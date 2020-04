Kia Rio Sedan 1.4 DOHC 109 KM - test AutoCentrum.pl #146

Witam serdecznie i nie zawsze musimy wydawać mnóstwo pieniędzy aby jeździć ciekawie wyglądają danym czy się taki samochód będzie trochę mniejszy może gorzej wykończony wyposażony może mniej prestiżowy ale bądź będzie kosztował przykładowo 40000 zł dowodem na to jest dzisiaj ten samochód czyli Kia Rio w wersji Sedan Zapraszam na testach Wydawałoby się że w segmencie odrzutowych nie ma co liczyć na jakieś fikuśne linię i ciekawe przetłoczenie tym ja mówię The Power to surprise i zaskakuje nas tworząc samochód który wygląda ładnie Ma bardzo harmonijną sylwetkę ma Ciekawe przetłoczenie to na drzwiach jest parę takich biegnących przez cały kończących się gdzieś na lampach lampy z tyłu zachodzą wyraźnie na boki nie z przodu również z przodu też mamy charakterystyczny nos tygrysa ten samochód nie jest brzydki a to już bo jeśli chodzi o auta które kosztują około 40000 zł do wyboru mamy zaledwie dwa silniki 12 i 14 obydwa benzynowe obydwa zestawione z manualną skrzynią biegów ten słabszy który ma 85 koni dostaje 5 biegową skrzynię biegów mocniejszy który ma 109 koni dostaje skrzynie biegów sześciobiegowa moment obrotowy nawet porównywalny 121f słabsze jedno po 37 niutonometrów o w mocniejsze jednostkę którą Testujemy ja akurat w tym samochodzie prędkość maksymalna w tym przypadku to jest 180 następnie Czy kawa 11,5 a średnie spalanie w trasie 433 zaczynanie deklaruje producent w mieście powinno być około 7 szczerze powiedziała że będą to jest nieco zbyt optymistyczne jeśli chodzi o spalanie i nie są zbyt pesymistyczny jeśli chodzi o przyspieszenia dlatego że zobaczycie następnym filmiku mamy lepsze przyspieszenie ale nieco gorsze spalanie wielkość baku to 43 l co na samochód tej klasy wydaje się być też dobrze skalkulowana pojemność bo choć samochód nie przyjedzie może tysiące kilometrów w praktyce w trasie palimy nieco więcej niż 4 i 3 ma tak to by wystarczyło na 1000 to i tak myślę z tym samochodem nikt na drugi koniec świata przecież nie chodź rury wydechowej z tyłu nie widać to jednak prawdopodobnie gdzieś tam jest jest posłuchajmy jak brzmi silnik 14 o to jak to samo brzmi w środku na początek test dwumetrowca kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach natomiast można by było ją zrobić aby odrobinę bardziej wyjeżdżała z konsoli dlatego że chcę się przesunąć do niej na tyle aby tutaj do zajęć odpowiednią pozycję za kierownicą to powoduje Hani już moje kolano zaczyna tutaj dotykać plastików po prawej stronie między Espace mocniejszy wyciągnięcie moja tej kierownicy więc tutaj jest może parę centymetrów dosłownie zabrakło ale jednak zabrakło regulację kwotę oczywiście manualne możemy regulować No wysokość czy lędźwiowego odcinka niestety regulować nie możemy No i teraz nad głową nad głową cztery palce wolnej przestrzeni a więc miejsca dla wysokiej osoby z przodu i nie ja teraz czas na sprawdzenie jak wygląda sytuacja wygląda tak że sam ze sobą jestem w stanie usiąść ale po pierwsze jest to już dosyć mocno ja tutaj kontakt z hotelem przede mną po drugie ten fotel przede mną jest twardą skorupą więc siedzenie to sam ze sobą raczej nie należy do do przyjemnych nad głową miejsca jest powiem że w sam raz prawie że jestem w stanie się wyprostować także Powiedzmy że test dwumetrowca zaliczonych bo się zmieściłem i nie siedzę jakoś mocno zgarbiony tak trochę na wcisk w drzwiach z tyłu znajdziemy kieszonkę wystarczającą na niewielką butelkę mamy to też siateczki za fotelami między fotelami mamy to niestety którym nie ma ani schowka nie wyjdzie 12 mol To fajnie już tym bardziej namiot nawiewów i natomiast o dla piątej osoby dobra wiadomość bo choć ten tunel jest dosyć szerokie ale jednak jest dosyć więc raczej nie będzie przeszkadzał jeśli chodzi o znalezienie miejsca na nogi jeśli tej 5:00 o sobie w samochodzie zabraknie to nie wykorzystamy tego miejsca w żaden sposób dlatego że tutaj miejsca na podłokietnik i nie opowieść o bagażniku zaczynam albo od kluczyka którym można otworzyć klapę bagażnika albo od wycieczki do przodu gdzie tej po lewej stronie jest odpowiednia dźwignia twojej podniesieniu klapa bagażnika i się unosi i mamy dostęp do 400 litrów pojemności tego bagażnika wcale tak mało nie jest ale zwróć uwagę że kształty tego bagażnika są dosyć skomplikowany jak widać pilnuje torba fotograficzna zajmuje to relatywnie niewiele miejsca więc jeszcze całkiem sporo się zmieści za Zwróć uwagę na kształt jest tu sporo takich krągłości jakieś wypukłości i tak dalej nie schodziło jakoś tylko To nie jest drogie auto więc te podłogę Nie jest My story na to gdzieś widzimy takie fragmenty Niektóre są zrobione dosyć budżetowe ale umówmy się w samochodzie za takie pieniądze to absolutnie nikomu przeszkadzać pod podłogą zresztą jak widać nie jest koło dojazdowe miejsce na gaśnicę trójkąt i tak dalej Jeśli chcemy mieć więcej przestrzenie to musimy do tyłu i złożyć oparcie No i teraz tej strony mamy to delikatne próg a pojemność którą uzyskujemy w tej wersji wynosi aż 1000 2531 ale uwaga jest to mierzone ładują bagaże aż pod dach z przodu a jeśli chodzi o wykorzystanie tutaj tego otworu których uzyskujemy wiedzieć że on jest w mężczyzna czynisz szerokość maksymalna bagażnika więc nie będzie to takie optymalne wykorzystanie No i zamykanie bagażnika też warto o tym wspomnieć tu nieprzewidziany niestety możliwości daje kolwiek uchwyt wszystko co nam pozostaje to tylko ubrudzić sobie ręce łapiąc go zewnątrz i uważać oczywiście przy zamykaniu aby zawiasy które tutaj wchodzę do środka nie uszkodziły nam naszych torebkach wnętrze każdego samochodu użytkowego wcześniej czy później zdradza że za niego nie zapłaciliśmy zbyt wiele pieniędzy ale szczerze powiedziawszy patrząc na wnętrze kirio nie widzimy to jakiś mega oszczędności nie rzuca się to w oczy że samochód nie był drogi mamy to ludzie różnego rodzaju dodatki chromowane gdzieś tam na około pokrętłem mamy podświetlenie różnego koloru oczywiście wszystko jest plastikowe nawet jeśli udaje aluminium mamy też różne o fakturę poszczególnych plastików Nie wygląda to źle może nie jest to super nowoczesne projekty ale jest schludnie za projekt jeśli chodzi o tworzywa to oczywiście wszystkie są zupełnie twarde pójściu na drzwiach mój najgorsze lewy podłokietnik zupełnie twardy Udało mi się wczoraj że takie dojechałem do Warszawy do Krakowa po prawej stronie jest lepiej mi delikatnie się ugina pod naciskiem i daje się też wyregulować a pod nim znajdziemy całkiem pojemny schowek Oprócz tego są oczywiście miejsca kubeczki miejsce tutaj na popielniczkę jeszcze jakiś schowek dwa wyjścia 12 V to wejście USB mamy tu do schowek przed pasażerem całkiem kieszeń w drzwiach z takim odpowiednim miejscem na włożenie to niewielki ale jednak butelki jeszcze jadę taki śmieszny 1 Wschowa check więc od strony praktycznej z pasowania jest w miarę dobrze Posłuchajcie Zresztą i jak ten samochód z na test szarpanie za uchwyt jak jak widać bez ciebie widać to że to się delikatnie odkształca ale słychać że nic się nie dzieje ten samochód absolutnie nie robi na nim żadnego żadnego Wielkiego wrażenia to że przykładem całkiem sporo siły do uchwytu mówiąc od strony jakości spasowanie nie jest źle od strony projektu nieźle dobór materiałów od strony wizualnej również nie jest zły ale jeśli ktoś oczekuje miękkie w Plast to niestety nie znajdzie ich tutaj podobnie jak nie znajdzie przykład skóry na kierownicy czytasz na dźwigni zmiany biegów w którym będziesz tylko pojęcia jakie tanie wersję to musicie się leczyć po prostu dosyć twardy wnętrzem A to ciekawostka na początek przed chwilą przykryj przykleiłem kamerę do szyby Chciałem opowiedzieć o wrażeniach z jazdy odpalam silnik przekręcam kluczyk i nie przekręca mi jeszcze raz i trzeba myśleć co jest grane okazało się że wszystko w porządku po prostu zapomniałem wcześniej ten silnik zgasić silnik jest fantastycznie wyciszony albo też chodzi bardzo cicho no tak czy inaczej na postoju praktycznie nic nie pomiar pokazało poniżej 38 decybeli a więc naprawdę nie jest dobrze i wcale nie musi być droga by było dobrze bo ten samochód Przecież synowo konkuruje z samochodami który uznajemy za samochody budżetowe jeśli chodzi o pozostałe wrażenia z jazdy ja bym tutaj tak porównał mój pierwszy samochód miał aż 75 koni i ważył ponad tonę co dla mnie jest to solidny jest samochód bo Ciężki dzisiaj standardowy motoryzacje się zmieniły i teraz mówimy że 109 koni wraz są zawarte żadne rakietę No i ponad tonę mogą być Natomiast w praktyce trzeba spojrzeć na ten samochód oczami nabywcy który chce wydać się za sprzedane którym można zakwalifikować którego można rodzinne nawet auto można niewielkie rodziny tak Kwota że on był 50000 co najwyżej on ale te 40000 zł i kiedy spojrzymy mam to wstaję to okazuje się że ten sposób wszystko staje na swoje miejsce a nawet ląduje całkiem wysoko jeśli chodzi o cenę zarówno wrażeń z jazdy jaki tego co ten samochód oferuje zarówno w mieście bo tutaj te 109 koni zupełności wystarczają do tego aby do setki rozpędzić się poniżej 11 sekund chociaż deklaruje powyżej 11 nie sprawdziłem więc jest szybciej nie jest w papierach skrzynie biegów wchodzi precyzyjnie więc odpowiednio dobierając biegi co nie będzie żadnym problemem może być Jeśli nie piersi to drudzy na światłach w trasie również to się sprawdzi bo mamy tuszu możemy jechać szybko jednocześnie ekonomicznie i cicho Moim zdaniem samochód jest naprawdę wart swojej ceny zawieszenie jest takie że powiedz mi nie wiemy o jego to znaczy że jest kompromisowa dobrane i na zakrętach trzyma samochód wystarczająco pewnie A kiedy przejeżdżamy przez garby to wcale nie musimy bać się o swój kręgosłup Więc też plus kierowniczy dosyć bezpośrednie nawet tutaj troszkę ambitnie został został moim zdaniem zestawione i też nie Moim zdaniem nic mu nie brakuje Podsumowując samochód jak na niego zapłacimy i może niezbyt imponującą liczbę koni 109 zachowuje się na drodze wystarczająco żwawo jeździ i wystarczająco dobrze jeździ uznać że budżetowe samochody wcale nie muszą być budżetowe w odczuciach podczas jazdy bezzwrotność i przy rozstawie osi 2570 Kia deklaruje że średnica zawracania wyniesie 10 i 5 m no i zobaczymy po wyprostowaniu samochodu jesteśmy prawie Mikołaja mi niestety po prawej stronie więc ja która samochód ubezpie jest dobrze ale zawsze mogło być odrobinę lepiej teraz te cudowności i zacznę go od zegarów Popatrzcie na polu podstawy są bardzo szerokie i są takie dosyć duże tarcze które moim zdaniem odwracają delikatnie uwagę od tego co w zasadzie te zegary mają wskazywać No ale to ty opinie mi na początku to przeszkadzało słupek A jest wystarczająca cienki mamy tutaj też okienko które dodatkowo pomaga mamy też pewną lukę między a lusterkiem więc to z parkowaniem nie będzie problemu z jeszcze do tego Zresztą jest dosyć duże tutaj go zegarek przedniej szyby również jest okej wewnętrzne lusterko mogą być odrobiny nigdy bo delikatnie tutaj z punktów to nie dwumetrowca zasłania widoczność ale to poprawiać to nie wszystko okej jeszcze ta szybka to jest znakomicie się sprawdzę słupek C dość szeroki ma to nie ma tylna szyba jest też szeroka ale oczywiście z tyłu mamy jeszcze bagażnik ciężko się o tym pamiętać a niestety po włączeniu biegu wstecznego tutaj nie odzywa się do nas Żaden seks Żeby nam ułatwiało parkowanie więc musimy parkować po prostu patrząc w lusterkach wyciszenie na postoju 37 i 9 lat i wynik są duże czytelne z małym wyświetlaczem komputera pokładowego na dole wszystkie przyciski na kierownicy są podświetlone mamy przyciski pod kierownicą tanie podświetlane to są przyciski na drzwiach jakiegoś są tylko dlatego że z tyłu mamy korbki konsola Centralna jest też ładnie podświetlona przeważnie w kolorze czerwonym to ciekawe na podsufitce znalazło się miejsce na diodę które rzuca takie ogólne światło widzialne pewnie w komarze na skrzynię biegów in a tutaj widzę że ważne informacje 4 stopnie zamarza my w komputer bo co mają coś tam o wydać z siebie głos Hej idziemy dalej po prawej stronie jeszcze jeden przycisk podświetlony teraz próbuję znaleźć bo w nocy o tym proszę bardzo mamy oświetloną zawartość schowka przed pasażerem z tyłu nie ma co pokazywać dlatego że tam są korki na tym koncie reflektora jak widać bez szaleństw lampy z tyłu również bardzo proste Bagażnik jest podświetlony lampką na górze i mamy tu oświetlona zawartość bagażnika może nie jakoś Fantastycznie ale mam nadzieję że na kamerze widać że tak zupełnie ciemno też nie jest cennik Kia Rio zaczyna się o 42990 zł w tej cenie dostaniemy jest słabszy 85 konny silnik w podstawowej wersji wyposażenia oznaczonej m-ki ja tradycyjnie stosując nomenklaturę odzieżową czyli do wyboru mamy M L i XL l w tym przypadku będzie kosztowało 4000 zł drożej Natomiast jeśli chcemy mieć mniejszą jednostkę pod maską to wtedy do płacimy 3000 zł czyli zapłacimy 45990 zł w podstawowej wersji i kolejne 4000 za wreszcie l Jeśli to powoli wreszcie czyli Nie weźcie XL z mocniejszym silnikiem to zapłacimy 53490 zł ciekawostką Jest możliwość dokupienia instalacje LPG dedykowany do tego sam Dostępna jest tylko do słabszego silnika i kosztuje 4200 zł konkurencja nie jest zbyt liczna dlatego że Polska to nie Chiny gdzie każdy chce jeździć sedanem więc to u nas nie mamy zbyt wielkiej afery przykładowo Peugeot 301 czy też odpowiednik w obozie Citroena kosztują o 41000 zł więc nieco taniej niż początek w przypadku Sirio ale też ze słabszymi silnikami bo ich podstawowa jednostka ma 72 konie mechaniczne wtrącenie killerem cenowej jest dacie z modelem Sandero który zaczyna się od kwoty 109900 zł na szczęście jest golas więc jeśli chcemy go doposażyć do jako tako sensownego poziomu to zapłacimy około 36000 zł No i jak można kupić ładnego syna na to 48 Można naprawdę nie będzie to Sedan bardzo bogato wyposażony a nie też wykończony będzie miał trochę twardych plastików ale pamiętajcie o cenie 40000 zł niewiele ponad to Cena która zmusza do pewnych kompromisów oczywiście można przewieźć tą cenę w dół zejść poniżej 32 zejść nawet poniżej 20 000 a Pamiętajcie mówiłem o ładnym zadanie