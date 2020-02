WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany Kärcher + 2 myjkasamochody 31-01-2020 (13:13) Jak działa myjka ciśnieniowa i co można nią wyczyścić? Działanie myjki ciśnieniowej polega na wykorzystaniu silnego strumienia wody do usuwania zanieczyszczeń. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie. Idealnie sprawdza się przy czyszczeniu małych obiektów, takich jak narzędzia i rowery oraz dużych powierzchni – elewacji, tarasów, samochodów i ogrodzeń. Przed zakupem urządzenia ciśnieniowego warto zastanowić się, do jakich prac i z jaką częstotliwością ma być ono wykorzystywane. Sprawdź, czy znasz już wszystkie zastosowania myjki ciśnieniowej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Budowa myjki ciśnieniowej Działanie oraz budowa myjki ciśnieniowej opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu silnika elektrycznego lub spalinowego oraz pompy. Zestaw urządzenia wysokociśnieniowego składa się między innymi z: urządzenia w solidnej obudowie, węża wysokociśnieniowego, pistoletu oraz lancy. Do urządzenia podłączany jest wąż dostarczający wodę do pompy wysokiego ciśnienia znajdującej się w korpusie myjki. Silnik napędza pompę, która jest w stanie wytworzyć ciśnienie dochodzące nawet do 160 barów. Następnie woda pod tak wysokim ciśnieniem jest transportowana wężem ciśnieniowym do pistoletu połączonego z wybraną lancą. Bardzo ważnym elementem urządzenia wysokociśnieniowego są dodatkowe filtry, chroniące urządzenie przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń mogących trwale ją uszkodzić. Należy jednak pamiętać, że stosowanie do mycia bardzo zanieczyszczonej wody stwarza ryzyko zatkania, a nawet przerwania filtra, co może doprowadzić do uszkodzenia pompy. W przypadku niektórych zabrudzeń czyszczenie jedynie za pomocą wody może nie być wystarczające, wskazane jest wtedy zastosowanie specjalnych środków czyszczących, które ulegają biodegradacji. Środki czyszczące możemy podawać za pomocą wężyka w urządzeniu, systemu Plug 'n' Clean lub akcesoryjnej pianownicy. Parametry myjki – na co zwrócić uwagę przy wyborze? Planując zakup urządzenia, należy zastanowić się, jaka myjka ciśnieniowa będzie najlepsza dla naszych potrzeb. Aby dobrać urządzenie o odpowiednich parametrach, warto wziąć pod uwagę rodzaj prac i powierzchni, do których będzie stosowane oraz intensywność występujących zabrudzeń. Jednym z istotnych kryteriów decyzyjnych jest waga urządzenia. Większe i cięższe urządzenia są trudniejsze w transportowaniu, przez co ich stosowanie poza domem – na przykład na działce lub w terenie – może być trudniejsze. W tym przypadku ważna jest również długość przewodu elektrycznego, który umożliwia podłączenie urządzenia. Niektóre myjki zasilane są bateryjnie, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach trudno dostępnych, bez dostępu do prądu.Najbardziej rozpoznawalna na rynku marka, czyli Kärcher, oferuje myjki o różnych gabarytach, w tym między innymi urządzenia lekkie, kompaktowe i mobilne – przystosowane do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie. Bardzo przydatna w takich przypadkach jest także funkcja zasysania wody, którą urządzenie może czerpać nie tylko z sieci wodociągowej, ale też innych źródeł, takich jak zbiorniki wodne, czy beczki. Rozwiązanie to umożliwia czyszczenie w terenie, gdzie nie ma dostępu do instalacji bieżącej wody.

Kolejnym ważnym kryterium wyboru jest zużycie wody. Do czyszczenia niewielkich obiektów potrzebujemy jej znacznie mniej, niż na przykład do mycia elewacji, należy to więc uwzględnić przy zakupie urządzenia wysokociśnieniowego, aby nie narazić się na zbędne wydatki.

Myjki ciśnieniowe mają także możliwość zasysania i nanoszenia środków czyszczących. W mniejszych modelach do tego celu stosowany jest wężyk, a w większych system Plug 'n' Clean. Ponadto do każdego urządzenia można podłączyć łatwą w obsłudze akcesoryjną pianownicę.

W trakcie zakupu myjki również zastanowić się jakie dodatkowe wyposażenie będzie nam potrzebne. W ofercie znajdziemy liczne akcesoria, w tym między innymi szczotki (np. do mycia kostki brukowej, rolet okiennych czy elementów zabudowy drewnianej) oraz lance wytwarzające różnego rodzaju strumień wodny, od punktowego po rotacyjny. Różne rodzaje strumienia wody pozwalają wyczyścić zróżnicowane typy zabrudzeń. Przykładowo do mycia rowerów i samochodów zaleca się strumień płaski, do silnie utwardzonych zabrudzeń punktowy, a do chodnika, czy też murków rotacyjny. Materiały prasowe Podziel się Jak są zalety korzystania z myjki ciśnieniowej? Myjki to urządzenia, które zwiększają wielokrotnie ciśnienie wody. Technologia wysokociśnieniowa jest ogromnym ułatwieniem w utrzymywaniu czystości wokół domu. Woda pod wysokim ciśnieniem znakomicie usuwa brud, dzięki czemu nie jest konieczne korzystanie ze szkodliwych dla środowiska środków chemicznych. Wykorzystywanie do czyszczenia myjek ciśnieniowych pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia wody (nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnego węża ogrodowego). Jest to więc rozwiązanie nie tylko wygodne, ale też ekologiczne i ekonomiczne. Jak działa myjka ciśnieniowa? Do korzystania z większości typów myjek ciśnieniowych konieczne jest ich podłączenie do ujęcia wody oraz do prądu, choć oferta Kärcher obejmuje także mniejsze modele zasilane na baterie. Woda może być również pobrana z innych zbiorników wodnych, takich jak staw czy beczka, w takim przypadku należy wyposażyć urządzenie w specjalny wąż wraz z filtrem do zasysania wody.

Po uruchomieniu urządzenia pompa myjki ciśnieniowej tłoczy wodę i zwiększa jej ciśnienie. Woda pod ciśnieniem transportowana jest do pistoletu za pomocą węża wysokociśnieniowego połączonego z wybraną lancą. Skoncentrowany strumień wody umożliwia sprawne i skuteczne usuwanie zabrudzeń. Efektywność czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia zależna jest przede wszystkim od zastosowania większej siły, niż siła, która utrzymuje zabrudzenie na czyszczonej powierzchni. Jaki wybrać właściwy strumień wody? Bardzo ważną rolę odgrywa również geometria strumienia. Zastosowanie odpowiedniej lancy wpływa znacząco na dokładność oraz czas pracy, z kolei użycie niewłaściwej dyszy może przyczynić się do zniszczeń. Strumień punktowy charakteryzuje się wysokim ciśnieniem udaru i niewielką powierzchnią pokrycia, dlatego stosuje się go do usuwania bardzo utwardzonych zabrudzeń, kamienia wapiennego oraz osadów spieczonych. Wysokociśnieniowy strumień płaski umożliwia łatwe czyszczenie na przykład rowerów i samochodów. Cechuje się niskim ciśnieniem udaru i dużą powierzchnią pokrycia. Z kolei niskociśnieniowy strumień płaski stosowany jest do aplikowania środków czyszczących. Korzystając z myjki ciśnieniowej warto pamiętać również o zachowaniu odpowiedniej odległości od mytej powierzchni. Ciśnienie udaru spada gwałtownie przy zwiększeniu odległości pomiędzy dyszą a czyszczonym obiektem. Zalecany dystans powinien wynosić od 10 do 30 cm, jest to jednak zależne od typu, struktury i rodzaju powierzchni, a także intensywności i rodzaju zabrudzenia. Zwiększanie ciśnienia pompy nie wpływa znacząco na podniesienie jakości mycia, w przeciwieństwie do zwiększenia wydatku wody, który powoduje wzrost ciśnienia udaru. Materiały prasowe Podziel się Zastosowanie myjki Myjki ciśnieniowe mogą być wykorzystywane do czyszczenia różnych typów powierzchni. Do użytku domowego wykorzystywane są trzy klasy myjek – wprowadzająca, średnia oraz premium. Urządzenia klasy wprowadzającej charakteryzują się niewielkim rozmiarem, są lekkie, poręczne i można je z łatwością zabrać ze sobą na przykład na działkę. Doskonale nadają się do czyszczenia mebli ogrodowych, rowerów, samochodów oraz motorów. Można tutaj wymienić myjki przeznaczone do użytku wokół domu Kärcher klas K2-K3, które idealnie usuwają do lekkie i średnie zabrudzenia, a dzięki bateryjnemu zasilaniu umożliwiają pracę w miejscach, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest utrudniony, na przykład na łodzi.

Do klasy średniej zalicza się z kolei modele K4-K5. Są to myjki znacznie wydajniejsze i przygotowane do dłuższej pracy, dzięki czemu mogą być stosowane do czyszczenia większych samochodów, podjazdów, tarasów, elewacji oraz ogrodzeń. Umożliwiają łatwe usuwanie średnich i dużych zanieczyszczeń.

Urządzeniem klasy premium jest myjka K7 – najmocniejszy sprzęt w domowej ofercie Kärcher. Przeznaczony jest do czyszczenia bardzo dużych powierzchni i silnych zabrudzeń, a jego wybór gwarantuje długi okres użytkowania.