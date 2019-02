Izrealczyk chciał wwieźć do Polski skradzionego mercedesa. Wpadł na granicy z Ukrainą

Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali w Medyce lawetę, na której obywatel Izreala wiózł skradzionego mercedesa. Auto pochodziło z Ukrainy.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 lutego, na przejściu granicznym w Medyce. Stacjonujący tam funkcjonariusze straży granicznej zwrócili uwagę na lawetę z luksusowym mercedesem GLC220 z 2016 roku. Gdy 42-letni obywatel Izraela, chcąc wjechać do Polski, podjechał zestawem do kontroli, sprawdzono legalność auta.