Kia ProCeed GT - mieliście rację!

dawno już nie było takiego samochodu o którego test prosiliście nas tak często kiedy Autocentrum przetestuje proceed ale chyba pisaliście nie tylko do nas halę i do centrali Kijewo samochód który stoi na liczniku zaledwie kilkaset kilometrów został zarejestrowany dosłownie parę dni temu i na pierwsze swój test przyjechał właśnie do naszej redakcji bardzo wam za to dziękujemy zacznijmy jednak od najważniejszego tak prostych wygląda jak taka mniejsza Panamera i co z tego nie 340 inspirowali się Porsche żyją jednak w czasach kiedy wszystko już zostało wymyślone chyba siłą rzeczy próba zaprojektowanie takiego kolbie w stylu Shooting Brake musi się skończyć w okolicach cholery Czy to źle Jeśli masz do przewiezienia 625 litrów bagażnik wtedy się okaże że gdyby się wybrał Ceed Kombi wszystko by się zmieściło ale wybrałeś auto które ma tylną szybę nachylona pod kątem 64 i 200 a to ogranicza pojemność dokładnie o 31 to zmieścimy więc tylko 594 tylko to i tak jest bardzo dużo jak na segment C do bagażnika jest teraz Przyjrzyjmy się temu auto z zewnątrz Żeby podkreślić wyjątkowość modelu proseat Sida wzięto tylko maskę i przednie błotniki wszystkie pozostałe elementy zostały opracowane na na Zwróć uwagę na kolorystykę tego samochodu mamy to intensywny niebieski kolor i bardzo ciekawe kontrastowe czerwony dodatki efekty tych zmian Widać gołym okiem widzicie od swoje dyfuzor dwie rury wydechowe żadna nie jest fejkowe obydwie dymią skrzela które są też charakterystyczne dla tej wersji Zresztą na przednim zderzaku również że wersja GT swój wzór przedniego zderzaka oprócz tego tylko wersja GT może dostać się takie czerwone dodatki które widać na około całego samochodu nawet na grillu z przodu dostrzeżemy takie dodatki Zwróćcie też uwagę że mamy to zestawienie trzech kolorów mamy bardzo intensywny niebieski mamy widoczne z daleka czerwone dodatki ale też czarny kolor który się pojawia i na progach i na lusterkach i w kilku innych miejscach No i wreszcie rekin nie tylko na dachu ale też na bokach nadwozie to 5 mm dłuższy niż wstydzie kombi o 25 mm niższe przy tej samej szerokości prześwit powędrował w dół o 5 mm dając 13 cm rozstawu osi pozostał niezmieniony i mierzy 2 m 65 cm wnętrze profile już nie jest tak oryginalne nawet uwzględniając dodatki z GT czy Virtu i ówdzie czerwone przeszycia spłaszczone Kier na kierownicy logo Na oparciu dlatego że zwykłego Sida również Przecież możemy dostać w wersji GT Czy to źle Moim zdaniem to dobrze bo projekt deski rozdzielczej bardzo ergonomiczne i przemyślany mamy zarówno przyciski do obsługi różnych funkcji jakie spory 8 calowy dotykowy ekran systemu multimedialnego to do tego ostatniego mamy albo nie mamy bo to jest element Navi system za 4500 zł w standardzie mamy system z ekranem 7-calowym ale już skarb No i Android auto więc za nawigacją tęsknić nie będziemy może bardziej za 320 zł z systemem JBL który jest w cenie tego droższego wariantu różnic pomiędzy gt-line energię wewnętrzną procida jest bardzo wiele nawiasem mówiąc warto w tym miejscu podkreślić że prosić jest dostępny tylko w tych dwóch wersjach GT Line lub Ale najbardziej widoczna różnica pomiędzy wnętrzami tych samochodów to oczywiście wielkie fotele sportowe fotele w wersji GT to połączenie z zamszu i skóry Natomiast jeśli zdecyduje GT Line to dostaniecie fotele które będą wykończone tapicerka materiałowa i skórą ekologiczną czas na szybkie przegląd wnętrza zaczynamy od macania tworzyw i okazuje się że tych miękkich tworzyw jest całkiem sporo sięgają aż dotąd to dalej już jest twardy plastik Zwróć uwagę na to jak wykończony jest daszek mamy to połączenie Piano Black i zachodzącej w ten sposób no to nie jest może to jest tworzywa ale wydaje się że to jest skóra z uwagi na to że to tworzywo jest przyszyte czarną nicią niestety nie czerwoną bo tutaj żeby być konsekwentnym raczej przydałoby się stanik w kolorze czerwonym poza tym miękkie tworzywa wchodzą również na drzwi tutaj niżej mamy też skórę z czerwonymi przeszyciami po lewej stronie podłogi bardzo symbolicznie ubierający się niestety pod palcem po prawej stronie niestety też niewiele lepiej niższe partie plastików Już są dwa więc tutaj u szczurów nie ma szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego samochodu bardzo mi się zdziwił gdyby nie miękkie tworzywa szły i jeszcze niżej i chodzi o praktyczny wymiar to mamy to wygodną zacznijmy od bardzo wygodne i tacki do ładowania telefonów komórkowych Oczywiście możemy to odłożyć co chcemy oprócz tego mamy jeszcze jedną tackę za odsuwane mamy to wyjście 12 woltów wyjście USB to pod roletko mamy dwa miejsca na napoje Jeszcze jeden taki No nie wiem możemy drobne schowek otwieramy podłokietnik to widzimy plastikowy A na dole jest dobrze wykończony dosyć głęboki podłokietnik do tego powoli komfortowo opadające całkiem obszerne miejsca kieszenie w drzwiach z miejscem na butelkę i na podsufitce znajdziemy też schowek też komfortowo wykończony na okulary i tak to wygląda jeszcze na koniec Kilka złośliwych szarpnięć musi być uchwyty No powiem że prawie się nie odkształca i w ogóle nie hałasuje tutaj wszystko porządnie porządnie to minimalna amplituda to cisza naprawdę solidnie to jest zrobione Nie wiem jeszcze za co mam i miałbym szarpać chodzi odrobinę ale nie wydaje żadnych dźwięków więc widzicie że do spasowanie tutaj również przykłada No wiele uwagi ciekawie poprowadzona linia dachu zazwyczaj Oznacza tylko jedno kłopoty dwumetrowca na tylnej kanapie jak będzie w tym samochodzie zaraz się dowiecie najpierw spróbuj odnaleźć z przodu kierownicy regulujemy w osiowo zakres regulacji jest potężny to w zasadzie to najwyższą stary nie jest dla mnie aż za wysokie mamy też jak widać odcinka lędźwiowego pochylenie osobno przód osobno tym również regulujemy elektrycznie i bez problemu się odnajdujemy regulację mocowanie pasa bezpieczeństwa również to jest i wreszcie regulacja jak widać zagłówka też i to na odpowiednią dla dwumetrowca wysokość chcę podkreślić że pomimo że mamy tu do czynienia ze sportowymi fotelami to jednak po pierwsze nie mają one zintegrowanych zagłówków a więc dwumetrowiec tutaj Czuję się bezpieczniej a po wciąż pozostają komfortowe No i tu niespodzianka i pozytywna i niestety negatywna i pozytywna jest taka że pomimo pięknie poprowadzonej linii dachu ja tutaj bez problemu się stanie się wyprostować i jak widać nawet mam tutaj nad głową jeszcze z jeden palec na przykład natomiast na kolana ja tutaj miejsca niestety nie mam co więcej na stopy też nie ten potem zjechałem maksymalnie na dół jak zwykle I tutaj No tak jak widać Tylko tyle Tylko tyle no nie nie nic nie chciałem się nawet żeby pokazać że mi nie pomoże to to jest twardo nie chciałem ale nie da rady więc tutaj pewien problem być może aby zaskoczyć wszystkich że tak pięknie może mieć się tak duży bagażnik i a postanowiła odrobinę przesunąć może kanapę do przodu nie wiem W każdym razie zabrakło mi tutaj parę centymetrów poza tym mamy to Poza tym mamy to takie kieszenie poza tym mam kieszenie w drzwiach mamy oczywiście wygodny podłokietnik 2 miejsce na kubeczki również możliwość złożenie tej środkowej części oparcia tylnej kanapy i przywieźć żebyś nie nart oczywiście mocowanie ISOFIX I to takie wygodne jak widać nic nie trzeba z tym plastikami robisz Nie trzeba tych plastików w innych samochodach mamy też jedno wspólne światełko na środku nad głową mamy też bardzo duży zakres regulacji jak widać zagłówków zwróć uwagę mówiłem napisałem początku filmu że to jest zupełnie nowy samochód mamy to nawet jeszcze folię na niektórych przyciskach na koniec dodam osoba siedząca na środku tylnej kanapy nie będzie miała problemu z tunelem środkowym bo on choć jest to jednak jest taki szeroki niski w zasadzie nie powinien wcale przeszkadzać jak obiecywał wracam do bagażnika A możemy go otworzyć albo z kluczyka albo przyciskiem to na klapie i nie ma możliwości otwarcia Go machając nogą pod zderzakiem Bagażnik jest bardzo ustawny bardzo praktyczny też bo pod podłogą tego bagażnika znajdziemy bardzo wiele głębokich potężnych wręcz schowków tak jak widzicie podłogę tego bagażnika to jest jeden wielki schowany schowek w poczcie schowany schowek tak pod podłogą raz dwa tam dalej 3 po prawej stronie 45 i tam na końcu też jest schowek oczywiście sięgnięcie do niego nie jest takie proste bo ja mam 2 m i ja do niego nie sięgam w zasadzie bez ogrodzenie spodni o zderzak więc muszę się tutaj oprzeć I w ten sposób daję radę jak ktoś ma 250 W ogóle nie ma problemu 70 tam Ale dwumetrowiec to jest jeszcze za mały to jest ten długi bagażnik co mi to przypomina oczywiście pana Merlin tak Panamera również miała olbrzymi bagażnik liczbowo Wszystko się zgadzało ale stanie po pojemności tego bagażnika było o tyle trudne że był po pierwsze długie a więc ciężko było sięgnąć na koniec a po drugie był dosyć niski w tym przypadku to też widzimy bagażnik nie jest zbyt wysoki to jeszcze można o nim powiedzieć można powiedzieć że Gdybyśmy chcieli ściągnąć roletę to bez problemu zmieścimy ją tutaj są odpowiednie schowek o którym zapomniałem powiedzieć i tam dalej jest odpowiednie mocowanie więc roletę również Wozimy ze sobą Mamy też haczyki po jednej i po drugiej stronie roleta dosyć łatwo w zasadzie prowadzi się do zaczepów tutaj nie powinno być problemu z tym żeby jej wygodnie używać pomimo że nie ma No i możemy również złożyć jednym ruchem oparcie tylnej kanapy raz i dwa no i w ten sposób uzyskujemy Jaki dać bardzo płaski i praktyczny przedział bagażowy bardzo Chwalimy ten samochód za jego wygląd za jego cenę za jego wykonanie za jego wygodę ergonomie za to że pomimo swojego wyglądu telewizyjnego wyglądu jest on się już taki bardzo funkcjonalny jest strażnikiem dziś możemy stracić z oczu ten cel najważniejszy cel dla którego ten samochód powstał proseat ma być bardziej sportową odmianą strida więc oczywiście mieliśmy wszystko jej zwróciliśmy uwagę na wszystko ale najważniejsze pytanie i najważniejsze Odpowiedź to jak ten samochód jeździ wszystkie składowe które są niezbędne do tego aby to się udało tutaj są mamy opony o niskim profilu mamy obniżone zawieszenie w stosunku do Stiga obniżony o 1 cm ale wciąż mamy prześwit 13 cm ale potem obniżeniu mamie też niszczy środek ciężkości utwardzony zawieszenie z przodu a 14% z tyłu 44 Jeśli dobrze pamiętam to oddaje samochód obniżony ale też utwardzony co jeszcze układ kierowniczy jest bardziej bezpośredni 2,5 obroty od Skrajnej pozycji do Skrajnej pozy co też daje możliwość nie tylko dobrego trzymania się w zakrętach ale też od łatwego i szybkiego kontrolowanie tego coś jak ten samochód w zakręt wyjeżdża i A no właśnie teraz być może usłyszeliście i teraz nawet nie mówię o brzmienie silnika A ja teraz jadę w trybie sport jest głośniejszy słuchajcie teraz to jest sklep standardowy A to jest tryb różni zacząć normal Sport normal Sport jazdę samochodem wciąga wkręca i No cóż szkoda że mamy tutaj polską autostradę a nie niemieckie autostrady chętnie bym sprawdził jak ten samochód trzyma się przy nieco wyższej prędkości ale trzeba przyznać że w pełnym zakresie legalnych prędkości ten samochód jedzie w sposób absolutnie przewidywalny i niezależnie od tego czy jesteśmy akurat w łuku czy dodajemy gazu czy odejmujemy czy może Droga nie jest idealnie równa jedziemy jak po szynach to wszystko zasługa właśnie tego twardszego zawieszenie i na to zwróciłem uwagę jak Wdepnąłem mocno gaz Oczywiście brzmienie i tak dalej ale po brzmieniu można było odczytać jak zdecydowanie i Jak szybko działa skrzynia biegów błyskawiczne zmian bardzo szybkie redukcję i też dostosowanie oczywiście temu pracę No akurat trybu normal Czy sport również w sobie Sport bardzo dobiera odpowiedni wiek i odpowiednie obroty i sprawia że jazda tym samochodem jest no taka jaka sobie jaką jaką sobie wymarzyć liśmy i zaręczyliśmy właśnie tym pełne zrozumienie samochodem Myślę że pełne zrozumienie potrzeb i oczekiwań kierowcy ze strony Key która skonfigurował a ten samochód i ze stroiła go właśnie w ten sposób wszystko stanowi bardzo spójną całość nie tylko jako samochód tylko również jako odpowiedź na oczekiwania i odpowiedź na pytanie które właśnie chciałem zabrać jest bardziej sportowo odmianą Style Zdecydowanie tak odpowiedź jest może być tylko jedne i ja za tym samochodem jest naprawdę przyjemne ja na Instagramie gdzieś napisałem że Shut up and Take My Money i powiedziałem że to jest coś co już raz pisałem w zeszłym roku i było to na temat stingera GT i oczywiście to nie jest Stinger ani mocą ani brzmieniem ale też nie jest Stinger to ceną więc jeśli ktoś oczekuję auta które da sportowe mocy które nie tylko wygląda nie tylko zapowiadanie tylko obiecuję Nie tylko deklaruje na papierze a w rzeczywistości jedzie to myślę że gadałem z do tego samochodu nie będzie rozczarowany i na koniec Jaki jest prosty w d p dobrze wygląda jak na wersję która tak dobrze wygląda jest całkiem praktyczny to do tego mam dobrą cenę zaczyna się od cały 9500 a za 110 można wersję z najmocniejszym silnikiem i pomijając dobrą cenę jako niszczy i łatwiejszy próg wejścia i warto też powiedzieć że w odróżnieniu od stingera który jest droższy i stingera który jest w takim pułapie cenowym Gdzie można już wybierać Wśród różnych innych Marek po zakupie tego prawdopodobnie Nikt wam nie powie że to tylko Kia Podsumowując bardzo wam wszystkim dziękuję za sugestie że powinniśmy przetestować ten samochód bo po teście jest również przekonany to jest auto warte uwagi dziękuję za obejrzenie tego filmu Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i zapraszam do podzielenia się w komentarzach Jakie auto powinniśmy świętować w takim przyspieszonym trybie tylko wydaje się dajesz Żeby pisać nie tylko do nas ale też do centrali tej firmy bo jak widać Jeśli tak zrobicie działa to wszystko bardzo sprawnie że jestem mówiąc ostatnio testować Bugatti Chiron czy jeszcze nie testowałem ale już raz chciałem taka drobna sugestia