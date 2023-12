Jazda motorem po górach zimą. Praktyczne wskazówki i porady

Po pierwsze, jazda motorem po górach w zimie to nie tylko kwestia umiejętności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Górskie drogi są w tym okresie często pokryte śniegiem lub lodem, co znacznie zmniejsza przyczepność i zwiększa ryzyko poślizgu. Dlatego tak ważne jest, aby motocykl był odpowiednio przygotowany na takie warunki – mowa tu o specjalistycznych oponach zimowych, które zapewnią lepszą trakcję. Jeśli nie jesteś w stanie pokonać jakiejś trasy, nie ryzykuj i zatrzymaj się gdzieś po drodze. Podczas wyprawy do Zakopanego, dobrą opcją mogą być pobliskie miejscowości, np. Poronin. Noclegi w tej miejscowości znajdziesz tutaj: https://www.nocowanie.pl/noclegi/poronin/