemy za bardzo w praktyce ale zapraszam teraz na kilka ostatnich 15 minut naszej jazdy w tym terenie No jak widzieliście 185 mm to może nie jest aż tak dużo bo porównując Dacia Duster to wyraźnie mniej ale w zupełnie wystarczyło do tego aby pokonać te wszystkie nasze przeszkody terenowe które mamy to dlatego samochodu przygotowane nie było 201 podjazd na którym on poradziła to wynika Po pierwsze z tego że mamy to zwykłe szosowe opony a po drugie z tego że jest to on dosyć skromna w Krakowie od dłuższego czasu padało więc ziemię była mokra i ten samochód zwyczajnie Nie miał szans Ale za pierwszym razem wjechałem w zwykłym trybie Zatrzymałem się w pewnym miejscu już dalej samochód nie chciał jechać zjechałem włączyłem tryb blok i podjechałem dokładnie do tego samego miejsca bo tak naprawdę ograniczeniem były właśnie ale mam nadzieję że patrząc na zewnątrz na tą próbę na tą drugą próbę widzieliście jakąś różnicę w pracy napędu na cztery koła jeśli nie Postaram się znaleźć jeszcze jeden kawałek tutaj pokażemy że samochód zawieszony w jakiś taki sposób że jedno czy dwa koła będą w powietrzu będzie mógł Dzięki napędowi właśnie możliwość jest blokowanie osi zajechać nie to dalej I jeszcze od razu komentarz jak patrzymy na taki solidny wyglądający crossover to wydaje nam się że jeszcze z napędem na cztery koła to wydaje się że można by było się spodziewać w nim trochę więcej która będzie pomagała nam w terenie czyli nie wiem asystent podjazdu asystent zjazdu czy może coś jeszcze tymczasem z jedyny przycisk który nawiązuje do tego że mamy to napęd na cztery koła to jest tak naprawdę ten przycisk poza tym niestety nic nie to chyba jedyną Uwaga w terenie do tego samochodu bo Ciężki ten tego auto przecież i tak nikt nie będzie zabierał A w takim lekkim bo tak jak mówię Gdyby były to dodać dodatkowe systemy byłoby lepiej ale to co jest i tak jak ile wystarczyło Popatrzcie teraz jaka jest sytuacja samochód jest oparty o dwa koła tak naprawdę bo przednie pewno jest Magneto gorszy kontakt jak widać więc możemy oczywiście mocniej dodać gazu i raczej wyjedziemy ale w takiej sytuacji użycie tego przycisku Lock znakomicie na pokonanie taki bariery a więc naciskamy Nog i dodajemy mocniej gazu i dużo szybciej idziemy do przodu A to jest przykład na to że jak się robi Prześlij to lepiej zadbać też o nieco krótsze zwisy z przodu jest szczególnie z tyłu Popatrzcie jak pokonujemy taką No nie jakąś wielką przeszkodę Przecież to przód nurkuje i delikatnie zaczepię o ziemię ale dużo gorzej sprawa wygląda z tyłu uwagę o w usłyszałem że również tył tylny zwis miał kontakt z ziemią także możecie się pobawić po porodzie ale uważnie wybierajcie trasę aby sobie nie uszkodzić ceny mówić ale to zaczynają się od 145000 zł i trzeba przyznać że to jest dosyć ciekawa propozycja biorąc pod uwagę Po pierwsze gabaryty tego samochodu po drugie to że napęd na cztery koła jest stan po trzecie to że siedmioosobowe nadwozie i jest również w standardzie No i wreszcie automatyczna skrzynia biegów która tej wersji akurat czyli wersję 185 koni umiesz podstawowej cenie w standardzie Ale mówimy o opcji wyposażenia m jeśli zostanę dokupić klientek doposażenia czy na przykład to powołał XL to musimy dołożyć aż 28000 zł więc 73000 zł to jest dokładnie testowana przez nas wersję Jest jeszcze ta droższa wersja silnikowa czyli 2 200 koni one się zaczyna od 158 zł a kończy się na 190 trzech konkurencjach w tym segmencie jest tak duża że Proponuję abyście sami w komentarzu napisali co waszym zdaniem będzie najbardziej odpowiedź internaty w nowej Kii Sorento Ja wybrałem dwie propozycje jedna mniej oczywista druga bardziej oczywista to bardziej oczywista to Hyundai Santa Fe to przed chwilą miał wątpliwości czy wziąć Santa Grand Santa Fe i okazało się że o ile Santa Fe jest odrobinę krótsze o tyle Grand Santa Fe przekracza już długością 5 m i jest już zdecydowanie większym samochodem więc porównując z cenami Santa Fe że Santa Fe zaczyna się od 135000 zł Ale w tej podstawowej wersji dostaniemy napęd tylko na przód i 150 konny silnik Diesla więc ta wersja jest zdecydowanie bardziej ile Natomiast topowa wersja Platinum 4 ma pojemność 2 CRDi 197 koni mechanicznych ma mniej oczywista propozycje to Fiat Freemont których podstawowym kosztuje 98500 zł i daje 170 koni z silnika diesla no to jest w topowej wersji Crossa wodę 20 Multi Jet kosztuje 49500 zł i również daje 170 koni z 2 litrowego silnika diesla Tak jak mówi moglibyśmy o konkurencja jeszcze mówisz długo długo ale proponuję żebyśmy się umówili to w komentarzach Zapraszam do komentowania patrząc na cennik nowej Kii Sorento można wymyśleć 145000 zł za kije przecież konkurencję nawet pas z Japonii nieraz zaczyna w podobnym segmencie i od kwoty poniżej 100000 zł a to 145 i kiedy przyjrzymy się szczególną to okazuje się że to jest bardzo ciekawie skalkulowana cena dlatego że w standardzie dostają na cztery koła w standardzie dostajemy również te 7 miejsc Mamy również bardzo mocny i oszczędny silnik Diesla ciekawy wyposażenie już podstawowej wersji i możliwość naprawy mocny rozbudowy tego wyposażenia zarówno przy pomocy tych pakietów jak i dodatkowych elementów gdzie dostaniemy w tym segmencie jeszcze wentylowanej podgrzewane fotele z tyłu jest już o tych z przodu no i przede wszystkim szczególnie w porównaniu do poprzedniej generacji Kia Sorento ta to auto naprawdę dobrze jeździ i dlatego właśnie chyba dostałem od was tak wiele maili i komentarze z prośbami o test nowej Kii Sorento bo nie zniechęci liście się płacąc tylko na początek cennika dlatego że przestaliśmy być może patrząc na ten nowoczesny Design że musi za tym wstać i rzeczywiście po bliższym poznaniu auto naprawdę zyskuję i jestem przekonany że jest warte swojej ceny i nie tylko w tej podstawowej wersji Moi drodzy Chciałam wam bardzo podziękować za liczne sugestie to jest Sorento dlatego że to są różne testy czasem auto trochę rozczarowują czasem zaskakują pozytywnie i ten test to był właśnie ten drugi przypadek Nie zapomnijcie w górę Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować na sprzedaż udostępnić film dla twoich znajomych i do zobaczenia