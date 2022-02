Jak nie zapłacić mandatu podczas zimowych podróży?

Od 1 stycznia br. policja może wystawiać wyższe mandaty, które teraz mogą wynieść nawet 5 tys. złotych. Teraz osoba, która przekroczyła dopuszczalną prędkość do 10 km/h zapłaci 50 zł. Kwota mandatu zmienia się, nie jak poprzednio co 10 km, ale już za każde kolejne 5 dodatkowym kilometrów. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przekroczymy prędkość o 12 km to zapłacimy 100 zł, a jeśli będziemy jechać 17 km szybciej niż wskazują znaki – kwota wyniesie już 200 zł.