Infiniti Q50 2.2d 170 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #085

po tym jak w grudniu zeszłego roku jeździłem wersja o hybrydową Infiniti Q50 która ma ten rewolucyjny system Live Mail czyli brak fizycznego Połącz kierownicą A przednimi kołami którymi się średnio spodobało bo jednak nie daje takiego odpowiedniego wyczucia kół czekałem z niecierpliwością na możliwość jazdy testowej zwykłą wersję z klasycznym układem kierowniczym jutro staliśmy do testu wersję z silnikiem diesla pod maską która jeździ tak jak powinno to właśnie jest to czego mi brakowało wersji hybrydowej z tym nowoczesnym układem kierowniczym dlatego wyczucie tej przyjemnej ciężkości taki naturalnej ciężkości kierownicy co prawda to nie ma aż takiego szerokiego wyboru jeśli chodzi o tryby działanie układu kierowniczego to może kierownica chodzić albo ciężko z takim dużym oporem albo bardzo ciężko w trybie sport nie ma to takiego trybu City który by pozwolił na łatwe kręcenie kierownicą natomiast i tak tylko interesuje to brak czucia układu kierowniczego który niestety był w wersji hybrydowej silnik silnik mercedesa zaznaczmy ma 170 koni i na dobrą sprawę całki z tym samochodem moment obrotowy zaczyna 400 niutonometrów zaczyna się już od 1600 niutonometrów chociaż można by uznać że tak naprawdę zabawa się zaczyna mniej więcej od 2000 więc Kiedy zaczynamy zmieniać biegi manualnie to nagle się okazuje że po zbyt wczesnym jak na ten filmik przerzuca biegu to musimy poczekać do 2000 obrotów aby samochód naprawdę dostał wiatru w żagle tak Czy można uznać że że ten realny zakres obrotów średnio maksymalny moment obrotowy jest nieco wyżej natomiast skrzynie biegów jest powiedziałbym że z jednej strony spokojna bo redukuje dosyć powoli nie za bardzo lubię jazdę też sportową ponieważ że kiedy połączymy ją w tryb manualny to potrafi ale w trybie sport bieg mimo że nie jest od absolutnie proszona zmieniać bieg na wyższy trochę natomiast jadąc z tym zupełnie nawet spokojnie czasem zmiany biegów są jest to takie lekkie szarpnięcie więc to tego nie odczułem absolutnie w wersji hybrydowej więc wydaje mi się że wydaje mi się że to jest kwestia współpracy właśnie z tym silnikiem silnik Diesla jest jeszcze do niego wrócę dosyć hałaśliwy szczególnie na postoju kiedy jest cisza odpalamy silniki czuć taką dosyć się dosyć duży hałas i spory wibracje prace które kompletnie ustają Kiedy samochód zaczyna jechać a też na podstawie kiedy kiedy się nie chciało odrobinę zagrzeje układ kierowniczy dodatkową mógłby być odrobinę bardziej zwinny Popatrzcie jak muszę wykręcić aby zmieścić się na naszym landzie natomiast charakterystyczną cechą tego samochodu w wyjeździe jest fakt że Infiniti Q50 ma napęd na tylną oś Co oznacza że przy parametrach tego silnika nawet potem może nie jest super mocny ale to już jest wyspa Szczególnie jak teraz to mokrym asfalcie aby w każdej chwili bez Wielkiego wysiłku skręcić koła i nawet włączony na jutro w pracy czy już jest tylnej osi poprzednią wersją hybrydowe okazję jeździć zbyt wiele poza miastem to natomiast wyszło po 200 km że fotel mógł być odrobinę bardziej komfortowy odrobinę bardziej minki bo po żetony w 100 km już nie było opcji ustawienia tego fotela w takiej pozycji aby on był wygodny bo nie chodziło wcale opozycja tylko właśnie o jego te twardość auto całkiem dobrze się nadaje na na na trasę z uwagi na oszczędny silnik mu producent deklaruje około 4 litrów spalanie w trasie w praktyce Jest to niewiele więcej bo 5 l Dodajcie do tego 74 litrowy zbiornik paliwa i mamy auto które z łatwością przyjeżdża dużo ponad 1000 km w trasie więc szkoda że to nie ma nieco sportowego siedziska aby ta trasa przebiegła bez zakłóceń Nie będziemy już tego auta sprawdzać pod kątem przestrzeni wewnątrz dlatego że tak w grudniu zeszłego roku już to robiliśmy natomiast to zajrzymy do bagażnika dlatego że w wersji z silnikiem diesla pod maską nie musimy wozić ze sobą zestawy baterii do napędu hybrydowego a więc bagażnik może być większy g-strings dokładnie a 100 litrów zamiast 400 litrów wersji hybrydowej to mamy do dyspozycji w bagażnik o pojemności 500 litrów ale Spójrzcie jaki on ma kształt bagażnik który ma takie liczne zakręty zakola nie różnego rodzaju wybrzuszenia i na końcu to jest na nich zrozumiała taki dziwny próg na końcu kto nie wiem czemu służy Ale z pewnością nie ułatwia nam pakowania kiedy że chcemy dosunąć naszą walizkę do końca bo to niestety będziemy musieli umrzeć tak pod kątem ustawiać chyba co nie zawsze pewnie będzie możliwe oprócz tego jeśli chodzi o takie Szczegóły w stylu haczyk nie czy coś no to niestety jest jedynka które znalazłam to jest możliwość otwarcia bagażnika od środka natomiast mamy tu parę takich zaczepów do ewentualnego rozciągnięcia siatki mamy jedno źródło światła które jesteś tutaj pod spodem i mamy tak dwie pętelki w którym możemy pociągnąć aby złożyć fotele z fotele fotele na tylnej kanapie Proszę bardzo czym jemy i nic dlatego że tam się tylko odblokował zamek teraz musimy teraz musimy popatrz z tej strony musimy to złożyć już ręcznie No i proszę spojrzeć również to jest pewien problem ja Może przełożę zwrócił uwagę że to ci uwagę tego bagażnika po otwarciu po złożeniu foteli nie odpowiada jakby całej szerokości a jedynie takie małe okienko się ukazuje więc możliwości transportu Infiniti Q50 Szczerze powiedziawszy są dosyć marne i nie dość że to nie mamy płaskiej podłogi nie tylko po złożeniu oparcie ale nawet przed złożeniem już naprawdę pierwszy próg to jeszcze Szerokość tej tego otworu w których uzyskujemy po złożeniu jest dosyć się niewielka no i tutaj w zasadzie tyle jeszcze możemy pokazać jak to się z jednej strony tylko z prawej strony ale zamykanie muszę problemów nie będzie sąsiadka dosyć głośno coś wszyscy w redakcji zauważyli ale to jest kwestia Oczywiście tylko przyzwyczajenie Infiniti Q50 C silnikiem diesla pod maską zaczyna się od kwoty 144000 zł w tej cenie nie dostajemy manualną skrzynię biegów o sześciu przełożenie jeśli zechcemy dopłacić do skrzyni automatycznej to musimy liczyć się z wydatkiem powyżej 9000 zł to jest dosyć drogo Natomiast jeśli chcemy kupić wyższą wersję wyposażenie to wersja Premium na testowana przez nas kosztuje 155000 zł z manualną skrzynią biegów a najwyższa wersja sport kosztuje 174000 zł plus oczywiście ewentualna dopłata za automatyczną skrzynię biegów te ceny są jak to w autach japońskich faktycznie kompletne to znaczy ta oferta jest zawiera większość ustawowego wyposażenie i nie mamy tam zbyt wiele które musimy dopłacać oczywiście z takich obowiązkowych elementów to jest za lakier metalik czy nie czy bardziej zaawansowane systemy takie jak na przykład tarcza bezpieczeństwa chyba ze wszystkich które kosztuje 10000 zł i to jest taki pakiet systemów elektronicznych które na które się składa i asystent martwego pola i ja sobie z tym ruchu i i aktywny tempomat jestem kamer zaznaczy że ten asystentem aktywny tempomat działa cały czas nie Tylko kiedy by wyłączyć ale w każdej chwili dojeżdżają do samochodu przed nami on będzie wychowywał Samochód sam bez proszenia go o to z drugiej strony mamy jeszcze jedno zera to poprosi o przyjęciu kontrolę nad samochodem nie będzie stał i utrzymywał ciśnienie w układzie hamulcowym także nie to nie ma możliwości tak relaksu w samochodzie że samochód wszystko zrobił dla nas oczywiście sam Wychodzę zacznie hamować co jest to było dla mnie Ja Kiedy pierwszy raz to zobaczyłem absolutną niespodzianką bo z tego typu wyhamowanie przed samochodem przed nami jest dostępny na co działa tylko wtedy kiedy mamy aktywny tempomat podłączony A to coś to działa cały czas ale z drugiej strony zatrzymaniu się musimy wziąć przesterowanie w swoje ręce Nie wszystkie te wymienione ceny są oczywiście nie dłużej niż się niższe pod od której zaczyna się wersja hybrydowa około dwóch 15 000 zł to nie dziwię też chodziły do z uwagi na różnicę mocy jak to mamy 170 konie w wersji hybrydowej mamy dużo powyżej 3 stów więc jeśli ktoś miałby wydać się 174000 zł plus 9000 zł za automatyczną skrzynię biegów to w sumie do tej hybrydowej Weź się już tak wiele nie ma i do dopłaty a dostajemy auto na praktycznie dwukrotnie mocniejsze i tak więc to nie dziwi mnie to że gdzieś w rozmowach e-infinity dowiedziałem się że większość zamówień bo są zamówienie właśnie na tą droższą wersję wersję hybrydową chociaż wcześniej się mówiło że przecież brak Diesla bym ci nic to jest tak jakbym bariera do rozwoju jego i tak dalej natomiast to był okazuje się że Kwestia tylko odpowiednimi wyceny która sprawia że Diesel Co prawda jest dobrze że jest nie może ktoś go kupi ale tak naprawdę niewiele dalej i już jest o wiele mocniejsze wersja hybrydowa i to klientów kusi jeszcze słowo konkurencje jeśli porównamy wycenę 140 miesiące zł jako punkt wyjścia za Infiniti Q50 z podstawowym silnikiem to wszystko najtańszą opcję wyposażenie silnika diesla to okaże się że nie jest to wcale kiedy spojrzymy na wycenę na przykład Audi A4 czy też BMW serię 3 dlatego że dlatego że on zaczynają się od kwoty około 150 złotych natomiast Jeśli spojrzymy na wycenę Mercedesa klasy c na którą można się skupić odrobinę bardziej dlatego że jest wersja 220 CDI które nie są do jej tylko mnie Blue Tak był efficiency która ma też te same 170 koni to jest silnik 22 pod maską Czyli dokładnie bliski krewny właściwie to jest prawie ten który mamy to pod maską oczywiście w Mercedesie to już się to się nazywa Blue tak Ah Japończycy po porzuceniu go od Mercedesa sporo przeróbek w nim wnieśli chociaż nie wiem osy to Mercedes to mam taką ściągawkę kosztuje z tym silnikiem 170 również konnym kosztuje 163 zł a więc prawie drążek niż Infiniti Q50 sprawie tym samym silnikiem a więc wygląda na to że Japończycy Nie dość że dają tobie sporo w standardzie bo choćby na przykład fantastyczny wygląda którym przechodnie się oglądają ale też w tym ten standard wcale nie kosztuje tak dużo kiedy porównujemy to z drużyną z Niemiec teraz pada deszcz więc postanowiliśmy najpierw zmierzyć tło żeby pokazać że te krople deszczu wcale nie wprowadzają jakiegoś wielkiego zamieszania płeć Wschodzie do 36 więc myślę że dla Diesla takie tło to jest tyle co nic i popatrzcie Co się dzieje z okazji po tym jak uruchamiamy silnik uruchomić silnik chcę się upewnić że wentylacja jest wyłączona ale w tym celu musimy na zobaczyć czy naciśnij z tego przycisku odnośnie jakiekolwiek efekt bo to będzie powinno być jakaś informacja na ten temat tymczasem sekundy lecą o dopiero teraz się pojawia przez to warte zauważenia że samochód jest bardzo zaawansowane technicznie ale te wszystkie warstwy oprogramowanie i systemów operacyjnych muszą się uruchomi ci to sprawia że to sprawia że czas startu tego samochodu i jest porównywalny chyba ze starym Windowsem ale to jest oczywiście drobne złośliwość bo musieliśmy troszkę czekać teraz możemy sprawdzić jest wyłączone klimatyzacja wyłączona to jest to jest tej chwili napisane silnik za to jest to włączony na około nas nikogo nie ma specjalnie zjechaliśmy do jakiejś bocznej uliczki więc słuchamy 46 i 9 wyciszenie do 90 70 i 9 wyciszenie przy 130 67 m2 i muszę powiedzieć że jest to tyle dobry wynik że mam mokry asfalt na autostradzie lekko pada więc dodatkowe tło Mamy silnik Diesla i wynik bez problemu przebije w dół granice 77 decybeli być z wyciszeniem przy 130 Infiniti Q50 nie ma najmniejszego problemu to jest zawracanie producent deklaruje 11 i 4 mm średnica zawracania Zobaczymy jak Infiniti Q50 spisze się w praktyce Szczerze powiedziawszy zajeżdża prawie do krawężnika po przeciwnej stronie i auto swojej 23 stoi raczej na parkingu po prawej stronie a więc moim zdaniem na miasto może to spowodować pewne kłopoty to i na koniec oczywiste pytanie wersja diesel 3 wersja hybrydowa Szczerze powiedziawszy jedyny mankament który znalazłem w wersji hybrydowej to nie było na pewno cena bo on nie jest aż tak dramatycznie większa od diesla to był właśnie to były takie dziwne uczucia związane z tym że mamy mieliśmy w tamte strony Malcie układ w Drive by Wire poza tym Wydaje mi się że wersja hybrydowa przewyższa inne wersje z silnikiem diesla zarówno jeśli chodzi o odczucia z jazdy jeśli chodzi o osiągi ale też jeśli chodzi o to że samochód jest taki w pełni w wersji hybrydowej tak jest w pełni konsekwentny on jest nowoczesny zewnątrz On jest nowoczesnym w środku i on jest nowoczesny również pod maską wszystko wszystko jest oczywiście bardzo ładnie wykończony i tak dalej natomiast nie tak to ta świadomość że pod maską Jest nim najnowszej generacji Mercedesa w ski diesel troszkę mam ci wrażenia z jazdy z tym samochodem zresztą to słychać i czuć a więc jeśli jak aby wybierać to zdecydowanie hybryda