Kia Carens - rodzina się ucieszy. A kierowca?

Moi drodzy dzisiaj dobra wiadomość dla fanów wszystkich innych Marek niż te dane z Volkswagenem bo ostatnio na naszym kanale pojawiło się kilka komentarze Testujemy zbyt wiele aut spod gwiazdy Volkswagena Audi Porsche czy też Skody więc w dzisiejszym filmie prezentujemy wam Kia Carens najnowsza generacja dostępna jest nadwozie pięciu lub siedmioosobowy MTA pięcioosobowa ma 536 więc całkiem sporo natomiast siedmioosobowa ma pojemność nieco mniejszą 492 l Natomiast w podłodze bagażnika ukryte są dwa dodatkowe fotele jak to działa rozkładanie foteli trzeciego rzędu jest dziecinnie proste mamy to taką strzeleckie wystarczy za nią pociągnąć Nippon w zasadzie tyle zagłówek drugie ruchem podnosimy drugie oparcie zagłówek i mamy auto siedmioosobowe po rozłożeniu foteli 3 po naszych 492 l bagażnika oczywiście Pozostaje tylko wspomnienie ponieważ mamy to tylko taką niewielką powierzchnię po podniesieniu tutaj półeczki w zasadzie nie znajdziemy to dodatkowego miejsca bo to jest zajęte na gaśnice trójkąt czy podnośnik więc więc musimy się ratować tylko tym co mam zostać oparciami foteli trzeciego rzędu dobrą wiadomością jest natomiast to że znalazło się miejsce na dojazdówkę i w razie jakiejś większej awarii jesteśmy w stanie dojechać do wulkanizatora używając dojazdówce która Co prawda nie jest zamontowana zbyt wygodny sposób bo musimy zanurkować pod samochód czego teraz nie zrobię ale tak czy inaczej możliwość jest i za to oczywiście należy się nie zawsze mi jeszcze swoje dwa metry z przodu bardzo rzadko znajduje wystarczająco dużo miejsca z tyłu a teraz będę okrutny bo spróbuję wejść do trzeciego rzędu foteli i znaleźć tam będzie ciężko ale spróbować w trzeba i życzymy powodzenia to jest problem bo drugi fotel ten środkowy na szerokość ale w końcu się zmieściłem miejsca nad głową nie ma zbyt wiele więc to niestety muszę się garbić natomiast miejsca na nogi No cóż na nogi będzie tak długo jak długo nie będziemy próbować odsunąć tego fotela przede mną do końca więc teraz mu umówmy się że siedzę Natomiast miejsce na fotelu przede mną zrobiło się dosyć mało i wątpię żeby ktoś wysokie to się zmieścił natomiast ocenimy to obiektywnie Przecież nikt a wzrośnie powyżej 180 dobrowolnie do tego trzeciego rzędu nie będzie wchodził więc wydaje mi się że jak tak i tak jak w Media dwumetrowiec Zmieścił się tam wyrzeczeniami dla osób siedzących przede mną to źle nie jest po złożeniu oparć foteli drugiego rzędu otrzymujemy pokaźny bagażnik Niestety nie można tych foteli złożyć będąc przy otwartym nie ma w nim odpowiednich uchwytu więc musimy to podejść do drugiej pary drzwi i przy podstawie foteli znajduje się odpowiednio dźwignie moje pociągnięciu bezproblemowo się składają ten środkowy fotel musimy osobno złożyć i otrzymujemy tak jak powiedziałem Całkiem spory i płaskie co najważniejsze bagażnik ciekawostek można tu wspomnieć o ledowym podświetleniu który po naciśnięciu jednego przycisku okazuje się że ze ścianki bagażnika wypada na taka ładna latareczka może się komuś przydać i dobrze wspomni konstruktorów to że pomyśleli na takim pomysłowym rozwiązaniu Skupmy się teraz na fotelach drugiego rzędu to znalazłem na tylko jedną wadę i to taką oczywistą bo ono wynika z tego że w nadwozie o szerokości niewiele ponad 1,8 m musieli konstruktorzy zmieścić trzy osobne fotele więc dosyć wąskie i takie dosyć płytkie więc to jest jedyna wada natomiast lista tych zalet jest dosyć długo po pierwsze Oczywiście są to osobno regulon wywiad z to jest pierwszy plus można również je regulować jeśli chodzi o kąt oparcie i pasażerowie siedzący z tyłu Mogą wybierać mogą mieć taki stolik z tobą stolik który można zrobić z oparcia środkowego fotela mają również swoje własne oświetlenie mają dodatkowe kieszonki przed sobą mają również dodatkowe miejsce i miejsce na butelkę w kieszeni w drzwiach nawet uchwyt zamykający drzwi jest takim swojego rodzaju wgłębieniem gdzie również można wrzucić parę drobiazgów oprócz tego niezależne nawiewy 1 na prawo drogi na lewo i na roleta która ułatwia podróż w słoneczny dzień więc moim zdaniem lista zalet jest bardzo długa i konstruktorzy naprawdę dobrze przemyśleli praktyk i uniwersalność tego samochodu wreszcie dotarliśmy do przodu zajmując miejsce kierowcy w pierwszej chwili Chcę się pochwalić fotel który jest bardzo wygodny komfortowy i naprawdę dobrze się nie podróżuję następnej chwili widzimy przez tą kierownicę która jest naprawdę bardzo wielofunkcyjne mamy tu mnóstwo przycisków do obsługi tempomatu telefonu jak również komputera pokładowego mamy to też ciekawy przycisk do zmiany siły wspomagania kierownicy można wybrać pomiędzy trybem normalnym sportowym lub sportowym Tak między nami to tryby zmieniają to prawda siły wspomagania natomiast nie dają większego czucia powiedzmy w trybie sportowym więc jest to raczej tylko wyłącznie gadżet gadżet m jest również komputer pokładowy który jest zrobiony w niezwykle kolorowy i ładny sposób więc nie bardzo ważnych informacji ale też przekazuje to sposób i niezwykle estetyczny warto też wspomnieć o tym że jeśli chodzi o dobór plastików To Kia naprawdę się postarała i mamy to bardzo miękkie i przyjemne w dotyku plastiki na pierwszym planie tam nie to dalej już mam jest otwarte plastiki Ale w tamtym i nie mamy przecież bezpośredniego kontaktu na drzwiach na boczkach żwiru miękki plastik w podłokietniku również jest miękki dopiero tutaj gdzieś na dole na tunelu środkowym widzimy twardy plastik więc te miejsca w których się z samochodem stykamy są bardzo miękkie i miłe w dotyku i za to należy się kolejny plus nowych taki Carens ma do wyboru trzy silniki 2 silniki benzyna gaz 1 silnik Diesla w dwóch wariantach mocy w naszym testowanym samochodzie jest najsłabsza wersja 1 6 GDI o mocy 135 koni mechanicznych jest to samochód który Powiedzmy sobie szczerze nie porywa jeśli chodzi o zachowanie na drodze ponieważ przyspieszenie do setki W11 koma trzy sekundy to nie jest świata natomiast dobrą wiadomością jest to że jej ma umiarkowany apetyt na paliwo bo w trasie pali około 7,5 l Natomiast w mieście około 9 silnik 1.6 GDI jest najchętniej wybieranym przez klientom W przez klientów z silnikiem nie jest to przypadek po prostu jest to najtańsza pozycja w cenniku 6600 wersje wyposażenia SMS do 89000 zł za wersje wyposażenia XL do której już niewiele można dokupić tylko szklany dach ewentualnie nawigację czy dwa dodatkowe fotele w bagażniku i to jest nie od kiedy plus tego samochodu dodatkowym Plusem jest oczywiście wykończenie tego auta bardzo przyjemne plastiki w wielu praktycznych rozwiązań zarówno dla kierowcy jak i dla pasażerów z tyłu natomiast do minusów tego auta zaliczyłbym oczywiście silnik który wersji 1.6 GDI jest dla tego auta nie za