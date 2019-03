Jazda nowym autem bez zmartwień i strat? Jest na to sposób.

Oczekiwania i potrzeby użytkowników zmieniają się dynamicznie. Ewoluuje też rynek. Motoryzacja nie jest tu wyjątkiem, a raczej sztandarowym przykładem zachodzących zmian. Jednym z przykładów jest sposób w jaki obecnie "nabywamy" nowe samochody...

W dobie rozwijającej się mobilności wygoda i niezależność, a także minimalizacja ponoszonych kosztów stają się wartościami nadrzędnymi. Zamawianie transportu przez aplikacje, wypożyczanie auta na minuty - to wszystko już znamy. Przyszedł czas na kolejny krok: długoterminowy wynajem auta bez konieczności wychodzenia z domu. Taką usługę wprowadza na polski rynek firma Carsmile .

- Wynajem abonamentowy to najbardziej ekonomiczny i najwygodniejszy sposób użytkowania auta. Nie dotyczą nas koszty utraty wartości pojazdu, ubezpieczenia czy serwisu. Dostajemy wybrane nowe auto, w pełni bezpieczne i zaawansowane technologicznie, które możemy zmieniać co 2-3 lata. Zupełnie jak telefon - mówi Michał Knitter, współzałożyciel i wiceprezes Carsmile .

Jak to działa i jak wyglądają opłaty? Na internetowej platformie usługodawcy wybiera się model auta, jego wyposażenie, czas trwania umowy i wysokość raty. Po podpisaniu umowy - co także odbywa się on-line - samochód jest przygotowywany do odbioru osobistego* lub dostarczenia pod wskazany adres*. Czas oczekiwania zależy oczywiście od wybranego modelu i jego konfiguracji. Tutaj usługodawca zapewnia pełną swobodę – w ofercie znajdują się wszystkie marki, jakie dostępne są obecnie na rynku, z pełnym zakresem wyposażenia.