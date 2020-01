Kamerka w aucie. Opcja dla ostrożnych kierowców

Wideorejestrator to gadżet, który kosztuje naprawdę niewiele, a w razie kolizji nie z twojej winy pozwoli ci sporo zaoszczędzić. To doskonały kompan osób, które często wybierają się w długie trasy.

Dobra kamerka to gwarancja doskonałej jakości obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Posiadanie urządzenia, które będzie monitorować twoją trasę, ma wiele zalet.

Kamera w aucie może się przydać

Rejestrator przydaje się szczególnie wtedy, gdy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze, takich jak drobne stłuczki czy poważniejsze kolizje. Materiał wideo to ważny dowód w przypadku, gdy trzeba ustalić sprawcę niebezpiecznej sytuacji na drodze zwłaszcza wtedy, gdy nie ma innych świadków zdarzenia. Kamerka przyda się również w sytuacji, gdy pomiary błędnie wykażą przekroczenie prędkości. Wystarczy zaopatrzyć się w wideorejestrator z modułem GPS.

Postaw na dobrą jakość nagrywania

Dobre nagranie w każdych warunkach

Pamiętaj, że równie istotne co jakość nagrywania będą szerokie kąty nagrywania. Każdy kierowca wie, że ograniczone pole widzenia nie pozwala dobrze ocenić sytuacji na drodze. W związku z tym zbyt wąski kąt nagrywania sprawi, że w przypadku kolizji uwieczniony zostanie co najwyżej tył samochodu jadącego z przodu. To niewiele pomoże. Pamiętaj, że większy kąt oznacza również wyższą cenę. Na szczęście nie trzeba przepłacać. Optymalna szerokość na poziomie 140-170 st. w zupełności wystarczy.