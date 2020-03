WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotohamowaniebitdi 5 godzin temu VW Tiguan 2.0 BiTDI: jaką moc naprawdę ma jego silnik? Volkswagen deklaruje, że silnik 2.0 BiTDi w Tiguanie ma 240 KM mocy. A jak jest naprawdę? Maciej Gomułka zabrał auto na hamownię, by to sprawdzić. Witam serdecznie Moi drodzy jak wy … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie Moi drodzy jak wyglądacie nasze testy A2 Ale to wiecie że czasem Wartości deklarowane przez producenta różnią się od tych które wychodzą w naszym też Głównie chodzi o Czas przyspieszenia do Ponieważ nie mierzymy mocy każdego samochodu to nie wiemy czy w tej płaszczyźnie również Mogą się zdarzyć Rozbieżności Ponieważ test naszego długodystansowego Tiguana powoli dobiega końca stwierdziliśmy że tak na pożegnanie sprawdzimy ile Nie ma mocy Na kołach w związku z tym Przyjechaliśmy na hamowni i sprawdzimy 3 deklarowane 176kw czyli 200 Ma pokrycie z rzeczywistością Pomiar za nami jak wróciliście wartości które udało się osiągnąć nie różniły się drastycznie O której deklarował producent rachubę że są to naprawdę bardzo mikroskopijne różnicę oczywiście można byłoby się Czy gdyby temperatura tutaj Kali była niższa największa zawartość Powietrza w powietrzu czy nie byłoby Dlaczego wyników gdybyśmy mieli jakąś uszlachetnioną Również może byłoby Toszek Koni lub niutonometrów więcej natomiast Najważniejsze że parametry które uzyskaliśmy nie są Od tych deklarowanych przez producenta