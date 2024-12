Karta kredytowa idealna dla kierowców? Oto Citibank-BP Motokarta

Karta dla kierowcy – przywileje

Zanim jednak przejdziemy do samych formalności, odpowiemy na pytanie: po co w ogóle zawracać sobie głowę zakładaniem nowej karty? Zacznijmy od najważniejszej zalety, czyli punktów w programie Bezcenne Chwile, które można wymieniać na e-voucher. Dla kierowców, którzy stacje paliw odwiedzają częściej niż restauracje czy kawiarnie, kolekcjonowanie takich punktów przy każdym tankowaniu to pozytywna wiadomość, prawda?