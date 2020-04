Jaguar XF 2.0 GTDi 240 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #248

Witam serdecznie pierwsza generacja Jaguar XF pozostawała raczej w trójki ale druga generacja przyszła po to aby to zmienić moment jest dobry Dlatego że Audi A6 BMW serii 5 są gdzieś tam w połowie swojego face liftingu Mercedes klasa E jest nie pojawią w nowej odsłonie a więc tylko podbijać rynek wszystko co musisz zrobić Jaguar XF to być bardziej dynamiczny bardziej komfortowy bardziej niezawodny Ładniejszy i oczywiście bardziej luksusowy od konkurencji tylko tyle jeśli chodzi o atrakcyjność to myślę że niczego nie zabraknie widzimy to już teraz A resztę sprawdzimy w naszym teście za pierwsza generacja i nie do końca spodobała się z panem Markiem czemu bo zerwała z wizerunkiem producenta klasycznych limuzyno kształtach zupełnie niepasujących do współczesności to był świadomy dość Ryzykowny zabieg ale chyba się OK tradycyjna bryła nadwozia STX wyraźnie od zieloną częścią silnikowa Pasażerska i bagażową została zastąpiona dynamiczna sylwetka od linii bocznej przywołujące na myśl samochody typu Coupe No cóż niewiele różni się od 1:00 nie ma rewolucji optycznej ale technicznie zmieniło się bardzo dużo zamiast archaicznej architektury po S Type R mamy to nową platformę pod maską nowe silniki w dekady Jaguar nie wiadomo chyba żeby chwilę na badanie jak stąd pierwszych telefonie miał ledów ani możliwości dokupienia napędu na wszystkie koła to również się zmieniło wracając do wyglądu widzimy ewolucje więc jeśli ktoś zupełnie nowego języka z turystycznego czy też powrotu do korzeni będzie rozczarowany Myślę jednak że będzie w mniejszości bo auto jest eleganckie stylowe ma dobre proporcje liczne przetłoczenie i ogólny dynamiczny muskularny charakter z dzikiego kota jeśli ktoś jest zakochany w modelu pikse nowy XF sprawnością skradnie jego serce w porównaniu do poprzednika nawet jest o 7 m krótsza od symmetry niższa Chodź rozstaw został wydłużony aż o 51 mm do wartości 2 m 96 cm Co według projektantów przekłada się na przestrzeń w środku podobno pasażerowie z tyłu będą mieli do dyspozycji 15 dodatki na nogę 24 na kolana i tyle samo nad głową Jaguar zapewnia że 75% konstrukcji wykonano z lekkiego aluminium dzięki czemu waga spadła aż o 190 kg a to z poprawiła się również sztywność a rozkład masy pomiędzy osiami to niemal idealne 50 na 50 pod maską nowego ich tata może się znaleźć i jeden z trzech silników diesla siebie tą dwóch dwulitrowa odmiana daje albo 53 albo 180 koni A czy jutro V6 Twin Turbo daje 300 koni i aż 700 niutonometrów momentu obrotowego to co nas najbardziej interesuje to ja są jednak benzyny i tu mam ciekawe jednostki 380 koni ma topowa jednostka oczywiście V6 3 metrowa nie to słabsze odmiana daje 340 koni a najsłabsza benzynowa właśnie nasze testów K 2 l 240 koni i 350 niutonometrów momentu obrotowego w sumie parametrami S8 biegową skrzynią biegów ten samochód rozpędza się do maksymalnej prędkości 48 kilometrów na godzinę a setka osiąga z 7 sekund tyle przynajmniej deklaruje i Jaguar nie wczoraj bez problemu udało się p-wartość polepszyć jest wysoka szóstka jeśli chodzi o to Jaguar deklaruje 7,5 nawet poniżej sześciu w trasie tego nie Potwierdzam jest trochę więcej ale nawet z wynikiem powyżej 6 i zbiornikiem paliwa o pojemności 70 litrów bez problemu przejdziemy w trasie ponad 1000 km że jestem mówiąc kiedy podnosiło główkę aut segmentu Premium to widzimy zabudowaną przestrzeń pod maską praktycznie można w ping ponga to to co prawda pokrywa silnika i jakaś tam jest ale poza tym to wszystko jest otwarte i zastanawiam się czy to jest wada czy zaleta bo z jednej strony jest zaleta byłam łatwiejszy do podzespołów z drugiej strony wada bo jednak Inne marki Premium pod maską pokazują jedynie dumne swoje logo Tak czy inaczej Jaguar nie obowiązującym trendem ja korektor to duży samochód jest w naprawie stosie mieście bez problemu nad głową pozostaje mi jeszcze jeden palec wolnej przestrzeni mimo że to mamy okno dachowe który też zjada parę centymetrów ma wysokość wodę reguluje w podstawowych wszystkich płaszczyznach elektrycznie osobno przód osobno tył góra-dół odcinek lędźwiowy oczywiście kąt pochylenia oparcia oczywiście też nie tutaj zagłówek na wysokość ale zwróć uwagę na brak którego nie rozumiem nie ma to możliwości regulacji pasa bezpieczeństwa na wysokość nie wiem dlaczego kierownicy regulują oczywiście elektrycznie również w dwóch płaszczyznach mówię kieruje kierowca dwumetrowiec tutaj bez problemu się w tym samochodzie odnajduje jest tylko 1 mankament Otóż coś tam się stało z pedałem gazu który wylądował albo za blisko pedału hamulca do lewej został przesunięty tak że w żadnym innym samochodzie tak często przypadkowo nie naciskałem jednocześnie dwóch tych pedałów więc jeśli ktoś lubi palić Google to ten feature mu się spodoba to prawda No jest odrobinę krótszy o kilka milimetrów ale rozstaw osi się zwiększy to znacznie o ponad 5 cm Co oznacza więcej miejsca z tyłu i jak widać dwumetrowy zawodowcem bez problemu to się mieście przedszkolem i mam jeszcze całkiem sporo miejsca co prawda tutaj już jest twarda skorupa gdybym chciał się rozłożyć to już to poczuję na nogi również mam całkiem sporo miejsca ile głową może nie mam wolnej przestrzeni ale jestem w stanie się wyprostować głowa już jest w podsufitce ale wyprostować się mogę I to jest właśnie ten zysk który wynika między innymi z tego że mamy większy rozstaw osi to prawda tutaj projekt psuć tej pięknej linii dachu więc ona wciąż jest opadająca ale kanapa została delikatnie obniżona a więc nawet metrowiec może to się wyprostować następnym tego że kanapa został oczywiście to że kolana znajdują się mniej więcej na tej wysokości co przy dłuższej trasie może być już troszkę przeszkadzające ale myślę że paręset kilometrów bez problemu w tym samochodzie do zrobienia przynajmniej siedząc na tym miejscu albo na niej to po prawej stronie dlatego że siedząc na środku Popatrzcie na ten stół jest Centralnym to naprawdę nie przewidziano usiądzie to ktokolwiek jak to ma nogi bo wysokość i szerokość tego na to nie wskazuje I co my tu mamy mamy to możliwość naładowania naszego telefonów naszego drugiego telefonu Oczywiście Popatrzcie że w skali 3 stopniowej kanapy z tyłu mamy też nawiewy więc myślę że tutaj można podróżować całkiem komfortowo A jeśli chodzi o wymiar mamy to siadaczka jedną siateczkę drugą całkiem pojemną kieszeń również w drzwiach światełka nad głową osobno na prawo osobno na lewą stronę no i cóż Czy można w powiecie o szczegółach jak podłokietnik całkiem komfortowy i obszerny miejsca na kubeczki 2 ISOFIX i możliwość regulacji tutaj zagłówków w takim zakresie najniższa pozycja na to jest pozycja najwyższa bagażnik Jaguar XF w mieście 540 litrów i szczerze powiedziawszy nie wygląda wcale na to że jest aż tak pojemny Popatrzcie Zresztą Sami mamy to dosyć się długą przestrzeń bagażową która zresztą tutaj ma taki pewien w schodek wynika to z tego że pod podłogą Zresztą zrozumiemy za chwilę kiedy tylko podniesiemy podłogę miejsce na koło zapasowe dojazdowe w zależności od pewnie Obcy To akurat wybrane została obce jak widać zestawu naprawczego Co pozwoliło obniżyć tą podłogę jest o tych parę centymetrów i zyskać No parę dodatkowych litrów pojemności bagażnika Tak czy inaczej bagażnik ma całkiem skomplikowany kształtu jak widać znalazło się też miejsce na na tarnus jak w tym przypadku znalazło się też miejsce na haczyk 123 są przy okazji jej że zaraz są bardzo ładnie schowane haczyk również jest stronie to jest również wyjście 12 V to zwróć uwagę też na zaczepy na siateczki tego typu wykończenie czyli zwykły metal po polakierowany na biało to jest raczej tego nie zobaczymy w innych Markach Premium zwykle to są jakieś takie chromowane bardzo ładne wręcz dekoracyjne elementy tutaj jest to stałe Nie składane i powie że nie cieszące tak bardzo oka Możemy też rozłożyć oparcia tylnej kanapy tutaj pod tak powiem podsufitkę Nazwijmy to schowane są odpowiednie cięgna po pociągnięciu odblokowujemy oparcia i następnie możemy cieszyć się dłuższym nieco bagażnikiem Oczywiście możemy rozłożyć równie i część lewo w sumie więc uzyskamy znacznie większą powierzchnię i pojemność z tym że producent nie dzieli się z nami wiedzą na temat liczb w konkretnych Więc powiedzmy że jest wewnętrzny nie znajdziemy brytyjskiego baroku tylko styl i minimalizm na kierownicę widzimy mnóstwo przycisków co od razu pokazuje że projektancie nie mieli sentymentów konserwatywne podejście odeszło w niepamięć po prostu nie wiedzieli zaprojektują Jaguar jest poprawnie Ale brakuje czegoś co mogłoby jednoznacznie wskazać miejsce tego wnętrza na półce Premium to nie jest prawdziwe aluminium takich elementów wnętrza Jaguar miałem trochę brakuje ten dwulitrowy 240 konny silnik jest mi znany już od pewnego czasu jeździłem nim Discovery Sport wcześniej wałkiem więc teraz spotkałem się z tym samym silnikiem w sensie I przekonałem się tylko jeszcze bardziej że ten silnik poradzi sobie chyba z każdym samochodem do którego zostanie wsadzony bo ich CV i z tym silnikiem naprawdę niczego nie brakuje więc jeśli ktoś będzie chciał mieć koniecznie fałsz chyba tylko ze względu wizerunkowych bo ten samochód z tym silnikiem notatki zbiera się nawet lepiej niż deklaruje producent czyli odzyskujemy bez problemów wysoką szóstkę a to jest wynik jak na wielkie auto które które ma prawie nie dopatrzyłem rozstawu osi i prawie dwie tony wagi także silnik zdecydowanie plus jeśli chodzi o plusy to warto wspomnieć układ kierowniczy który jest niewiarygodnie wnętrze bezpośredni i ostry precyzyjny pokazujący dokładnie co się dzieje Pod przednimi kołami zachęcający do pokonywania zakrętów i teraz przejdziemy do minusów i minusy to są po pierwsze zawieszenie i to jest oczywiście w minus względny bo to jest bardzo duże zbrojony samochód i to wpadnę zestrojenie przydaje się kiedy mam przed tobą naprawdę jakąś przeszkodę na drodze jadę sobie 5 i robię raz i dwa i ten samochód robi po prostu to czego oczekuje Nie ma tutaj żadnych kontrolek nie ma tu żadnych jakiś że coś się wydarzyło ten samochód po prostu bym chyba albo ze srebrnym zawieszeniem z przyjemnością wykonał dokładnie te ostre ruchy na asfalcie Problem jest tylko takie że kiedy ten równa jedziemy po czym kolwiek co jestem lekko popękane nie daj Boże dziurawej nie daj Boże z jeszcze przejedziemy przez tory tramwajowe czy studzienki to poczujemy to bardzo niekomfortowo o jazdę i to niestety nie pasuje mnie trochę do Jaguara Ja rozumiem że gdyby to był topowy Jaguara z najmocniejszym silnikiem to nie sportowy miałby jakieś uzasadnienie nie rozumiesz ten silnik jest fajny ale to jest podstawowy benzynowy silnik mogliby to dać choć trochę więcej komfortu Niestety to nie jest sportowy ten samochód który uwielbia zakręty ale na prostych nie da nam spokoju bo poinformuję nas o każdym pęknięciu na asfalcie No i wreszcie skrzynia biegów która fajna dosyć szybka ale nie tak bardzo szybka teraz półtorej z tygodnie minęło od kiedy dotknąłem No zdecydowanie za dużo zróbmy to jeszcze raz zwolnimy do 50 jedziemy mamy 1500 1400 obrotów na minutę gwiazd troszkę czasu minęło to jest skrzynia która nie umie robić szybkich robiących dobre wrażenie tych dałnów Możemy też zmieniać biegi łopatkami i to też da się od niej wycisnąć takie kombinacje w których ona robi to odrobinę Zawalna chociaż to już jest zupełności okej powiedzmy dla przeciętnego kierowcy który nie będzie wymagał od niej bułki Od czego jest w porządku Oczywiście zawsze możemy rozwiązać problem with Down w ten sposób że przełożymy ten sam strój sportowy mamy wtedy jest sportowo ze strażą skrzynie biegów co praktyce oznaczenie mnie nie więcej to że mamy wyższe obroty a wtedy nie musimy redukować wtedy naprawdę dobrze się bawimy ten silnik i nie źle brzmi i nieźle wciska w fotel Bo właściwie to wszystko robię całkiem nieźle nieźle też wypiję paliwo z Baku ale to już jest inna historia pomiar spalania jest oczywiście dostępny na naszym kanale także jeśli kogoś interesuje dziki kot który fantastycznie skręca O której będzie dawał fantastyczne wrażenia z jazdy to XF bardzo wam się spodoba i wtedy jeśli ktoś jest tak bardzo sportowo nastawiony do życia powinien chyba kupić o szóstkę ale wielka szkoda że pa podstawowa 240 konna wersja która oczywiście może być to i owo traktowana ale jest to podstawowa wersja Szkoda że nie jest trochę bardziej Komfortowa bo jednak tego bym się po tym samochodzie spodziewał w końcu to jest Jaguar wiem że ty te koty lubią poskakać ale pasażerowie gdziekolwiek nie zawsze cennik Jaguar XF zaczyna się od kwoty 199 złotych za podstawową jednostkę wysokoprężna o mocy 163 koni mechanicznych po drugiej stronie jest najmocniejsze jednostka benzynowa która ma 380 koni kosztuje 365 zł nasza wersja z silnikiem benzynowym 240 konnym zaczyna się od 232000 zł i w zależności od obcych wyposażenia może kosztować nawet 30000 zł Natomiast masz konkretny egzemplarz to jest wersja Prestige która zaczyna się od 2 do 45000 zł plus dodatki tych dodatków tutaj jest na około 55000 zł reprezentowany samochód kosztuje 300 tysięcy zł w ogóle ceny dodatków co takie jak w segmencie Premium podam tylko dwa przykłady koła 18 kosztuje mnie 6000 zł 19 kosztują 13 a 20 kosztują 23002 przykład to lakier metalik wersja Premium kosztuje ponad 10000 zł ten nasz jest za 5 jako pozycja dla tych którzy chcą się wyróżnić Owszem można się zdecydować na samochody ze stajni i niemieckiej czy japońskiej ale te wszystkie inne marki produkują także auta rodzinne małe duże dostawcze a nawet ciężarowe Jaguar jako jeden z nielicznych skupił się wyłącznie na produkcji a od reprezentacyjnych to prawda dawny z tym już trochę zanika ale wciąż jest jednoznaczne Jaguar równa się prestiż co najmniej tak jest sygnał wysyłany do wszystkich naokoło A twoja stosowane do samego kierowcy który siedzi w środku no cóż że przydałoby się nieco bardziej nowoczesne systemy na pokładzie przydałoby się nieco bardziej bogato wyposażone wnętrze i nieco lepszy kilka miesięcy w tym miejscu testowany z Jaguara XF poprzednie generacje wraz z jego właścicielem w ramach testu aut używanych na kanale Zachar off ile koniec tam tego testu powiedziałem zwróciłem się do C Jaguara z pytaniem dlaczego wciąż w testach Autocentrum nie było Jaguara No jak widać minęło trochę czasu i mogliśmy dla was przetestować xf-a