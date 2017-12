Jedyna szansa na zlikwidowanie 6 punktów karnych. Lepiej się pospieszyć

To ostatnia szansa na pozbycie się punktów karnych ze swojego konta. Przepisy dotyczące nowych zasad redukcji wejdą w życie w 2018 roku, a ograniczenia czasowe sprawiają, że odpowiedni kurs można będzie przejść zaledwie raz. Lepiej się pospieszyć, bo będzie można łatwiej stracić prawo jazdy.

Obecnie kierowcy mogą mieć na swoim koncie 24 punkty karne, a każdy kolejny oznacza utratę uprawnień i obowiązek ponownego przystąpienia do egzaminu. Przepisy pozwalają jednak na przystąpienie do kilkugodzinnego szkolenia (czy też pogadanki) organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Wówczas redukuje się liczbę punktów o 6 oczek. Z takiej możliwości można skorzystać raz na 6 miesięcy. Koszt szkolenia – według informacji z WORD Warszawa – to zaledwie 300 zł.