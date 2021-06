WP Moto Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne zamykanie granic + 2 covidobowiązkowe testy COVID-19 Wczoraj, 04-06-2021 17:09 Jak wygląda podróżowanie po pandemicznej Europie? Zabrali kamerę na trzy granice W te wakacje Polacy chętniej niż zwykle w podróże po Europie wybiorą się samochodem. Czy to dobry pomysł? Jak teraz wygląda przekraczanie granic? Czy trzeba nastawić się na jakieś utrudnienia? By się o tym przekonać, Mateusz Żuchowski z Autokult.pl wybrał się do Włoch przez Czechy i Austrię. Efekty były zaskakujące. Rozwiń czeski dają się wakacje więc powra … Rozwiń Transkrypcja: czeski dają się wakacje więc powraca temat podróży po Europie jak to będzie wyglądało w tym sezonie aby się o tym przekonać proszę cię ręka dziś jest podróż do Włoch mam wszystkie potrzebne dokumenty zebrałem i sobie na wszelki wypadek zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej mają wymagane badanie mam ten deklarację o symbolu tak będzie to za chwilę pierwszy przystanek Dzięki e granica polsko-czeska kiedy wprowadzona wyrywkowa kontrola na tego na wszelki wypadek bo jadę ten samochodem który jak widać w ogóle od Jestem bardzo ciekaw co z tego wyniknie także Chodźmy do naszego samochodem czy my jesteśmy w Czechach ten pierwszy przejazd przez granicę Może zaskakująco płaską zero kontroli zero właściwie jakichkolwiek zmian w stosunku no tego jak wygląda normalnie tą przejściem jedziemy dalej zobaczymy co nas czeka na kolejny Stało parę godzin opuszczamy teren Cześć dziękujemy po lifcie właśnie przyjść to spokój zero dodatkowej kontroli Czechy pan jest wolny Zobaczmy w takim razie jak wygląda sytuacja w Austrii No dobrze to się jednak coś dzieje ponieważ mamy kontrolę powiem ci czeka nas kontrola pierwsza na tej całej trasie od Warszawy jesteśmy trwała ona nie dłużej niż jakieś dwie minuty funkcjonariuszy spytał nas tylko w jakim celu i 2 jedziemy następnie poprosił nas o przez jakiegoś zawodu tego że jest to podróż służbowa i nie jest nasz cel taki dokument posiadaliśmy od naszego przełożonego tylko sprawdził to rzucił na to okiem jechać ale nie był wymagany żaden test na kobiet w momencie kiedy tylko mamy przejechać przez Austrię A jaki jest dowód na to że Przejdziemy przez Austrię No dobra wiara w nasze słowa ale my rzeczywiście Teraz po prostu tylko przejedziemy bez zatrzymywania się A co domowym sposobem wjechaliśmy to bo minęło kilka kolejnych wagi na przejściu granicznym żadnej kontroli żadnego patrolu związany z jakąkolwiek jakąkolwiek nadzorem przepływu ruchu jesteśmy we Włoszech więc w podróż pierwszą stronę wręcz trochę rozczarowujące To dobrze mamy nie dosyć że nasze wszystkie dokumenty zostały właściwie zupełnie nie dotknie docenione dlatego tak mamy teraz nową jesteśmy 3 dni później i wracamy z powrotem do Polski zobaczymy w takim razie jak będzie wyglądała podróż tą stronę 4 dni później 4000 km później Jesteśmy na tym samym parkingu na tym zaczynaliśmy naszą podróż droga powrotna wyglądała dokładnie tak samo co pierwsze naszej podróży to znaczy przez Cały dystans z Włoch do Polski zostaliśmy zatrzymanie do kontroli wyłącznie w Austrii gdzie Sprawdzono wyłącznie nasze dowody osobiste oraz o przebieg w podróży a więc jak widać to podróżowanie szczególnie w wypadku podróży służbowych jest teraz naprawdę łatwe zaskakująco łatwe jednak należy pamiętać o tym żeby stosować się do tych wszystkich przepisów obowiązujących w danych krajach Przepisy te konkretne można sprawdzić między innymi na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego krajowego Ministerstwo warto również przy tym pamiętać że testy które tutaj mogę znaleźć na okolicznych stacjach benzynowych przygranicznych w cenie około 50 złotych nie wystarczą do tego aby spełnić te warunki które w wielu krajach nadal obowiązują także do podróży nadal Trzeba się przygotowywać Trzeba zachowywać czujność ostatecznie te podróże są w proste i wydaje mi się dużo łatwiejsze niż można się spodziewać