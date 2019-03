Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pożyczkę samochodową?

Przedsiębiorcy, którzy planują stworzenie lub rozbudowę floty pojazdów, rozważają wszystkie dostępne formy finansowania. Obok leasingu czy wynajmu długoterminowego, wiele osób interesuje się pożyczką samochodową. Sprawdź, czy jest to korzystne rozwiązanie i dowiedz się, jak ją uzyskać.

Niewiele firm decyduje się na finansowanie zakupu pojazdów służbowych z własnych środków. Często wybierają one zewnętrzne źródła, które minimalizują ryzyko zachwiania płynności finansowej – nie obciążają tym samym nadmiernie firmowego budżetu.

Jak przedsiębiorcy finansują zakup samochodu firmowego?

Jak wynika z raportu „Potencjał Flotowy MŚP w Polsce”, wśród przedsiębiorców dużą popularnością cieszy się leasing. Obok kredytu samochodowego, stanowi podstawową formę finansowania zakupu pojazdów służbowych – takie rozwiązanie wybiera średnio 40% przedsiębiorstw. Niektóre osoby decydują się na połączenie środków własnych i kredytu – to ok, 17,5% przedsiębiorców. Zaś zaledwie 1,7% firm korzysta wyłącznie z kredytu.

Pożyczka samochodowa jako alternatywa leasingu?

Chociaż specjaliści nie przewidują drastycznego spadku zainteresowania leasingiem, istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia popularności alternatywnego rozwiązania, np. pożyczki samochodowej. Dlatego instytucje finansowe już teraz starają się odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, czego przykładem jest m.in. Pożyczka dla Przedsiębiorcy dostępna w ofercie PKO Leasing. To propozycja skierowana do osób, które poszukują alternatywnej oferty w stosunku do leasingu samochodów osobowych.