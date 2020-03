WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotojaguarjaguar f-type 14-02-2020 (11:28) Jaguar F-Type R - pierwsza jazda nowym brytyjskim coupe Jaguar F-Type jest na rynku już od siedmiu lat. Producent dopiero teraz serwuje mu kurację odmładzającą, ale za to zakrojoną na bardzo szeroką... Rozwiń Świecie w którym podobno już za pa … Rozwiń Transkrypcja: Świecie w którym podobno już za parę lat Num tel Elektryczne Niezupełnie Pucio Crossover Jaguar Prezentuje to Twojego Zmienię wulgarnego a także nie zmień Spędzonego 5 Weekend Kupę Po 8 Tak na rynku duchowe Kultowego i Nowy model z zewnątrz wyróżnia Gruntownie przeprojektowany Przodem dzięki któremu nadwozie Niższa Bardziej Matt Konstruktor Przestali Kosmetyk Jesteśmy Zmieniło Podobnie jak zewnątrz są to raczej detale pojawiły się więc Ekrany trochę Parę detali też się z imię Ale nie zmieniają one ogólnego charakteru tego Czy takie Ciasna opakowanie otulają Wok Kierowcy Sportowe Kabiny Najbardziej W klasie no Ważne ponieważ co zawsze Skypie było Filmiki Ostatnie Kilometrów Przejechałem już podstawowa Która będzie obraz Trochę raz 2 litra Prawem Dlatego trochę Pedał gazu I przez cały czas to bar Wybory Podwozie poradzi sobie Przestań Klej Też będzie miał Ale Większego wyzwania Wezwanie F-type Lipa Flaga Wers O której Bez przerwy 5 m Przez cały czas ja Co podaje się Do tej Mało Trasa środka Tak Faust Tak to robią I bardzo dobrze że tak robią bo Z moich Ogólnie Na rynku ona w ogóle od razu 13 Tattoo Nowy efekt ale tak Wyzwanie Wcześniej ten Był do Chwała Miał na Na tył Potra Hallera Teraz Na cztery koła Nie byłem No zobaczymy w takim Jak to się Nieprzyjemnie Choć może nie Bestie Silnik który bardziej pasuje na momencie obrotowym na tej swojej potem Wynikają Samego Czy z tego momentu obrotowego na razie jeszcze jesteśmy w terenie zabudowanym Przyznać że jedno z mocnych stron f-type Jest właśnie ta zdolność do takiej spokojnej wymyślonej komfortowej jazdy Dzięki czemu tamto sprawdza się jako takie nowoczesne GT czyli samochód dla takich dłuższych podróży w komforcie i stylu We wnętrzu miejsca dla dwóch osób jest dość Nawet w ten bagażnik który znajduje się za mną też pomieści Na tygodniową podróż dla dwójki osób no na więcej nie no bo to jest biorę dietę No dobrze ale Jeśli broni staram się trochę bardziej kręcę tak jak teraz wtedy włączył się tryb Dynamic Mode Silnik pokażę swoją drugą twarz Okay dobra to już było bardzo szybko Teraz mamy przed sobą jeszcze zakręty jak najpierw ciężkim samochodem różne jej Ważną między 1600 a nawet 1800 kg co jest sporym Silnikiem biorąc pod uwagę że mamy do czynienia przecież kontaktowym GT Powiedzieć żeby od razu przez to efekt był spisany na straty ukrywasz nadrabia Charakterem Na tym powiedział Trochę amerykańskich Muscle carów ten samochód potrafię troszkę się Na drodze trochę zatańczyć ale to jest właśnie fajne że przez cały czas z tym samochodem jednak Zdecydowanie się W stadzie będzie nudził przez cały czas trzeba mieć do tego samochodu szacunek to na pewno trzeba tutaj mieć Prędkości a przede wszystkim trzeba mieć szacunek do praw fizyki ponieważ tutaj przez cały czas Doganiają ale to fajnie ponieważ jest dużo nowych samochodów przez które Jest kierowca mocno odizolowany już od tego co się dzieje na drodze i to wcale nie jest fajne to Bezpośredniość przez cały czas jest czy to w pracy układu kierowniczego przy pracy sam Poszczególnych które przez cały czas mają tak tańczą na granicy tutaj przez cały czas Dużą satysfakcję z jazdy nie musi to być Abecadło tak szybka jazda jak ta Skutecznie mam teraz ale nawet na tych zakrętach podczas tablety i Tych igraszek przez cały czas to jest bardzo satysfakcjonująca kombinacja duże Bardzo sprawnym podwoziem widać ustawionym przez osoby które lubią zabawę No i jakościowym designem w takiej wykwintnej brytyjskiej w formie Może wtedy zostawiam we mnie jak najbardziej pozytywne wspomnienia to muszę przyznać że tutaj z tych por Druk będę wyjeżdżał Z pełną troską ponieważ efekt należy do tych Są genialne które są takimi samochodami o jakich przez cały czas marzą entuzjaści Które powinny przez cały czas istnieć ale trochę brakuje na nim miejsca Ponieważ tak z jednej strony Ten silnik na pewno już na rynku nie może zostać długo w takiej formie przy obecnych normach I tych które będą w przyszłych latach na pewno będzie musiał zostać zmienione albo na hybrydę albo na 8 jakiegoś innego producenta które na pewno będzie mniejsze i na pewno nie będzie miał w sobie tyle charakteru Jesteś już coraz mniej miejsca na rynku na Takie niskie egzotyczne Coupe ludzie nie wybierają się ich tak często Według nich równie atrakcyjne egzotycznie wyglądający samochód w formie na przykład Domów Coupe czyli samochodów które także będą posiadały tą opadającą linie dachu a jednak będą Bardziej praktyczne i funkcjonalne na codzień Wczasy dla pana pewno będą trudne ten nowy f-type pojawia się w niekorzystnych Siebie czasach ale klienci którzy będą go wybierać zyskają podwójnie Po pierwsze zyskają do To jednego z ostatnich takich wielkich naprawdę fascynujących silników a po drugie zyskają Kot który autentycznie fascynuje Jest elegancki inspiruje A to naprawdę już można powiedzieć Bardzo niewielkie liczby samochodów które zostały na rynku