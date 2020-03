Kalkulator trzeźwości - czy warto z niego korzystać

Kalkulator trzeźwości

Alkohol spożywany w zbyt dużych dawkach lub też zbyt często prowadzić może do wielu negatywnych konsekwencji. Może on doprowadzić do upośledzenia układu nerwowego. Zaburza on procesy logicznego myślenia, racjonalnego podejmowania decyzji. Prowadzi również do zaburzeń tzw. uczuciowości wyższej. Alkohol wpływa także szkodliwie na układ krążenia. Może on stymulując wpływać na akcję serca, gwałtowne nierozszerzenie lub też wręcz odwrotnie zważenie naczyń krwionośnych. Podkreślić należy, że osoby borykające się z chorobami układu krążenia mają mniejszą tolerancję alkoholu. Układ pokarmowy również bardzo gwałtownie odczuwa skutki nadużywania alkoholu. Alkohol wpływa drażniąco na śluzówkę jamy ustnej. Prowadzi to do obniżenia zmniejszenia odporności tkane, co powoduje, iż dużo łatwiej zapada się na infekcje bakteryjne. Alkohol jest jedną z substancji, które wpływają odwadniająco na organizm. Powoduje on również, iż zwiększa się produkcja kwasu solnego w żołądku. Jest to jeden z czynników wpływających na nieżyt żołądka i wrzody żołądka. Szczególnie narażonym na uszkodzenia spowodowane nadmiernym piciem alkoholu jest wątroba. Narząd ten odpowiada za procesy metaboliczne i odtruwające. Jedną z najgroźniejszych chorób wątroby jest marskość wątroby (Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy).