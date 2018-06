Jacek Braciak ma luksusowego land rovera. Woził nim Kubę Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki jest wielkim fanem motoryzacji i lubi dzielić się zdjęciami, na których prowadzi drogie samochody. Tym razem był jednak pasażerem. Za kierownicą siedział Jacek Braciak, a samochód aktora, którym jechali, jest z pewnością nieprzeciętny.

Jacek Braciak, polski aktor filmowy i teatralny, przykłada dużą wagę do tego, czym jeździ. Można się było o tym przekonać w 2014 r., kiedy do internetu trafiło wideo, w którym komentował sytuację w kraju. Jechał w nim klasycznym mercedesem. Ma w garażu też coś bardziej praktycznego.

Zdjęcie, na którym Braciak siedzi za kierownicą swojego auta, opublikował na swoim instagramie Kuba Wojewódzki. Nie ulega wątpliwości, że ten samochód to duży SUV. Poszczególne elementy, takie jak podwójny, przeszklony dach czy charakterystycznie zaprojektowany uchwyt do zamykania drzwi pozwalają rozpoznać, jaki to model. Aktor wybrał Land Rovera Discovery poprzedniej generacji.