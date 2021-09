Jeżdżąc na motocyklu, możesz popsuć iPhone'a. Apple ostrzega

Na czym polega problem? Nowsze telefony Apple (jak i wielu innych producentów) mają optyczną stabilizację obrazu. Działa ona w oparciu o żyroskop, na podstawie którego wykrywane są drgania, które następnie redukowane są poprzez odpowiednie ruchy soczewką w obiektywie. Choć Apple podkreśla, że rozwiązanie to zostało stworzone tak, aby działało przez długi czas, to długotrwałe wibracje o dużej częstotliwości mogą przyczyniać się do szybszego zużycia stabilizacji w obiektywach.