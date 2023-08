Jak dbać o lakier samochodu latem?

Owady, żywice i pyły drogowe to powszechne problemy pojawiające się latem. Mogą być one trudne do usunięcia i potencjalnie szkodliwe dla lakieru. W celu ochrony powierzchni samochodu staraj się usuwać te zanieczyszczenia jak najszybciej. Możesz użyć specjalnych płynów do usuwania owadów i żywic, a także delikatnej gąbki lub szczotki, aby zminimalizować ryzyko powstania zarysowań.