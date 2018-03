Jak skorzystać z bezpłatnego assistance?

Nie wszyscy kierowcy decydują się na wykupienie nieobowiązkowego ubezpieczenia assistance – głównie ze względów finansowych. Tymczasem, zwłaszcza na długich trasach, okazuje się ono bardzo przydatne i pozwala uniknąć ponoszenia wysokich kosztów pomocy drogowej. Teraz rozwiązaniem dla kierowców może być oferowanie współdzielonych przejazdów w serwisie BlaBlaCar. Dzięki temu otrzymają nie tylko zwrot części kosztów podróży, ale także bezpłatne ubezpieczenie assistance od AXA Assistance, gwarantujące im oraz ich pasażerom dotarcie do celu.

Odpowiednie ubezpieczenie assistance zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas podróży po Polsce i Europie, gwarantując bezpłatną pomoc w przypadku awarii, kolizji czy uszkodzonej opony. Aby przekonać się, ile realnie można zaoszczędzić posiadając takie ubezpieczenie, wystarczy wziąć pod uwagę średnie koszty holowania samochodu. Cena takiej usługi na trasach do 300 km wynosi zazwyczaj ok. 400 zł, powyżej 300 km – 600-900 zł, natomiast transport samochodu np. we Francji to już wydatek rzędu ponad 1000 zł. Kierowca posiadający ubezpieczenie assistance nie musi ponosić kosztów takiej usługi.