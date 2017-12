Jak skutecznie pozbyć się zabrudzenia z szyb? Mamy na to dobry sposób

Brudne szyby to utrapienie każdego kierowcy. Zabrudzenia ograniczają widoczność, a ta, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, może poważnie zagrozić życiu twojemu i twoich pasażerów. Mamy rozwiązanie, jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją bez konieczności odwiedzania myjni kilka razy w tygodniu.

Specjalnie dla was przegotowaliśmy najlepsze na rynku "niewidzialne wycieraczki". Tak, dobrze czytacie. Pod tą nazwą kryje się preparat, który po nałożeniu na szybę sprawi, że widoczność na drodze podczas deszczu czy deszczu ze śniegiem wyraźnie poprawi się przy dużych prędkościach. Substancja działa już powyżej 45km/h. Chodzi o efekt odpychania wody, który zauważysz od razu, zarówno na szybach, jak i lusterkach. Ultra Glaco jest wyjątkowo uniwersalny, chroniąc szklane powierzchnie bez względu na pogodę.

Znacząco zwiększy się też komfort jazdy samochodem podczas mrozów. Substancja jest w stanie z łatwością pozbyć się nawet najgorszych zabrudzeń ze szklanych powierzchni, ale to nie wszystko. Preparat utrudnia zamarzanie szyb z powodu opadów śniegu czy występowania szronu.

Z kolei RAIN-X 2w1 to preparat, który posiada dwie bardzo ważne właściwości. Po pierwsze jest na tyle mocny, by wyczyścić najtrwalsze zabrudzenia. Wystarczy nałożyć go na szybę, odczekać kilka chwil i wytrzeć czystą ścierką. Po drugie dzięki zastosowanej technologii Rain Repellent (rozbijanie cząstek wody) powiew powietrza w czasie jazdy skutecznie usuwa krople deszczu sprawiając, że korzystanie ze zwykłych wycieraczek staje się zbędne.