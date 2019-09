Jak przygotować się do długiej jazdy za granicę?

Co innego jechać samochodem na wakacje do Polski, a co innego do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Wymaga to już pewnego przygotowania, organizacji, jak również odpowiedniej kondycji fizycznej: w jeden etap takie drogi trwa nawet kilkanaście godzin. Konieczny będzie więc dostęp do gotówki, który np. zapewni odpowiednie konto walutowe, czy właściwe przygotowanie samochodu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Konto walutowe – pomyśl o nim przed wyjazdem

Podczas długich podróży musisz mieć dostęp do pieniędzy – i to w walucie każdego kraju, przez który będziesz przejeżdżał. W końcu nigdy nie wiesz, czy nie będziesz musiał zrobić gdzieś dłuższego postoju, np. z powodu awarii Twojego samochodu. Wówczas będziesz musiał wyłożyć nieco większe pieniądze, by pokryć ewentualne koszty napraw. W takich sytuacjach przydatne jest konto walutowe.

Taki rodzaj konta pozwala na gromadzenie środków pieniężnych w obcych walutach, w tym oczywiście najpopularniejszych – takich jak dolary, euro, czy funty. Posiadanie konta walutowego (i przypisanej do niego karty) umożliwi bezpłatne dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz na darmowe wypłaty z bankomatów. Jadąc w długą podróż, warto mieć takie konto w zanadrzu.

Zapoznaj się z przepisami ruchu drogowego za granicą

Przepisy ruchu drogowego praktycznie w całej Europie są bardzo podobne, niemniej należy poświęcić chwilę czasu na przestudiowanie drogowych zwyczajów panujących w innych krajach. Przede wszystkim różnicę zrobią taryfy dopuszczalnych prędkości, które często są niższe niż ma to miejsce w Polsce. A warto uważać, bo mandaty u naszych sąsiadów na ogół są już znacznie wyższe!

Ponadto, odrębności mogą dotyczyć np. zakazów postoju w określonych miejscach, mogą nakładać lub zdejmować obowiązek jazdy „na suwak”, różnice występują też na gruncie znaków drogowych. Niektóre kraje mogą przy tym wymagać kamizelki odblaskowej – której posiadanie może być obligatoryjne bez względu na konwencje zwalniające z posiadania innego wyposażenia pojazdu.

Ufasz elektronice? Miej jej zapas!

Jadąc w jakiekolwiek obce miejsca, trudno wyobrazić sobie jazdę bez nawigacji satelitarnej – tym bardziej, jeżeli mówimy o wyjeździe poza granice kraju. Nie ma oczywiście w tym nic złego, musisz jednak upewnić się, że nie braknie Ci baterii podczas jazdy. W tym celu zawsze pamiętaj, by sprawdzić swoją ładowarkę samochodową przed wyjazdem i miej pewność, że jest sprawna.

Jeżeli natomiast wtyczki samochodowej używasz np. do podłączenia wideorejestratora, miej ze sobą w pełni naładowane, dobre powerbanki. Brak zasilania w GPSie mógłby realnie uniemożliwić Ci jazdę, nigdy więc o tym nie zapominaj!

Wyposaż swój samochód na drogę!

W samochodzie musisz koniecznie posiadać kilka niezbędnych rzeczy. Przede wszystkim miej ciepłe koce, by wystarczyły dla każdego pasażera w razie przymusowego postoju spowodowanego awarią pojazdu. Po drugie, nie zapomnij o chociaż niewielkim kanistrze paliwa w bagażniku: wprawdzie oczywistym jest, że każdy z nas śledzi poziom paliwa, jego wskaźnik może jednak ulec awarii.

Warto dysponować też kompletem zapasowych żarówek – przynajmniej w takim zakresie, w jakim realnie możliwa jest ich własnoręczna wymiana. Warto o tym pamiętać: nawet mając konto walutowe nie jest powiedziane, że będziesz zawsze w pobliżu jakiegokolwiek sklepu czy stacji benzynowej!

Odpowiednie ubezpieczenia – nie ruszaj się bez nich!

Ostatnim, o czym musisz pamiętać, jest odpowiedni zestaw ubezpieczeń. Oprócz zwykłego ubezpieczenia zdrowotnego, miej przede wszystkim ubezpieczeniowy pakiet drogowy obowiązujący za granicą – bez tego bowiem będziesz miał ogromne kłopoty w razie kolizji czy awarii pojazdu.

Pakiet taki może zapewnić Ci holowanie poza granicami kraju, może też zostać wypożyczony Ci samochód zastępczy, a nawet zorganizowany nocleg w hotelu. Nigdy o tym nie zapominaj: koszty, jakie poniesiesz bez ubezpieczenia, mogą być przeogromne!

Jedź… bezpiecznie!