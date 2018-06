Inwestycja za 6,5 mld zł bezużyteczna przez brak 250 m drogi. Dzielnica zostanie odcięta

Sytuacja niczym z filmów Barei – Południowa Obwodnica Warszawy ma ułatwić życie mieszkańców Wilanowa i Ursynowa. Szkoda tylko, że na jednym z węzłów zjazd kończy się zwykłą skarpą. Samorządowcy z opóźnieniem biorą się do pracy.

Chodzi o węzeł Ursynów Wschód łączący tę dzielnicę z Wilanowem. Jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce boryka się na tym odcinku z kolejnymi problemami. Najpierw chodziło o filtry powietrza, które miały wyłapywać spaliny wyrzucane z tunelu. Teraz brakuje około 250 m drogi łączących dwie dzielnice oddzielone skarpą. Decyzję o jej budowie odsuwano w czasie. To ostatni dzwonek na jej realizację.

Sprawę nagłośniło Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów. Podczas 42 sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęto decyzję o wniesieniu do rady miasta o dodatkowe 1,1 mln zł na budowę brakującego odcinka. Wykonawca, turecko-polskie konsorcjum Astaldi, może bowiem zakończyć budowę tego węzła bez połączenia z Wilanowem, co uczyniłoby tak gigantyczną inwestycję bezcelową. Taka kwota to niewielka część kosztów szacowanych na 6,5 mld zł.