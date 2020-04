Kia Optima Kombi GT 2.0 T-GDI 245 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #302

Witam serdecznie Poprzednia Kia Optima dobrze wygląda nieźle się prowadziła ale nie było bez wad paleta silników była skrojona bardziej pod dziadka jeżdżącego do kościoła bo nawet pod babcię dobra był 170 konny silnik ale wygląd obiecywał więcej drugą wadą był brak nadwozia kombi który był długo wyczekiwany przez wszystkich lodowców i tym bardziej był bolesny co chwilę Kia pokazywała na kolejnych targach dynamiczny prototypy które jednak wciąż nie znajdowały drogi do salonów Teraz to się zmieniło dzisiaj Testujemy samochód który ma 245 koni dwulitrowy benzynowy silnik który może być nawet korzenie w wersji GT jak również nadwozie Kombi no to powiedzieć że Testujemy dzisiaj taką o której marzyliśmy od sześciu lat kiedy zobaczyliśmy po raz pierwszy Kia Optima na naszych drogach Czy warto było czekać postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym filmie zapraszam na początek wygląd tak jak wspomniałem poprzednie generacje nie wyglądała źle Więc to nie ma rewolucji jest za to widoczne ewolucja Możemy zacząć od reflektorów które są teraz nieco niższe węższe dłuższe Zwróć uwagę na ciekawe załamanie tutaj na dole jak również na pasek ledowy który również Zresztą Powtarza że ten sam kształt Testujemy wersję GTA więc mówi jest ona wyposażona w taki bardziej masywny zderzak idziemy dalej 18 calowe koła czerwone zaciski hamulców liczne ozdoby na przykład takim srebrny pasek biegnący przez całą górną krawędź okiem mamy też srebrne relingi srebrne nakładki nawet tutaj na klamkach drzwi i zwróć bardzo wyraźnie opadający dach czy to się odbije na miejscu w środku i to bagażniku za chwilę się przekonały tymczasem przejdźmy do to zaczyna się dziać zacznijmy choćby od dyfuzora bo Patrzcie mamy dwie potężny końcówki układu wydechowego dyfuzor z takimi wyraźnymi żebrami to wszystko odcięte kolorystycznie czarny dyfuzor To wygląda jak w Audi RS6 prawe mamy to również odciętą tylną szybę kolorystycznie i wielkie lampy z ładnymi kreskami ledowymi to wszystko naprawdę wygląda harmonijnie i atrakcyjnie Dodajmy do tego jeszcze sporo lotkę i ten samochód wygląda napis GT pasuje to ja akurat byliśmy teraz do środka gdybyśmy nie mieli tutaj znaczka Kia na kierownicy to i tak byśmy poznali że to jest taki albo kierownica jestem charakterystyczne ten układ przycisków i inne detale natomiast Jeśli spojrzymy już gdzie indziej to to już nie mielibyśmy takiej pewności Spójrzcie na te zmiany biegów ruchomy to kształt który No widać było nie raz w samochodach Marki Audi Aha bo Jeśli spojrzycie na przykład na ten układ kuchni kształt generalnie panelu do sterowania czy to klimatyzacja oczy to radio No to szczerze mówiąc to BMW podobnie zresztą jak to że konsole jest odwrócona strony kierowcy Może nie ma potrzeby być aż tak złośliwy Ostatnio ktoś mi powiedział że skoro Kupiłem se que to teraz będę preferował Mercedesy więc powiem że tutaj niestety nie udało mi się znaleźć bo co nie zaczął szarpać jak plastików To żaden z nich Niestety nie chciało trzeszczy się z Mercedesa to nie znalazłem ale się z tym właśnie widzimy też Kia Navi system plus 8 calowym ekranem dotykowym w systemie tym czeka na nas system nawigacja jest usługami TomTom i darmowymi aktualizacja mnie przez 7 lat zestaw 8 głośnikami o mocy 630 watów dostarczą dole firma Harman Kardon w pakiecie z tym systemem dostaniemy jeszcze kamery cofania anteny w stylu płetwy rekina i tylne lampy LED i jeśli trzeba za to słono dopłacać to jesteście w błędzie to jest standard dla wersji XL GT Line i GT w standardzie wersję M E L Tech mam nawigację tyle że z 7-calowym ekranem tańszym zestawem audio przejdźmy teraz do omówienia szczegółów wnętrza i im bardziej się tym szczegółową przyglądam tym bardziej się przekonuję rzeki A ty masz na imię testowany przez nas lekcji GT lód Nie nie ma powodów do kompleksów na tle europejskich czy japońskich konkurentów Tutaj każdy z czego jest ładnie zaprojektowany i też bardzo starannie wykonany również jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych to również wszystko jest w najlepszym porządku możemy to zacząć na przykład od takiego tworzywa z jakimś chyba był prawdziwym nawet szwem aczkolwiek no nie wierzę żeby to było skórę Ale w każdym razie to się ładnie ugina pod palcem cała ta konsola jest taka miękka w dotyku tutaj daszek również się ugina my mamy też uginające się tworzywo na drzwiach nawet na boczkach również jest miękko łokciem dosyć się dużo pianki teraz tak szarpanie uwagę coś nam się delikatnie odzywa drzwi się lekko od ale generalnie jakiegoś wielkiego pałacu nie ma po prawej stronie również bardzo okej jak już jesteśmy przy drzwiach to możemy schowki miejsce na niewielką raczej butelkę Bo to jest ograniczony na wysokość jak widać się dosyć się Wąska szczelina tutaj na jakieś inne szczegóły i więc można było wygospodarować pewnie więcej pojemności w drzwiach ale Popatrzcie ile mamy pozostałe pozostałych schowków to mamy schowek na telefon z resztą Zobaczcie ładowany bezprzewodowo USB OLX 12V w Całkiem spory zresztą to schowek jest oprócz tego właściwie to odpowiednie maskowanie tego schowka jak to wygląda po zamknięciu bardzo estetycznie kolejna roletka dwa miejsca na kubeczki to również możemy wysunąć i zwiększyć jeszcze dodatkowo jego pojemność jakby komuś zabrakło a raczej nie bo to mamy olbrzymie schowek w podłokietniku z taką tacką taką którą możemy też tutaj przesunąć jedną rzecz mnie zdziwiła to nie znalazłem wyjścia 12 V jeszcze jeden spodziewałem się że będę miał to dwa wyjścia 12 V z przodu do dyspozycji niestety nie zagląda my dalej schowek przed pasażerem bardzo pojemny mógł być wykończony lepiej a jest plastik natomiast to jest pojemność auto Przynajmniej nie mam problemu miejsce na okulary umiesz to jest schowek Ten akurat jest bardzo dobrze wykończony to mamy chwilę dać światełko takie dosyć duże to lusterko cudowną nie widziałem takiego Luda faktycznie No i czarna podsufitka w końcu mamy tu do czynienia z wersją GT całkiem całkiem przyjemne także no od strony od strony estetycznych to wszystko jest naprawdę najlepszym porządku to zrobione jest to tak jak lubimy nie wszystko zaczynając od kształtu przycisków po tutaj szczegółowy koń na przykład mamy wentylowane fotele podgrzewane fotele wszystko jest zrobione tak jak mi tak jak mówię jak Lubimy Co jest starsze też spojrzeć chyba na te fotele z logiem GT z takimi charakterystycznymi przetłoczeniami które nawiązują do sportowych wrażeń jest dobrze dobrze wyprofilowany mi Zresztą fotelami ten samochód robię naprawdę dobre wrażenie i jeśli chodzi o wymiarach widać praktycznie i jeśli chodzi o dobór wykończeniowych to również jest z tego co tutaj odczuwam przyjemny chłód to jest metal tutaj niżej dopiero plastiki zaczynają być twarde ale nawet poniżej takie przycisk start stop Popatrzcie też metal ładnie wszystko zaprojektowane jednym słowem to co powiedziałem na samym początku przynajmniej na przykładzie samochodu który dzisiaj Testujemy akurat model absolutnie nie ma powodu do tego aby mieć kompleksy na tle jakiegokolwiek auta tutaj ciebie ktoś się przyglądam danym technicznym i widzę nowa Optima jest w każdym wymiarze większa niż szef stara Optima na więc mamy 10 mm więcej na długość 38 metrów więcej na szerokość i na wysokość rozstaw osi również się zwiększy się o 10 mm a jednak nawet możemy liczyć na to że w nowej optimy miejsca będzie tyle ile się spodziewamy od No i cóż Czy możemy ustawić to fotel fotel Zresztą regulujemy elektrycznie osobno przód osobno tył na wysokość tutaj elektrycznie również pochylenia oparcia jak również mężczyzna mamy to odcinek lędźwiowy popatrzcie w jakim zakresie można wyregulować również zagłówek na wysokość regulujemy również pas i to mi się najbardziej podoba to na miejscu kierowcy to jest to jest zakres regulacji kierownicy Bo patrz ci jak bardzo można ją do siebie wysunąć to nawet dla mnie za wysoko o tak odrobinę odrobić iw ten sposób siedzę jaki to jest zgodnie ze sztuką nawet w pozycji nieco takiej bardziej leżącej niższe siedzącej wolę troszkę bardziej pionowo ale nie mogę dlatego że zwróci uwagę jak bardzo marnotrawi przestrzeń w okno dachowe aż tyle przestrzeni to zabrano więc trzeba Gdybym nie miał okna dachowego prawdopodobnie mógłbym się wyprostować A tak No cóż widać że tutaj fryzurą szoruje po podsufitce także to jest na dobrą sprawę to na miejsce kierowcy jedyny powód narzekań A jak jest za mną zobacz a z tyłu miejsce na nogi jest pod dostatkiem Popatrzcie siedzi dwumetrowiec to zadzwoń jutro wtedy nawet kolanami i nie dotyka fotela co prawda fotel jest z tyłu wykończony to koło skorupą więc bym się chciał tak rozłożyć to szybko Moje kolano się spotkają ale formalnie rzecz biorąc ten numer drafta Przynajmniej na długość ma wysokość No cóż z przodu nie miałem dość miejsca mamy to opadające dach więc nie ma co do tutaj miejsca nad głową już tak bardzo nie ma jak tak dużo jak tutaj do przestrzeni która jest wyznaczone przez okno dachowe to już jest super natychmiast podsufitka jest trochę za ciasne Nowego Tomyśla do nas jest taka że miejsca pod fotelem jest pod dostatkiem więc nawet taki jesienne buty bez problemu to również się mieszczą teraz się przejść na drugą stronę muszę przeskoczyć przez tunel który tutaj ledwo zaznaczony Popatrzcie jest prawie płaski więc nie przeszkadza mamy to przy okazji nawiewy mamy to wyjście 12 V i USB do ładowania telefonów schowek 1 schowek drugi schowek również w drzwiach z tyłu nie jakiś obszerny ale jest mamy też podgrzewaną tylną kanapę mamy tą roletę ty wysuwaną która to może chronić oczy naszych pociech podczas podróży w słoneczny dzień nie Co jeszcze mamy oczywiście mocowanie ISOFIX jak również taki oto podłokietnik duży komfortowy miękki z miejscami na kubeczki cóż to jeszcze opowiadać najniższa pozycji zagłówka z tyłu najwyższa pozycja za bardzo w sumie się nie różnią i to chyba tyle Na koniec jeszcze wspomnę po podświetleniu na podsufitce po prawej po lewej stronie takie oto ledowe światełka zajrzyjmy teraz do bagażnika bo to jest najważniejsza część tego testu skoro już Testujemy kombi A więc tak mamy to 552 l pojemności nawet żeby to był Sedan to byłoby 510 czyli 5 litrów więcej niż w poprzedniej generacji ale nie o litr to chodzi tylko o poziom wyposażenie i zarówno pomysły które dotyczą jak również estetykę która to jest Co występuje naprawdę to robię wszystko wrażenie Wybaczcie mamy to bardzo długą podłogę na tej podłodze możemy się takie oto na szynach taką konstrukcję który nam pozwoli w jakiś tam sposób zablokować się nasze bagaże gdybyśmy podsumowali dodatkowych jakieś blokad to proszę bardzo Tutaj wyciągamy pas mocujemy naszą torbę blokujemy proszę bardzo to będzie już zablokowane możemy oczywiście to zamocować gdzie indziej albo zaczepić o coś zupełnie innego W każdym razie pomysł doskonały i prosty i tak szczerze mówiąc to mi znów przypomina Audi nie więc nawiązanie do premią tutaj chodzi o rozwiązanie jest i to mamy jeszcze przesuwane kolejne takie elementy blokowane w dowolnym miejscu na szynie mnie i to ponownie możemy rozciągnąć jakąś siateczkę siateczkę zresztą również na tych czterech elementach które Znajdziemy tutaj zamontowane na stałe więc to jeśli chodzi o sposoby mocowania bagażu każdy się w tym odnajdzie bez problemu pod podłogą mamy to jeszcze dodatkowy schowek popatrz się To jeszcze nie koniec bo to muszę przesunąć mamy kolejne schowek a Uwaga to mamy kolejny schowek Jeśli chcecie zejść jeszcze niżej proszę bardzo mamy zestaw naprawczy oczywiście koła tutaj nie widzę ale widzę siateczkę właśnie ta siateczka którą można rozciągnąć to na górze oprócz tego to po lewej stronie widzimy jeszcze raz schowek na jakieś takie totalne drobiazgi między innymi zwróć uwagę również na roletę a więc rolety po wyciągnięciu możemy to pod podłogą schować to jeszcze nie koniec roleta to jest również taka siateczka którą możemy zamocować na podsufitce i oddzielić przestrzeń bagażową od pasażerskiej chyba jedyne na co mógłbym ponarzekać to to jak się tą roletę zwija bo to jest takie klasyczne rozwiązanie więc musimy tutaj trafić musimy stąd wyjść Co prawda Popatrzcie są to jest taka konstrukcja że to Teoretycznie można tą roletę oprzeć to I teraz możemy sobie po udawać że mamy takie rozwiązanie nacisk proszę bardzo Z tym że przypuszczam że jak w ten sposób zablokujemy tą roletę to wcześniej czy później będę gdzieś tam na większych nierównościach to się i tak samo z nie więc do końca nie kupuję ale kupuję całą resztę tak mamy wyjście 12 woltów mamy Popatrzcie haczyka czy który jest zamontowany bardzo wysoko a więc jest praktyczny po lewej stronie podobnie jak składanie oparcia tylnej kanapy prosto z bagażnika posłusznie się składa dostajemy tutaj płaską podłogę żadnych progów i wszystko działa tak jak należy do tego mieć chwilę się na gaśnicę dodatkowa siateczka Założę się że pod gaśnicą kolejny mały schowek jednym słowem o wszystkim pomyślał nawet o tym że można się rozładować akumulator a będziemy chcieli dostać się do do baku Proszę bardzo klapka żyła i nawet jeśli nas ktoś złośliwie Zamknij w tym bagażniku nie ma problemu możemy to się dostać do zamka od środka wszystko działa nawet jak nie działa choć nowej generacji Kia Optima daje nam prawie 250 konny silnik to jednak paleta silników nie jest jakaś imponująca mamy do wyboru tylko 3 ten najmocniejszy 2 l przy wolnossące 163 konie i 1 silnik Diesla 17 141 koni słabsza benzyna i Diesela diesel dostępne są z manualną skrzynią albo z automat diesel jako jedyny dostępny jest w sprzęgłowym automatem natomiast benzyny są zestawione z automatem klasycznym 6 obiegowym wolnossąca opcjonalnie natomiast raz najmocniejszej wersji mamy automat w standardzie wszystkie wersje są napędzane oczywiście na przednią oś jeśli chodzi o naszą testową wersję to daje Ona 351 metrów momentu obrotowego i moc 245 koni dostępne aż przy 6 tysiącach obrotów na minutę natomiast moment obrotowy się do niego wrócę na 100 samego dołu od 1350 obrotów aż do czterech tysięcy 232 km na godzinę Tyle wynosi prędkość maksymalna a do setki czekamy 7 i 6 Hyundai ciekawe jesteś przyspieszenie od 80 do 120 zaledwie 3 i 6 no i na koniec zużycie paliwa około 12 w mieście połowa tego w trasie i około 8 średnio wszystko to sprawdzimy oczywiście jak zawsze w osobnych filmach zarówno przyspieszenie I jak i spalanie Dodam tylko na koniec że baku mieści się 70 litrów a więc nawet takie mocnym silnikiem Trasie no spokojnie przyjechać ponad 1000 km Kiedy po raz pierwszy odpaliłem ten samochód to usłyszałem z głośników taki sztuczny Polbruk pomyślałem będziemy udawać Greka nikt udawać na postoju czy również podczas jazdy i mówi tylko dźwięku Czy ten samochód z tym mocnym 245 konnym silnikiem będzie udawał mocarza na drodze gdzieś w ostrych zakrętach wyjdą jego słabości No przejechałem się nieco szybciej Sprawdziłem i powiem tak wszystko zależy oczywiście od trybu jazdy mamy tu do wyboru trzy tryby Eko narodowych i sportowy I muszę przyznać że o ile jazda w trybie Eco jest trochę nudne No rzeczywiście samochód staje się takie trochę ospały o tyle tryb standard być takim najbardziej rozsądnym trybem jazdy dlatego że w trybie standard jeszcze nie tak bardzo słychać tego taką ścieżkę dźwiękową tego silnika nie jest dodatkowo wzmacniane I to mi się podoba bo jednak ja nie jestem fanem tego dodatkowego mruczenia z głośników No więc jeśli reper sportowego to jest trochę więcej tego sztucznego hałasu w kabinie natomiast samochód oczywiście też tak trochę bardziej sportowy się spina skrzynia biegów jest gotowa i chętnie redukuje nawiasem mówiąc jak na skrzynię klasyczną nie był sprzęgłową robię to naprawdę z gracją bardzo szybko i w chcę to się bardzo podoba akurat podobnie jak Kia Sportage nie takie taki kredyt zaufania który który skrzynie biegów często daje silnikowi jak ja delikatnie Wciskam gaz to nie ma momentalny jak redukcja tylko spokojnie wyciągamy na tych samych na tym samym bieguna wyższe obroty to jest fajne no zmieści się właśnie wciśnie gaz to potem tak no bardzo szybka redukcja do to nie widzę w takich odczuciach subiektywnych e ta skrzynia biegów była w czymkolwiek gorsza odczynie dwusprzęgłowej Więc to naprawdę wszystko w najlepszym porządku układ kierowniczy również bardzo precyzyjnie pozwala tym samochodem jechać tak jak tego chcemy i jeśli chcemy wyjechać na autostradę i poczucie królem lewego pasa No to ile w poprzednich generacjach nie było dostatecznie głośnego silnika aby w ten sposób się bawić To teraz z tym mocnym w 145 konnym silnikiem możemy bez problemu zjechać na lewą stronę i zjechać cisnąć do woli tutaj zapas mocy będzie przy każdej legalnie prędkości w zupełności wystarczą powstały dobrze czuć się za kierownicą Jest tylko jeden problem zakręt tak długo jak jedziemy do prostej a wszystko jest okej natomiast w zakrętach ten tryb jazdy na jest bank trasę włączony tryb sportowy To zawieszenie zostały zestawione w takie dosyć komfortowy i przyjemny sposób zaczyna się mieścić właśnie jeśli chodzi o stabilność prowadzenia po zakrętach dlatego mimo że mamy tutaj bardzo dobre opony Michelin na to jednak tylna oś zdecydowanie za często ucieka na ostrzejszy lizak na każdym zakręcie nie mówisz to jest niebezpiecznie nie może to to jest denerwujące ale trzeba pamiętać o tym że jeśli mamy przed sobą ostry zakręt 90 stopni albo jeśli mamy przed sobą przyszłego włosie i musimy szarpnąć kierownicą to należy się bardzo mocno przygotować do tego że będziemy mieli zaraz nadsterowność i podsterowność to trzeba będzie walczyć troszkę we własnym zakresie bo elektronika w tym samochodzie absolutnie nie śpieszy się do tego ten samochód jakoś mocno stabilizować tylko pozostawia to kierowców oczywiście tak długo jak jedziemy w trybie to sportowym bo w trybie Eco czy standardowym nastąpi to nie ja wcześniej w każdym razie samochód daje całkiem sporo mocy ale jeśli chodzi o emocje z jazdy to będziemy się cieszyć w tym mocno tak długo jak długo będziemy jechać po prostej i w takich codziennie pokonywanych Łukasz na tym jesteś Ty wiesz że chcemy skorzystać z tej mocy i z tych dynamiki na ostrych zakrętach To wtedy albo się cieszymy że mamy non-stop nadsterowność i nikt nam nie przeszkadza z nią walczyć kontrować i bawić się albo będziemy się denerwować że ten samochód nie jedzie w ostrych zakrętach aż tak bardzo po sznurku ceny Kia Optima zaczynają się od 90000 zł za podstawową wersję z silnikiem wolnossącym 20 benzyna 163 konie i wyposażeniu m Sedan za kombi musimy dopłacić 4000 zł i zrobiłbym to chcesz żebym wziął się dalej ze względów estetycznych a nie tylko w tabelce mi się szalenie podoba Natomiast jeśli chcemy wejść na wyższy poziom wyposażenie to przykładowo Elka będzie kosztowała już około 15000 więcej kolejny piec za wersję XL natomiast topowa wersję czyli najmocniejszy silnik i wersja GT kosztuje już co najmniej 154000 zł zostało tylko odpowiedzieć na pytanie które zadałem na wstępie czy nowa Kia Optima jest taka jaka powinna była być od początku Wydaje mi się że tak bo nowy model oferuje to wszystko czego moglibyśmy się spodziewać po aucie tego typu czyli mocny silnik o przestronny i bardzo praktycznie zaprojektowane wnętrze że są dobrze wykonane z ładnym nadwoziem i bogatym to wszystko w rozsądnie skalkulowane cenie Oczywiście konkurencje z Niemiec Francji czy Japonii również jest mocno ale przypuszczam że ten model już nie będzie miał że zgodnie z nimi konkurować Na koniec można by było znaleźć jeszcze to coś tego brakuje w tym aucie No ja bym powiedział że troszkę więcej miejsca nad głową dla dwumetrowca a dla kogoś kto lubi jeździć nie tylko po suchym i Chcę wykorzystać cały bo ten co tego silnika przydałby się może jeszcze jak chłopcy i napęd na cztery a poza tym jest chyba tak jak powinno być Wydaje mi się że lista samochodów segmentu d które mogłaby wziąć udział w takim samochodowym konkursie piękności została właśnie poszerzona o opcję bgt dotychczas do tej listy Moim zdaniem należała niewątpliwie Mazda 6 Talisman i Ford Mondeo teraz mamy już czwórkę dajcie znać 