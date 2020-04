Jaguar XF 2.0 GTDi 240 KM (AT) - pomiar spalania

tym razem Testujemy średnie spalanie Jaguar XF z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 240 koni mechanicznych na ustawiam 96 km na godzinę Co się daje 90 na obrotomierzu widzimy na najwyższym biegu około 1600 może obrotów na minutę natomiast na komputerze pokładowym 7 l na 100 km na samym początku pomiaru i po parunastu km podróżne średnie spalanie przy 90 wyniosło 6 i 1 w tym razem ustawiony na 128 na godzinę co do tych boksie daje równy 120 Niestety dzisiaj jest dość mgliście więc nie chciałem ryzykować i jechać 140 W każdym razie Przy tej prędkości mamy na tym na około 2200 obrotów na minutę a średnie spalanie po około 3,4 przejechanych kilometrach Ile wynosi 8 do 9 ile koni spalanie przy 120 wyniosło 8 i 5 spokojna płynna jazda po mieście 8 i 1 gdybyśmy jazda po mieście 16 i 8