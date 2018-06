Jak pozbyć się zapachu papierosów z samochodu? Kilka prostych sposobów

Stojąc w korkach nie wyobrażasz sobie nie sięgnąć po papierosa? Jeśli tak, wypróbuj kilku sposobów na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z auta.

Palenie papierosów szkodzi. Nie tylko nam samym, ale również temu, co jest wokół nas. W tak małym pomieszczeniu jak samochód, dym papierosowy szybko i głęboko wnika w tapicerkę, dywaniki i podsufitkę, a także osadza się na plastikowych elementach. Nawet, jeśli palimy przy otwartym oknie. Co gorsza zapach papierosów jest niezwykle trwały. Powie to każdy, kto kiedykolwiek próbował odkupić samochód od palacza. Można wręcz powiedzieć, że jeśli w samochodzie palono kilka lat, taki pojazd jest wręcz niesprzedawalny!

Jeśli więc nie potrafimy odmówić sobie papierosa w aucie, trzeba pamiętać o regularnych czynnościach, które ten zapach pozwolą zniwelować i/lub o zastąpieniu papierosów bardziej produktami, które takiego zapachu nie wydzielają. Problem można rozwiązać jeszcze łatwiej – rzucając palenie, co pomoże nie tylko nam, ale również naszemu pojazdowi.

Odświeżamy i pozbywamy się zapachu

Naturalnym pochłaniaczem zapachu z tradycyjnych papierosów jest ocet spirytusowy lub winny. Niewielką miseczkę z octem można zostawić w aucie na noc. Można też zamiast octu wypróbować sok z pomarańczy, cytryny czy grejpfruta. Cytrusy także są bowiem dobrymi pochłaniaczami niechcianych zapachów. Podobnie jak kawa. Płócienny woreczek z mieloną kawą warto trzymać na tylnej półce. Trzeba tylko pamiętać, by ją zmienić raz na dwa tygodnie.

Poza naturalnymi produktami dobrze jest wspomóc się neutralizatorem lub odświeżaczem powietrza, choć pamiętajmy, że ten tylko przykrywa papierosowy zapach. Najlepiej działają te w sprayu. Producenci polecają również profesjonalne odświeżacze stosowane do prania tapicerki na myjniach ręcznych. Na sklepowych półkach dostępne są także specjalne odświeżacze do usuwania zapachu papierosów.

Pamiętajmy przy tym, by regularnie opróżniać i myć popielniczkę.

W aucie, bez dymu

Można też zapachu papierosowego dymu pozbyć się raz na zawsze. Problem najskuteczniej rozwiązuje rzucenie palenia. Niestety miliony Polaków wciąż zdają się tego nie rozumieć. To jednak z myślą o nich koncerny tytoniowe wymyślają alternatywne produkty tytoniowe, które mają być bardziej bezpieczne od tradycyjnych papierosów. Na rynku dostępne są już więc e-papierosy jak i tzw. podgrzewacze. Jak to działa? Na polskim rynku takim wynalazkiem jest IQOS, niewielkie urządzenie, które podgrzewa wkłady tytoniowe do temperatury dużo niższej niż temperatura spalania – dokładnie 300 stopni Celsjusza. Nie ma ognia, nie ma więc dymu, a co za tym idzie przykrego zapachu, ani popiołu.

Palacz wdycha natomiast aerozol z nikotyną, który jak wskazują badania wydziela o 90 proc. mniej szkodliwych substancji niż tradycyjny papieros. To dlatego brytyjski rząd przypomina palaczom, że korzystanie z produktów alternatywnych jest bezpieczniejsze dla ich zdrowia.

Jeśli więc nie mamy cierpliwości do neutralizowania zapachów w aucie, to warto zrezygnować z tradycyjnych papierosów...

Czyścimy po palaczu

Jak jednak pozbyć się papierosowego zapaszku, jeśli auto chcemy choćby wystawić na sprzedaż. Jednym ze sposobów pozbycia się nieprzyjemnego zapachu z tapicerki jest wcieranie w nią proszku do prania, a następnie pozostawienie go na całą noc i następnie dokładne odkurzenie materiału. Ważne, by używać proszku do tkanin kolorowych, w ten sposób unikniemy wybielenia i niechcianych plam.

Warto też wykorzystać dostępne w sklepach środki do czyszczenia tapicerki. Trzeba tylko wcześniej wypróbować je na mało widocznym fragmencie materiału. W ten sam sposób czyścimy także podsufitkę.