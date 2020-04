Kia Rio Sedan 1.4 DOHC 109 KM - pomiar spalania

dzisiaj Testujemy Kia Rio ze 109 konnym silnikiem benzynowym 1,4 pod maską utrzymuje średnią prędkość na poziomie 95 w kilometrach na godzinę bo to daje rzeczy prędkość na poziomie 90 na Drift boksie średnia prędkość obrotowa to około 2600 obrotów na minutę na szóstym biegu średnie spalanie póki co wynosi 47 jest pewnie niewiele się zmieni bo za parę kilometrów kończymy pomiar natomiast klimatyzacja jest włączona wchodzi na pierwszym biegu kawy a temperatura Ustawiona jest równa połowie skali i teraz za 500 m już jest koniec pomiaru i na koniec naszego odcinka testowego średnie spalanie przy 94 i 60 litra na stadion teraz utrzymuje prędkość na poziomie 145 na godzinę co daje nadrill mopsie wynik około 140 nie jest tak widać prędkość obrotowa na szóstym biegu wynosi 4 m na minutę a średnie spalanie po około metra wynosi 8,5 i za chwilę kończę już pomiar średnie spalanie po około 10 km wyniosła 7 i 9 czas zacząć powiesz na zimnym silniku ciekawostka 6,5 l to jest czujnik spalania z trasy Warszawa Kraków i przy okazji na zewnątrz mamy 2 stopni na plusie po pierwszym kilometrze średnie spalanie 4 i po 13 latach średnie i po trzech kilometrach średnie spalanie 77 średnie spalanie po 5 km 6 i 3 wynik spalanie z ekonomicznej jazdy po mieście 6 dziesiątek jutro na 100 km to jest wynik z dynamiczny niezbyt ekonomiczne i jadę po mieście 8 i 3/10 litra na 100 km