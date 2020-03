Karta paliwowa – czy warto z niej korzystać?

Dla firm zarządzających flotą i nie tylko jedną z najważniejszych kwestii jest zarządzanie wydatkami na paliwo. To podstawowy produkt, który jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Paliwo powinno być najwyższej jakości, trzeba także znaleźć metodę, by bezpiecznie za nie płacić i w wygodny sposób się rozliczyć. Odpowiedzią na takie potrzeby jest karta paliwowa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Adobe Stock)

1. Karty paliwowe – jak używać?

Karty paliwowe w dużej mierze przypominają tradycyjne karty płatnicze – zarówno pod względem wyglądu, jak i działania. Umożliwiają one dokonywanie transakcji bezgotówkowych za paliwo, a często również za inne produkty na stacjach benzynowych, a nawet za przejazdy na autostradach. Zdarza się, że karta paliwowa służy także do płacenia za takie usługi jak myjnia czy serwis samochodowy.

Choć sposób użycia jest dokładnie taki sam, to jednak kartę paliwową od kredytowej odróżnia to, że zazwyczaj jest wystawiana na dany pojazd, a nie na osobę.

Warto pamiętać, że nie wszystkie stacje benzynowe mogą akceptować płatność kartą paliwową. Trzeba wziąć to pod uwagę i zapoznać się wcześniej z listą placówek, gdzie swobodnie możemy użyć karty. Dzięki temu unikniemy straty czasu i dodatkowych pieniędzy.

2. Zalety korzystania z karty paliwowej

Karty paliwowe są polecane szczególnie firmom, zarówno bardzo dużym, jak i niewielkim przedsiębiorstwom. Przede wszystkim mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo – kierowca nie musi nosić przy sobie gotówki, zamiast tego za zakup paliwa zapłaci właśnie kartą.

Pod wieloma względami jest to także oszczędność pieniędzy oraz… czasu. Nie da się ukryć, że znacznie szybciej dokonamy transakcji bezgotówkowej, zamiast odliczać całą sumę. Nie trzeba się obawiać, że zabraknie nam do określonej kwoty ani że nie zdążymy dojechać gdzieś w terminie, ponieważ wszystko przebiegnie bardzo sprawnie.

Karta paliwowa to także doskonałe narzędzie do kontroli wydatków przeznaczonych na paliwo. Może to znacząco ułatwić prowadzenie firmy zarządzającej flotą. Możemy na bieżąco sprawdzać, ile pieniędzy przeznaczyliśmy dotychczas na paliwo. Na dodatek nie ma możliwości, że którykolwiek z naszych pracowników wykorzysta kartę paliwową do zakupu rzeczy, które nie są związane z naszą działalnością. Karta służy wyłącznie do zapłaty za produkty przeznaczone do samochodów, nie da się nie zapłacić chociażby za alkohol bądź wyroby tytoniowe.

Bardzo często z posiadaniem karty paliwowej wiążą się korzystne rabaty. Niejednokrotnie zdarza się, że właściciele takiej karty mogą liczyć na znacznie tańszy leasing, ponadto również koszty paliwa i innych produktów mogą być obniżone.

Karty paliwowe to niezwykle komfortowe rozwiązanie, które może nam posłużyć na wielu stacjach benzynowych w całej Polsce oraz poza granicami kraju. Trzeba jedynie sprawdzić, w jakich punktach faktycznie można korzystać z takiej formy zapłaty.

3. Karty paliwowe – jak rozliczać?

Trudno sobie wyobrazić, że po każdej transakcji na stacji benzynowej będziemy prosili o osobną fakturę. Nawet przy niewielkiej flocie będzie to bardzo uciążliwe, a rozliczanie tylu dokumentów co miesiąc zabierze nam cenny czas. Nie da się też ukryć, że łatwo wówczas o pomyłki.

Karty paliwowe pod tym względem są najlepszym rozwiązaniem. Bez większych problemów możemy odliczyć VAT, a wszystkie wydatki związane z zakupem paliwa i nie tylko znajdują się w jednym miejscu. O tym, że można w ten sposób postępować, stanowi ustawa o VAT, a konkretnie art. 15. Dzięki temu zyskujemy możliwość wystawienia faktury zbiorczej tylko raz w miesiącu, co w dużej mierze przyśpieszy rozliczanie wydatków firmowych i zarządzanie finansami.

4. Jaka karta paliwowa dla małej firmy?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mała firma o niewielkiej flocie nie potrzebuje karty paliwowej, ponieważ sumy przeznaczane na paliwo nie są tak duże, a i transakcji jest znacznie mniej. To błąd – każde przedsiębiorstwo może czerpać bardzo wiele korzyści z posiadania takiego udogodnienia, dlatego zdecydowanie warto w nie zainwestować.

Dostępność kart paliwowych na rynku jest bardzo szeroka, dlatego naturalnym jest, że przed wyborem musimy dokładnie rozważyć wszystkie wady i zalety. Pod uwagę na pewno powinniśmy wziąć kartę BP Komfort Prepaid, która jest dedykowana właśnie małym firmom. Jeśli nasze comiesięczne wydatki na paliwo nie przekraczają 14 tysięcy złotych, to BP Komfort Prepaid jest doskonałą propozycją.

Zdobycie takiej karty jest niezwykle proste. Wystarczy jedynie wypełnić formularz online, który jest dostępny na stronie, a następnie dokonać przedpłaty. Dzięki temu w szybkim tempie będziemy mogli się cieszyć korzyściami płynącymi z posiadania karty paliwowej. Niepotrzebne jest dostarczanie dodatkowych dokumentów, nie musimy nawet podpisywać żadnej umowy.

Posiadając kartę paliwową BP Komfort Prepaid, możemy na bieżąco kontrolować wydatki przy pomocy specjalnej platformy internetowej. Taka forma płatności jest akceptowana na prawie 560 stacjach benzynowych w całej Polsce. Dodatkowo możemy zbierać tzw. punkty Payback, które pozwalają na uzyskanie nagród i korzystnych zniżek na produkty.