Jak po wypadku wydostać się z auta. Kilka rzeczy, które warto wiedzieć

W trakcie groźnych wydarzeń na drodze ogranicza nas nie tylko stres, ale również uszkodzone drzwi czy pasy bezpieczeństwa. Dlatego wiele osób po kolizji czeka biernie na pomoc ratowników. Jeśli wolisz wziąć sprawy w swoje ręce, lepiej się do tego przygotować.

Przede wszystkim trzeba umieć zachować zimną krew i jasno ocenić położenie, w jakim się znalazłeś. Każda sytuacja wymaga bowiem innego podejścia.

Co zrobić, gdy zablokują się pasy bezpieczeństwa

Jeśli w wyniku uderzenia szarpnięcie spowoduje zacięcie się pasów bezpieczeństwa, wyswobodzenie się z potrzasku może być bardzo trudne. Nie należy jednak tracić zimnej krwi. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, należy odchylić siedzenie jak najbardziej do tyłu, rozłożyć oparcie, a następnie spróbować wysunąć się z zakleszczonych pasów.

Takie rozwiązanie jest jednak bardzo czasochłonne i nie sprawdzi się w sytuacji, gdy za kierowcą nie ma wolnego miejsca. Dlatego mimo wszystko warto mieć przy sobie niewielkie ostrze do cięcia pasów. Poręczne i przede wszystkim bezpieczne modele możesz znaleźć w multitoolach przeznaczonych specjalnie dla kierowców. Po wyszarpnięciu kolorowej wsuwki, w powstałej szczelinie znajdziesz niewielki nożyk o cienkim ostrzu, które doskonale poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa. Wyswobodzenie się z potrzasku zajmie nie więcej niż pół minuty.

Co zrobić, gdy auto dachuje

Podstawowa zasada brzmi – przede wszystkim nie odpinaj pasów bezpieczeństwa. Jest to pierwsza rzecz, którą wielu kierowców robi tuż po dachowaniu, a to niestety może prowadzić do dalszych, groźnych w skutkach urazów kręgosłupa. Na początek warto zastanowić się nad drogą ucieczki z auta. Przed odpięciem pasów należy przede wszystkim znaleźć stabilne podparcie dla nóg. Aby to zrobić, musisz je podkurczyć, a następnie podciągnąć tak, aby opierały się o dach. Dopiero wtedy można spróbować odpiąć pasy.

Jak wydostać się z auta, gdy drzwi nie chcą się otworzyć

Jeżeli drzwi są zablokowane, jedyną opcją będzie wybicie szyby. Nada się do tego właściwie każdy odpowiednio twardy przedmiot, jaki znajdziesz w samochodzie, na przykład gaśnica bądź klucz do kół. W większości przypadków będą one jednak zamknięte w bagażniku, a dostanie się do nich może być utrudnione. Dlatego konieczne może okazać się wypchnięcie szyby stopami bądź rozbicie jej przy pomocy praktycznego zbijaka.