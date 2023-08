Karta paliwowa we flocie osobowej i dostawczej – jak firmy dzięki niej zyskują?

Karta paliwowa we flocie pozwala szybko wychwycić podejrzane transakcje, a w razie konieczności można ją od razu zablokować w czasie bieżącym. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Wśród dodatkowych korzyści wymienia się szybki dostęp do faktur, łatwe sporządzanie raportów. Tym, na co zwraca uwagę każdy przedsiębiorca, są oszczędności. Przy Shell Telematics są one na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim można zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 20% (W oparciu o wewnętrzne dane Shell). Zwiększa się kontrola finansowa, zmniejszając przy tym ilość oszustw i kradzieży. Dzięki usłudze Shell Telematics, firma farmaceutyczna Sanofi zredukowała liczbę wypadków o 27%, a także odnotowała wzrost oszczędności na paliwie - a poziomie 4,4% (W oparciu o zgłoszone przez Sanofi Turkey informacje zwrotne dotyczące rozwiązania telematycznego Shell). Oszczędności możemy również mierzyć w czasie kierowców i kierowników flot – godziny jazdy można zredukować nawet o 20% (W oparciu o wewnętrzne dane Shell).