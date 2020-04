WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 8 godzin temu Jaki kask motocyklowy wybrać – poradnik zakupowy Wybierając kask motocyklowy, często zwracamy uwagę przede wszystkim na jego wygląd. Oczywiście estetyka jest ważna, ale w tym przypadku kluczowe są inne czynniki: bezpieczeństwo i wygoda użytkowania. Sprawdźmy, jak dobrać rozmiar kasku i na co zwrócić uwagę w zależności od tego, czy jeździmy ścigaczem, chopperem czy skuterem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał sponsorowany) Artykuł sponsorowany materiał sponsorowany Podziel się Na początku warto zaznaczyć, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem każdego motocyklisty, nawet tego, który przemieszcza się jednośladem z silnikiem o pojemności do 125 cm sześciennych i ma prawo jazdy jedynie kategorii B. Nie należy się jednak decydować na pierwszy lepszy „garnek”, byle tylko nie dostać mandatu za łamanie przepisów. W końcu od tego, jaki kask motocyklowy wybierzemy, może zależeć nasze życie. Pamiętajmy, że nawet wywrotka na skuterze przy prędkości 30 km/h może być niebezpieczna. Poza tym kask będziemy mieć na głowie podczas każdej jazdy. Jeśli będzie on uciskał nam głowę lub ciągle się ruszał, podróż jednośladem będzie nieprzyjemna, a nasza koncentracja będzie mniejsza. Będziemy się skupiać na poprawianiu kasku, a nie na drodze. Jakie normy musi spełniać kask motocyklowy? Kask na motocykl najbezpieczniej kupić u renomowanego sprzedawcy, który oferuje homologowany sprzęt. Tanie podróbki modeli znanych producentów mogą wyglądać dobrze, ale nie ma żadnej pewności, że ich konstrukcja zapewni nam bezpieczeństwo.

Kaski motocyklowe, które można użytkować, jeżdżąc po drogach Unii Europejskiej, muszą spełniać normę ECE 22.05. Jeszcze w 2020 r. ma jednak zacząć obowiązywać bardziej rygorystyczna norma ECE 22.06. Producenci będą mieli 3 lata na dopasowanie kasków do nowych standardów. Informację o tym, że kask jest homologowany, znajdziemy na skorupie i pasku. Na rynku możemy znaleźć kaski z oznaczeniem zgodności europejskiej CE. Nie jest ona równoznaczna z uzyskaniem homologacji. Kask wyłącznie z symbolem CE zapewne nie spełnia standardów ECE 22.05 i nie powinniśmy go brać pod uwagę. materiał sponsorowany Podziel się Jak dobrać rozmiar kasku motocyklowego? Wybór kasku motocyklowego o odpowiednim rozmiarze to podstawa. Nie może być ani zbyt ciasny, ani zbyt luźny, żeby w trakcie przyspieszania i hamowania nie zmieniał swojego położenia. Jak dobrać rozmiar kasku? Najlepiej zacząć od zmierzenia obwodu głowy metrem krawieckim. Możemy poprosić o pomoc drugą osobę. Obwód mierzymy w najszerszym miejscu nad uszami. Ogólnie przyjęte rozmiary prezentujemy w poniższej tabeli. Kask dobrany na podstawie obwodu głowy powinien być wygodny. Jeśli jednak chcemy mieć 100% pewności co do rozmiaru, najlepiej udać się na przymiarkę do sklepu stacjonarnego. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wybierają swój pierwszy kask motocyklowy. Na co zwrócić uwagę, dobierając rozmiar kasku? Po pierwsze, powinien on wchodzić na głowę z lekkim oporem. Po drugie, nie może nas uciskać w skroniach i na czubku głowy. Skorupa kasku powinna przylegać tak samo na całej powierzchni. Policzki zaś mogą być ściśnięte (tzw. efekt chomika).

Jeśli kask trzyma nam się na głowie, ale nie uciska, a gąbki policzkowe dobrze przylegają, popatrzmy w lustro i sprawdźmy, czy linia naszych oczu znajduje się na środku wycięcia na wizjer. Zwróćmy też uwagę na to, czy kask nie jest przesunięty na lewą bądź prawą stronę. Warto też zweryfikować, czy broda i nos nie dotykają elementów kasku. Jeśli przymierzamy kask szczękowy lub modułowy, zamknijmy jego dolną część. Poruszajmy głową w górę i w dół oraz na boki. Kask powinien cały czas dobrze przylegać. Najlepiej spędzić w nim trochę czasu, ok. 15-20 minut. Pochodźmy po sklepie, sprawdzając, czy czujemy się w nim komfortowo. Pamiętajmy, że kask powinien być zapięty tak, jakbyśmy zaraz mieli wsiąść na jednoślad. Sprawdźmy też wagę sprzętu. Im kask lżejszy, tym dłużej będzie nam się komfortowo podróżowało. Wyściółka kasku z czasem się układa, dopasowuje do kształtu głowy. Z tego powodu lepiej nie wybierać kasków używanych. Nie tylko nie mamy pewności, czy kask z drugiej ręki nie ma mikropęknięć po upadku, ale może też po prostu nie pasować na naszą głowę, nawet mimo tego, że zgadza się pod względem rozmiaru. Jaki rodzaj kasku wybrać? Jaki kask wybrać na skuter, a jaki na motocykl turystyczny czy crossowy? Warto kierować się nie tylko rodzajem jednośladu, ale też wziąć pod uwagę warunki, w których będziemy najczęściej korzystać z motocykla. materiał sponsorowany Podziel się Kask integralny to produkt uniwersalny. Sprzęt tego typu ma zamkniętą skorupę, bez ruchomych czy odłączanych elementów. Dzięki konstrukcji bez łączeń zapewnia duże bezpieczeństwo. Kaski integralne cechują się aerodynamicznym kształtem, często również twardszą wyściółką i niższą wagą w stosunku do innych rodzajów kasków. Z tego względu dobrze nadają się do jazdy na motocyklu sportowym, ale oczywiście sprawdzą się przy każdym innym rodzaju jednośladu. Kask szczękowy to produkt zapewniający wyższy komfort. Sprawdzi się zarówno w trasie, jak i w mieście. Możemy w nim otworzyć dolną część, jeśli chcemy na przykład porozmawiać na postoju bez konieczności ściągania kasku lub schłodzić się podczas spokojnej jazdy po mieście. Kask modułowy to kompromis między kaskiem integralnym a otwartym. Możemy zdemontować w nim część szczękową, jeśli chcemy poruszać się po mieście, lub zamontować ją, gdy wybieramy się w dłuższą trasę i chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo przy wyższej prędkości. Kask otwarty to popularny rodzaj sprzętu wśród miłośników skuterów, chopperów czy café racerów, pojazdów służących w większości przypadku do spokojnej jazdy. Tego rodzaju kaski motocyklowe nie mają części szczękowej, ale zapewniają duży komfort w ciepłe dni i łatwo się je zdejmuje. Decydując się na kask otwarty, warto zwrócić uwagę na szybę. Jeżeli będziemy wyjeżdżać w trasę, dłuższa zapewni nam lepszą osłonę przed wiatrem, owadami czy kamieniami.

Kask typu cross jest dedykowany głównie miłośnikom jazdy w terenie, zapewniając im bezpieczeństwo w trudnych warunkach. Zazwyczaj nie ma wizjera, dlatego dodatkowo trzeba zaopatrzyć się w gogle. Ma często długą osłonę przeciwsłoneczną. Wybór kasku – na co jeszcze zwrócić uwagę? Gdy wybieramy kask, sprawdźmy, czy ma blendę przeciwsłoneczną. Może ona zapewnić większy komfort i bezpieczeństwo, szczególnie przy nagłych zmianach oświetlenia (np. przy wyjeździe z tunelu). Warto rozważyć też wizjer z systemem Pinlock lub AntiFog. Zapobiegają one zaparowaniu szybki w trakcie jazdy. Sprawdźmy też wyściółkę. W niektórych modelach można ją wypiąć, dzięki czemu łatwiej ją wyczyścić. Pamiętajmy, że wyściółka termoaktywna będzie lepiej odprowadzać wilgoć. O tym, jaki kask motocyklowy wybrać, decydują m.in. czynniki, takie jak rodzaj motocykla czy warunki użytkowania. Możemy brać pod uwagę również opcje, takie jak dodatkowa wentylacja czy integracja z interkomem. Decydując się na konkretny model, warto myśleć jednak przede wszystkim o odpowiednim dopasowaniu, czyli bezpieczeństwie. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP moto moto Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze